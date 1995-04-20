Stochastic for 8 Symbols mf
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Activaciones: 10
Indicador de Forex "Estocástico para 8 Símbolos" para MT4, sin repintado.
- El oscilador estocástico es uno de los mejores indicadores del mercado; la herramienta perfecta para muchos operadores.
- Zona de sobrecompra: por encima de 80; zona de sobreventa: por debajo de 20.
- Ideal para entradas de venta por encima de 80 y de compra por debajo de 20.
- "Estocástico para 8 Símbolos" permite controlar los valores estocásticos de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico.
- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.