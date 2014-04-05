Gold Storm Signals
- Indicadores
- Niccyril Chirindo
- Versión: 1.0
Señales de Tormenta de Oro - Indicador Profesional XAU/USD
Gold Storm Signals es un indicador multiconfirmación premium para operar con Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5. Obtenga señales precisas de compra/venta con niveles automáticos de stop loss y take profit mostrados directamente en su gráfico.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Flechas de señal de compra y venta claras
- Cálculo automático de Stop Loss basado en ATR
- Niveles dobles de Take Profit (TP1 & TP2)
- Sistema de Alerta Completo (Push, Email, Sonido)
- Funciona en Todos los Marcos de Tiempo (M1 a D1)
- Sin Repintar - Señales Fiables
- Fácil Configuración - Conectar y Operar
LO QUE SE VE EN EL GRÁFICO
Flechas amarillas = Señales de COMPRA al precio de entrada
Flechas magenta = Señales de VENTA al precio de entrada
Puntos rojos = Niveles de Stop Loss
Puntos verdes = Take Profit 1 (objetivo conservador)
Puntos azules = Take Profit 2 (objetivo ampliado)
SISTEMA DE TRADING COMPLETO:
A diferencia de los indicadores básicos que sólo muestran puntos de entrada, Gold Storm Signals le proporciona TODO lo que necesita:
- Niveles de entrada precisos en velas altas/bajas
- Stop Loss basado en ATR para una gestión óptima del riesgo
- Dos objetivos de take profit
- Todos los niveles calculados automáticamente
POTENTE SISTEMA DE ALERTAS:
Reciba notificaciones instantáneas con todos los detalles de la operación:
"Señal de compra | Entrada: 2645.50 | SL: 2642.30 (32.0 pips) | TP1: 2650.45 (49.5 pips) | TP2: 2655.80 (103.0 pips)"
Alertas disponibles a través de:
- Notificaciones push del móvil
- Alertas por correo electrónico
- Alertas sonoras
- Mensajes emergentes
AJUSTES PERSONALIZABLES:
- Periodo ATR (por defecto: 14)
- Multiplicador ATR de Stop Loss (por defecto: 1,5)
- Activar/Desactivar cada tipo de alerta
¿POR QUÉ ELEGIR SEÑALES GOLD STORM?
- El sistema multiconfirmación filtra las señales falsas
- Sin cálculo manual - SL/TP mostrados como puntos
- Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado
- Gestión profesional del riesgo incluida
- Fácil de usar para todos los niveles
- Configuración completa de las operaciones de un vistazo
PERFECTO PARA:
- Corredores de oro y operadores diarios
- Operadores de swing que necesitan configuraciones claras
- Traders que deseen niveles automatizados
- Cualquiera que opere XAU/USD en MT5
COMPATIBLE CON:
- MT5 de sobremesa
IMPORTANTE:
- Sólo MT5 (no MT4)
- Optimizado para XAU/USD
- Funciona en todos los plazos
- No requiere EA - trading manual
EMPIEZA A OPERAR PROFESIONALMENTE:
Adjunte Señales de Tormenta de Oro a su gráfico de Oro y siga las flechas. Ponga stops en los puntos rojos, tome beneficios en los puntos verdes o azules. ¡Así de simple!
SOPORTE: Documentación completa incluida. Contacte con nosotros en cualquier momento a través de la mensajería MQL5.
Transforme su trading en Oro con Gold Storm Signals - ¡Donde la precisión se une a la rentabilidad!