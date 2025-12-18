Smart MA Entry Finder

¿QUÉ HACE?

Mide la distancia del precio actual respecto a sus medias móviles, normalizada en ATRs, mostrándola en un histograma de colores con un panel informativo en tiempo real.

¿PARA QUIÉN ES?

Traders de Price Action que operan con medias móviles
Scalpers e Intradía que necesitan filtros de entrada precisos
Usuarios de EAs que requieren filtros de distancia y volatilidad
Traders que buscan entradas óptimas cerca de zonas de soporte/resistencia dinámicas

BENEFICIOS CLAVE

🎯 Evita entradas tardías - Sabrás si el precio está muy lejos de la media
📈 Mejora el timing - Verde = cerca, Rojo = lejos
🤖 Filtros para automatización - Compatible con EAs (incluye filtros de distancia y volatilidad)
Panel en tiempo real - Estado LIVE de condiciones de trading
🎨 UI profesional - Panel arrastrable, minimizable, nunca se pierde

IDEAL PARA

  • Estrategias de reversión a la media
  • Entradas en pullbacks controlados
  • Filtrado de operaciones con alta distancia/volatilidad
  • Trading con múltiples temporalidades (M5 + H1, H1 + D1, etc.)


EJEMPLOS PRÁCTICOS DE USO

1. EVITAR ENTRADAS TARDÍAS

Problema: El precio sube rápido tras un breakout y llegas tarde.

Solución:

  • Histograma ROJO (>2 ATR) → ❌ Persiguiendo precio, NO entres
  • Espera pullback a VERDE (<1 ATR) + precio sobre MA → ✅ Entrada óptima

Resultado: No compras en máximos que luego retroceden.

2. FILTRAR TU EA AUTOMÁTICO

Problema: Tu EA abre muchas operaciones perdedoras lejos de la MA.

Solución:

  • Panel dice "✗ NO TRADING" cuando distancia > 0.6 ATR
  • EA solo opera con "✓ TRADING OK"

Resultado: Win rate mejora 40-60%, menos operaciones malas.

3. SCALPING CON CONFIRMACIÓN DE TENDENCIA

Problema: Scalping en M5 sin saber si vas con o contra la tendencia H1.

Solución:

  • Solo operas cuando:
    • ✅ Distancia M5 < 1 ATR (entrada cerca)
    • ✅ Panel: "MA Align: ✓" (ambos TF alineados)
    • ✅ Volatilidad normal

Resultado: Scalps a favor de tendencia mayor, mejor R/R.

Una herramienta esencial para traders que operan con medias móviles y buscan precisión en sus entradas.

Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Asesores Expertos
Adaptive Trend System (ATS) - Grid Inteligente con Control por Telegram Adaptive Trend System (ATS) es una evolución sofisticada de los sistemas de grid tradicionales. A diferencia de los robots que abren operaciones "a ciegas," ATS utiliza un motor de tendencia basado en Medias Móviles y ATR para filtrar las entradas, combinado con una gestión de riesgo avanzada que incluye un modo de "Capital Virtual" y un panel de control remoto total vía Telegram. Este EA ha sido diseñado pensando en la se
