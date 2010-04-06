GoldTimeEA

CChart Rong Bin Su Indicadores

Visión general En el vertiginoso mundo de los mercados financieros y de divisas, la rapidez de reacción y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. Sin embargo, el terminal estándar MetaTrader 5 sólo admite un mínimo de gráficos de 1 minuto, lo que limita la sensibilidad de los operadores a las fluctuaciones del mercado. Para solucionar este problema, presentamos el Indicador de Velas en Gráficos de Segundo Nivel , que le permite ver y analizar sin esfuerzo la dinámica del mercado de