Beast Gold

EA Beast Gold es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Integra el análisis del momento y los modelos basados en la volatilidad con técnicas avanzadas de scalping y gestión de posiciones para mejorar el rendimiento, manteniendo al mismo tiempo un control eficaz del riesgo.

El sistema permite a los usuarios aplicar un filtro de tendencia de Media Móvil (MA) para alinear las entradas con la dirección predominante del mercado, mejorando la calidad de la señal en condiciones de tendencia. La estrategia está diseñada para operar con un Stop Loss relativamente amplio, lo que permite una gestión dinámica de las posiciones y un manejo eficaz de las posiciones flotantes en lugar de depender de salidas fijas y ajustadas.

EA Beast Gold cuenta con una configuración limpia y fácil de usar. Los operadores pueden comenzar con la configuración predeterminada (optimizada para precios de oro de 2 dígitos) y un saldo inicial recomendado de $500, lo que lo hace accesible y al mismo tiempo lo suficientemente robusto para las condiciones reales del mercado.

Ajustes:

Diferencial máximo = 30 a 50 (Debe ser superior al spread medio del par)
Lote Fijo = 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
Lote Automático = 1.0 a 3.0 (= 1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
Take Profit = 500 (puntos)
Stop Loss = 5000 (puntos)
Seguimiento = 10 (puntos)
Inicio de arrastre = 50 (puntos)
Operaciones máximas = 10
Usar Filtro de Tendencia MA = Verdadero o Falso
Período MA = 13
Método MA = EMA
Periodo MA = M5
Hora Inicio = 01:30
Hora Fin = 22:30
Número Mágico = su número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.

Recomendado:

Este EA está diseñado específicamente parael Oro (XAUUSD).

Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilice VPS con baja latencia (< 20ms).

Utilice EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 35 puntos. Saldo mínimo: $ 500

Nota:

+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 2300.123), entonces necesita aumentar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 5000 (en lugar del valor por defecto = 500). Porque el cálculo del punto es diferente con 2 decimales.

