Señales de Tormenta de Oro - Indicador Profesional XAU/USD





Gold Storm Signals es un indicador multiconfirmación premium para operar con Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5. Obtenga señales precisas de compra/venta con niveles automáticos de stop loss y take profit mostrados directamente en su gráfico.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:





- Flechas de señal de compra y venta claras

- Cálculo automático de Stop Loss basado en ATR

- Niveles dobles de Take Profit (TP1 & TP2)

- Sistema de Alerta Completo (Push, Email, Sonido)

- Funciona en Todos los Marcos de Tiempo (M1 a D1)

- Sin Repintar - Señales Fiables

- Fácil Configuración - Conectar y Operar





LO QUE SE VE EN EL GRÁFICO





Flechas amarillas = Señales de COMPRA al precio de entrada

Flechas magenta = Señales de VENTA al precio de entrada

Puntos rojos = Niveles de Stop Loss

Puntos verdes = Take Profit 1 (objetivo conservador)

Puntos azules = Take Profit 2 (objetivo ampliado)





SISTEMA DE TRADING COMPLETO:





A diferencia de los indicadores básicos que sólo muestran puntos de entrada, Gold Storm Signals le proporciona TODO lo que necesita:





- Niveles de entrada precisos en velas altas/bajas

- Stop Loss basado en ATR para una gestión óptima del riesgo

- Dos objetivos de take profit

- Todos los niveles calculados automáticamente





POTENTE SISTEMA DE ALERTAS:





Reciba notificaciones instantáneas con todos los detalles de la operación:

"Señal de compra | Entrada: 2645.50 | SL: 2642.30 (32.0 pips) | TP1: 2650.45 (49.5 pips) | TP2: 2655.80 (103.0 pips)"





Alertas disponibles a través de:

- Notificaciones push del móvil

- Alertas por correo electrónico

- Alertas sonoras

- Mensajes emergentes





AJUSTES PERSONALIZABLES:





- Periodo ATR (por defecto: 14)

- Multiplicador ATR de Stop Loss (por defecto: 1,5)

- Activar/Desactivar cada tipo de alerta





¿POR QUÉ ELEGIR SEÑALES GOLD STORM?





- El sistema multiconfirmación filtra las señales falsas

- Sin cálculo manual - SL/TP mostrados como puntos

- Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado

- Gestión profesional del riesgo incluida

- Fácil de usar para todos los niveles

- Configuración completa de las operaciones de un vistazo





PERFECTO PARA:





- Corredores de oro y operadores diarios

- Operadores de swing que necesitan configuraciones claras

- Traders que deseen niveles automatizados

- Cualquiera que opere XAU/USD en MT5





COMPATIBLE CON:





- MT5 de sobremesa





IMPORTANTE:





- Sólo MT5 (no MT4)

- Optimizado para XAU/USD

- Funciona en todos los plazos

- No requiere EA - trading manual





EMPIEZA A OPERAR PROFESIONALMENTE:





Adjunte Señales de Tormenta de Oro a su gráfico de Oro y siga las flechas. Ponga stops en los puntos rojos, tome beneficios en los puntos verdes o azules. ¡Así de simple!





SOPORTE: Documentación completa incluida. Contacte con nosotros en cualquier momento a través de la mensajería MQL5.





Transforme su trading en Oro con Gold Storm Signals - ¡Donde la precisión se une a la rentabilidad!