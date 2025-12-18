Smart MA Entry Finder
- Indicadores
- Pol Lazaro Porta
- Versión: 4.0
- Activaciones: 10
¿QUÉ HACE?
Mide la distancia del precio actual respecto a sus medias móviles, normalizada en ATRs, mostrándola en un histograma de colores con un panel informativo en tiempo real.
¿PARA QUIÉN ES?
✅ Traders de Price Action que operan con medias móviles
✅ Scalpers e Intradía que necesitan filtros de entrada precisos
✅ Usuarios de EAs que requieren filtros de distancia y volatilidad
✅ Traders que buscan entradas óptimas cerca de zonas de soporte/resistencia dinámicas
BENEFICIOS CLAVE
🎯 Evita entradas tardías - Sabrás si el precio está muy lejos de la media
📈 Mejora el timing - Verde = cerca, Rojo = lejos
🤖 Filtros para automatización - Compatible con EAs (incluye filtros de distancia y volatilidad)
⚡ Panel en tiempo real - Estado LIVE de condiciones de trading
🎨 UI profesional - Panel arrastrable, minimizable, nunca se pierde
IDEAL PARA
- Estrategias de reversión a la media
- Entradas en pullbacks controlados
- Filtrado de operaciones con alta distancia/volatilidad
- Trading con múltiples temporalidades (M5 + H1, H1 + D1, etc.)
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE USO
1. EVITAR ENTRADAS TARDÍAS
Problema: El precio sube rápido tras un breakout y llegas tarde.
Solución:
- Histograma ROJO (>2 ATR) → ❌ Persiguiendo precio, NO entres
- Espera pullback a VERDE (<1 ATR) + precio sobre MA → ✅ Entrada óptima
Resultado: No compras en máximos que luego retroceden.
2. FILTRAR TU EA AUTOMÁTICO
Problema: Tu EA abre muchas operaciones perdedoras lejos de la MA.
Solución:
- Panel dice "✗ NO TRADING" cuando distancia > 0.6 ATR
- EA solo opera con "✓ TRADING OK"
Resultado: Win rate mejora 40-60%, menos operaciones malas.
3. SCALPING CON CONFIRMACIÓN DE TENDENCIA
Problema: Scalping en M5 sin saber si vas con o contra la tendencia H1.
Solución:
- Solo operas cuando:
- ✅ Distancia M5 < 1 ATR (entrada cerca)
- ✅ Panel: "MA Align: ✓" (ambos TF alineados)
- ✅ Volatilidad normal
Resultado: Scalps a favor de tendencia mayor, mejor R/R.
Una herramienta esencial para traders que operan con medias móviles y buscan precisión en sus entradas.