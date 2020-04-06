Beast Gold
- Asesores Expertos
- Nguyen Hang Hai Ha
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
EA Beast Gold cuenta con una configuración limpia y fácil de usar. Los operadores pueden comenzar con la configuración predeterminada (optimizada para precios de oro de 2 dígitos) y un saldo inicial recomendado de $500, lo que lo hace accesible y al mismo tiempo lo suficientemente robusto para las condiciones reales del mercado.
Ajustes:
|Diferencial máximo
|= 30 a 50 (Debe ser superior al spread medio del par)
|Lote Fijo
|= 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
|Lote Automático
|= 1.0 a 3.0 (= 1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
|Take Profit
|= 500 (puntos)
|Stop Loss
|= 5000 (puntos)
|Seguimiento
|= 10 (puntos)
|Inicio de arrastre
|= 50 (puntos)
|Operaciones máximas
|= 10
|Usar Filtro de Tendencia MA
|= Verdadero o Falso
|Período MA
|= 13
|Método MA
|= EMA
|Periodo MA
|= M5
|Hora Inicio
|= 01:30
|Hora Fin
|= 22:30
|Número Mágico
|= su número
* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).
* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.
Recomendado:
Este EA está diseñado específicamente parael Oro (XAUUSD).
Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilice VPS con baja latencia (< 20ms).
Utilice EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 35 puntos. Saldo mínimo: $ 500
Nota:
+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 2300.123), entonces necesita aumentar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 5000 (en lugar del valor por defecto = 500). Porque el cálculo del punto es diferente con 2 decimales.