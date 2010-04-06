GoldTimeEA

GOLDTIMEEA | The Low-Drawdown Gold Compounding Engine
Hola traders - SoyGOLDTIME EA.
Una misión:equidad suave, ganancia duradera.

Mi estilo

  • Una operación, un cierre - sin promediar.
  • No martingala, no rejilla - la disciplina sobre el juego.
  • Reducción flotante muy baja para mayor tranquilidad.
  • ~60% de tasa de ganancias con una fuerte relación recompensa-riesgo.
  • La prueba retrospectivamuestra cero pérdidas mes/día durante 5 años (resultado de la prueba retrospectiva).

Dos modos, un sistema
Backtest: 2020.01.01-2025.12.18｜Depósito inicial 100｜Leverage 1:33｜Spread 30-50Fijo0.01 (Conservador)

  • Beneficio neto:5.380,00
  • Factor de beneficio:1,89
  • Capital máximo DD:189,13 (12,96%)
  • Tasa de ganancias:56,89%｜Negociaciones:2.222

Compuesto 1000:0.01 (Crecimiento)

  • Beneficio neto:41.425,38
  • Factor de beneficio:3,01
  • Capital máximo DD:3.465,53 (9,97%)
  • Tasa de ganancias:56,89%｜Negociaciones:2.222

Por qué rechazo los "caminos comunes"

  • Martingala: heavy sizing, una ola puede acabar con la cuenta.
  • Cuadrícula: queda atrapado en el chop, los beneficios se desangran.
  • Tendencia: necesita condiciones perfectas para brillar.
    GOLDTIMEEA elige estabilidad + capitalización a largo plazo.

Nota sobre el riesgo: Las pruebas retrospectivas no son garantías; el trading real requiere un control del riesgo.

GOLDTIME EA no es aplicable a plataformas de tres dígitos, como EXNESS y Swissquote.
Productos recomendados
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Asesores Expertos
Sistema de trading tendencial para trabajar en el mercado Forex en uno de los diez pares de divisas - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. El sistema puede abrir hasta diez posiciones simultáneamente utilizando diez algoritmos de entrada diferentes e independientes entre sí dentro de una dirección de tendencia con stops individuales para cada posición. Cada algoritmo tiene su propio número mágico. Cuando la tendencia cambia, todas las posiciones abiertas
Super Smart Triangle XXX
Giorgi Durgarian
Asesores Expertos
Nuestro SMART TRIANGLE EA es de alguna manera como una rejilla, pero difiere MUCHO de la rejilla ordinaria y estrategias de martingala, porque siempre operamos en TRIANGULO. Por ejemplo, en cualquier situación 3 órdenes se abren al mismo tiempo ( Por ejemplo EURUSD, EURGBP y GBPUSD en este triángulo. En cualquier situación no importa si GBPUSD sube o baja, siempre tenemos EURGBP que asegura nuestra posición y en da defensa en caso de mercado volátil. Esta estrategia se basa en una correlación
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Asesores Expertos
Valtoro Aurum EA MT5 Señales: !!MYFXBOOK PRONTO!!! !!PRECIO DE VENTA DE NAVIDAD, DISPONIBLE HASTA EL 26.12.2025!! ! !PRECIO ORIGINAL 1149$, NUEVO PRECIO 799$!!! XAUUSD - Gold Only: Señal oficial en condiciones reales Si hay señales de la comunidad que no están incluidas en la descripción del producto MQL5, no garantizamos su relevancia. Únase al chat del grupo MQL, donde podrá ver bajo el capó y encontrar respuestas a sus preguntas https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 El pr
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
ÍNDICE SUPREMO B3 Supreme Index B3 es un sofisticado Asesor Experto (EA) desarrollado para operar con el contrato Mini Dólar B3, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza una estrategia altamente sofisticada con un notable historial de precisión en sus operaciones. Destinado a aprovechar la volatilidad del dólar en las bolsas brasileñas, Supreme Index incorpora una serie de funciones avanzadas para optimizar los beneficios y minimizar los riesgos. RECOMENDA
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Asesores Expertos
SL Gold Scalper EA está optimizado para operar con el activo ORO (XAUUSD). Basado en el análisis del comportamiento del mercado una estrategia que minimiza las operaciones con pérdidas para implementar con éxito el método martingala. Incluye análisis multi-marco de tiempo para un mayor porcentaje de entradas seguras evitando la caza de stop loss (SL) por parte de los creadores de mercado. Líneas guía recomendadas por Expert Advisor ================================================ Ajustes de ent
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
r-Trend Sync Robot es un asesor experto para mercados de volatilidad extra como XAUUSD con tamaño de lote dinámico. Principales características del EA : El algoritmo del asesor se basa en el análisis de una amplia gama de datos históricos (desde 1995 para EURUSD y EURJPY y desde 2004 para XAUUSD), lo que garantiza la identificación de patrones generales en el comportamiento de estos pares a través de una amplia gama de plazos. El análisis de los datos históricos ayudó al asesor a aprender a reco
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
Gold Surge
Sergey Fateev
Asesores Expertos
Gold Surge Gold Surge es un simple Asesor Experto que opera con el instrumento XAUUSD. No hay "inteligencia artificial" en él, no hay ninguna historia amañada, no hay ningún resultado garantizado que le hará millonario y similares. Sólo hay un resultado aquí y ahora. señal en vivo Recomendaciones Par de divisas : XAUUSD Plazos : Cualquiera Depósito Mínimo : $100 Tipo de cuenta : ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos. Brokers : Tickmill, Fusion Marketing ¡Para lograr los mejores resultados
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Ted Gold Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Asesores Expertos
Ted Gold Bot -Automatización para XAUUSD en M30 Estabilidad, precisión y gestión inteligente del riesgo Presentamos Ted Gold Bot, un Asesor Experto diseñado para operar XAUUSD (oro) en el marco temporal M30, basado en indicadores de fuerza, zonas de reversión y lógica de estructura de mercado. Ideal para operadores que buscan un sistema con una alta tasa de ganancias, un bajo drawdown y una gestión automática del capital. Principales estadísticas de backtest: Depósito inicial: 200 USD Beneficio
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
DeepTrader
Lefika Raphel Sebatane
Asesores Expertos
DeepTrader EA DeepTrader EA es un Asesor Experto sofisticado y versátil diseñado para MetaTrader 5, creado para ofrecer un rendimiento constante en los mercados volátiles. Optimizado para BTCUSD (Bitcoin) y XAUUSD (Oro), este EA es ideal para los operadores que buscan sacar provecho de los movimientos dinámicos de precios en criptomonedas y metales preciosos. Con un enfoque en la precisión, la gestión de riesgos, y la adaptabilidad, DeepTrader EA permite a los operadores principiantes y experim
Gold AI Master
Karan Vaghela
Asesores Expertos
hola Trading MAster, Gold AI Master- Sistema Avanzado de Trading Automatizado Gold AI Master es un robot profesional de trading totalmente automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . ️ Instrucciones Importantes de Configuración y Pruebas Antes de ejecutar cualquier backtest o comenzar a operar en vivo, por favor revise cuidadosamente y ajuste la configuración de entrada como se muestra en la imagen de referencia. Ajustes de entrada obligatorios (antes de la prueba) ️ Ajuste
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Asesores Expertos
El Asesor Experto bloquea una posición o parrilla perdedora con el número Mágico especificado e intenta además reducir la pérdida a cero o al mínimo. La duración de la operación depende de los parámetros del Asesor Experto y puede durar desde varios días hasta varios meses. Parámetros del Asesor Experto y su propósito: Qué posición está bloqueada En qué dirección está bloqueada la posición o la parrilla de posiciones. Compra o Venta. Número mágico Número mágico de la posición a bloquear. Anchura
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
Volatility 75 Slow and Steady Bot
Peter Jack David Ackermann
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Volatility 75 - Slow and Steady" fue diseñado para operar en Volatility 75, que sólo está disponible utilizando el broker Deriv . Yo no recomendaría usarlo en cualquier otro símbolo que no sea Volatility 75, a pesar de que funcionará en otros símbolos, este bot fue optimizado y codificado con Volatility 75(Vix75) en mente. Si se utiliza en cualquier otro símbolo, tendrá que encontrar los ajustes que funcionan bien con ese símbolo. A pesar de que la versión actual ha sido op
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Asesores Expertos
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables. Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproxi
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Asesores Expertos
<<Borde Supremo>> COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener su regalo especial. Supreme Edge, un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para el trading. Aprovechando algoritmos de identificación de tendencias de última generación, este sistema se adapta a la perfección a la compleja dinámica del mercado, capturando oportunidades de alta probabilidad con precisión y agilidad. El EA se distingue por su mecanismo patentado de detección de tendenci
Market Winner Pro
Pran Gobinda Basak
Asesores Expertos
Título: Market Winner Pro EA (MT5) - Estrategia de Cobertura con Operativa Basada en Señales Descripción: El Expert Advisor (EA) Market Winner Pro es una poderosa herramienta de trading diseñada para los usuarios de la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Emplea una sofisticada estrategia de cobertura combinada con operativa basada en señales para maximizar el potencial de ganancias y minimizar el riesgo. Este EA ha sido desarrollado con el objetivo de lograr rendimientos consistentes en diversas c
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Otros productos de este autor
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Visión general En el vertiginoso mundo de los mercados financieros y de divisas, la rapidez de reacción y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. Sin embargo, el terminal estándar MetaTrader 5 sólo admite un mínimo de gráficos de 1 minuto, lo que limita la sensibilidad de los operadores a las fluctuaciones del mercado. Para solucionar este problema, presentamos el Indicador de Velas en Gráficos de Segundo Nivel , que le permite ver y analizar sin esfuerzo la dinámica del mercado de
TrendWaveAnalyzer
Rong Bin Su
Utilidades
Visión general Wave Statistics Scanner es una herramienta MQL5 especializada para MetaTrader 5 que realiza un análisis estadístico de la volatilidad de los precios en múltiples instrumentos financieros. Se centra en la identificación y medición de las ondas de precios (rangos alto-bajo) dentro de las barras de precios individuales, permitiendo a los operadores cuantificar la volatilidad del mercado e identificar posibles oportunidades de trading basadas en patrones estadísticos. #Característi
Advanced Wave Statistics Scanner
Rong Bin Su
Utilidades
Escáner avanzado de estadísticas de ondas El Advanced Wave Statistics Scanner es una herramienta MQL5 mejorada para MetaTrader 5 que combina el análisis tradicional de la volatilidad de los precios con el análisis del indicador ATR (Average True Range). Esta sofisticada herramienta proporciona una visión más profunda de los patrones de volatilidad del mercado mediante la comparación de las mediciones estándar de las ondas de precios con las métricas de volatilidad basadas en el ATR, lo que per
Trend Wave Analyzer
Rong Bin Su
Utilidades
Analizador de ondas de tendencia Visión general El analizador de ondas de tendencia es una herramienta MQL5 especializada diseñada para MetaTrader 5 que identifica, analiza y visualiza los ciclos de tendencia de los precios en los mercados financieros. Detecta movimientos de precios completos al alza/baja/izquierda mediante la identificación de puntos de inflexión clave (picos y valles) en la acción de los precios, proporcionando a los operadores una valiosa información sobre los patrones de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario