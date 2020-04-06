Asesor ¡¡¡Para operar con noticias, el asesor coloca órdenes pendientes antes de las noticias a la hora establecida!!! El valor umbral es la distancia desde el precio actual; cuando se activa la retención, se abrirá una orden de mercado y la retención opuesta se duplicará, ¡solo 3 ciclos de aumento! Las tomas y paradas se calculan de tal manera que la orden de toma cubrirá el menos de la orden de parada y, como resultado, obtendremos un total +. 1 modelo de la situación, el primer lote es 0

FREE