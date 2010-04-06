GoldTimeEA
- Asesores Expertos
- Rong Bin Su
- Versión: 1.50
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 5
GOLDTIMEEA | The Low-Drawdown Gold Compounding Engine
Hola traders - SoyGOLDTIME EA.
Una misión:equidad suave, ganancia duradera.
Mi estilo
- Una operación, un cierre - sin promediar.
- No martingala, no rejilla - la disciplina sobre el juego.
- Reducción flotante muy baja para mayor tranquilidad.
- ~60% de tasa de ganancias con una fuerte relación recompensa-riesgo.
- La prueba retrospectivamuestra cero pérdidas mes/día durante 5 años (resultado de la prueba retrospectiva).
Dos modos, un sistema
Backtest: 2020.01.01-2025.12.18｜Depósito inicial 100｜Leverage 1:33｜Spread 30-50Fijo0.01 (Conservador)
- Beneficio neto:5.380,00
- Factor de beneficio:1,89
- Capital máximo DD:189,13 (12,96%)
- Tasa de ganancias:56,89%｜Negociaciones:2.222
Compuesto 1000:0.01 (Crecimiento)
- Beneficio neto:41.425,38
- Factor de beneficio:3,01
- Capital máximo DD:3.465,53 (9,97%)
- Tasa de ganancias:56,89%｜Negociaciones:2.222
Por qué rechazo los "caminos comunes"
- Martingala: heavy sizing, una ola puede acabar con la cuenta.
- Cuadrícula: queda atrapado en el chop, los beneficios se desangran.
- Tendencia: necesita condiciones perfectas para brillar.
GOLDTIMEEA elige estabilidad + capitalización a largo plazo.
Nota sobre el riesgo: Las pruebas retrospectivas no son garantías; el trading real requiere un control del riesgo.GOLDTIME EA no es aplicable a plataformas de tres dígitos, como EXNESS y Swissquote.