Lear to trade like institutions

Esto no es trading minorista. Enseño un enfoque profesional de nivel institucional utilizando Sierra Chart, una de las plataformas más potentes disponibles para los operadores serios. Aprenderá a leer el verdadero flujo de órdenes a través de gráficos de huellas, análisis de oferta y demanda, volumen y datos de transacciones reales. Esta formación se centra en cómo se coloca y ejecuta realmente la liquidez, cómo los grandes participantes entran y salen de las posiciones, y por qué el precio se mueve cuando lo hace. En lugar de basarse en indicadores retrospectivos o conceptos minoristas, desarrollará un profundo conocimiento del comportamiento real del mercado basado en la presión real de compra y venta, utilizando herramientas y métodos empleados por operadores profesionales.

Para empezar, póngase en contacto conmigo directamente. Después de un pago de $ 250, vamos a programar una sesión privada de Zoom para comenzar su incorporación y caminar a través de las herramientas, la configuración de la plataforma, y la metodología.

PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de cobertura y arbitraje de doble posición en oro lanzado por Goodtrade Brokers, problemas encontrados en la operativa diaria: 1. La cuenta B coloca una orden inmediatamente después de la cuenta A. 2: Después de que la cuenta A coloque una orden, la cuenta B copiará automáticamente el stop loss y el take profit. 3: La cuenta A cierra la posición de la cuenta B y cierra la posición al mismo tiempo. 4: Cuando la cuenta B cierra la posición, la cuen
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
One-Click Trader Utility para MT5 Trading profesional al alcance de su mano One-Click Trader Utility es una herramienta premium para MT5 diseñada para traders activos que necesitan una ejecución rapidísima y métricas de rendimiento en tiempo real. Por sólo 30 $, transforme su experiencia de trading con tecnología de nivel institucional que antes sólo estaba disponible para traders profesionales. Características principales Ejecución ultrarrápida: abra y cierre posiciones con un solo clic, lo que
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura y reversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en M4,M
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Asesores Expertos
OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas) Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Smart Trade Manager Pro Smart Trail
Prabir Sarkar
Utilidades
Smart Trade Manager Pro v1.2 - La última herramienta de gestión de operaciones MT5 Tome el control total de sus operaciones. Salga como un profesional. Proteja cada pip. Smart Trade Manager Pro es la utilidad de gestión comercial más completa construida para MetaTrader 5. Tanto si opera con oro, divisas, criptomonedas o índices, esta herramienta le proporciona un control de nivel institucional sobre sus salidas, gestión de riesgos y protección de beneficios. ¿Por qué las salidas son más im
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilidades
Indicador Trade History By Magic ¡Desbloquee sus conocimientos comerciales con Trade History By Magic! Mejore su experiencia en MetaTrader 5 con este potente indicador diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad. Trade History By Magic proporciona una visualización clara y en tiempo real de su historial de operaciones, organizado por números mágicos, directamente en su gráfico. Perfecto tanto para los operadores automatizados y manuales, esta herramienta le ayuda a realizar un s
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilidades
Autogrids Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada. ️ Características principales Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre e
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilidades
Este producto de programa no tiene análogos en el mundo, ya que se trata de un "mando de control" universal de operaciones comerciales, comenzando desde la obtención de las señales comerciales, la automatización de la entrada en la posición, el establecimiento de stop loss y take profit, así como de trailing de beneficio de multitud de transacciones simultáneamente en una ventana abierta. Gestión intuitiva y comprensible del experto en "tres clicks" en la pantalla del monitor, permite utilizar a
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilidades
La utilidad le permite construir diferentes tipos de gráficos: Gráfico de segundos desde 1 segundo hasta 86400 segundos Gráfico de ticks a partir de 1 tick Gráfico de volumen Gráfico Delta Gráfico Renko Gráfico de rangos Versión demo de la utilidad https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Indicadores incorporados para el análisis volumétrico: perfil de mercado diario y perfil de mercado del marco temporal seleccionado, Búsqueda de clusters Desequilibrio VWAP POC dinámico, VAH, VAL la profu
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que le permite operar con las noticias según su estrategia predefinida. Carga todas las noticias de varios sitios web populares de Forex. Usted puede elegir cualquier noticia y preestablecer la estrategia para negociarla, y luego News Trader Pro negociará esa noticia por la estrategia seleccionada automáticamente cuando llegue la noticia. La publicación de noticias da la oportunidad de tener pips ya que el precio suele tener un gran movimiento en ese momento. Ah
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilidades
La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión sólo requiere ser cargada en un único gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde se carga. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware está compuesto por dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente de
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilidades
El script muestra información sobre los informes corporativos y los dividendos de la acción. Los datos se descargan de investing.com : Fecha del informe Beneficio por acción (BPA) Ingresos Capitalización bursátil Importe de los dividendos Fecha de pago de dividendos Ingresos por dividendos El producto no puede ser probado en el tester (ya que no es posible recibir datos de Internet). Antes del lanzamiento: Añada 2 URL https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData y
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para comercio semiautomático. Aplica niveles dinámicos para establecer órdenes stop, stop loss, take profit y trailing stop invisibles para el corredor. Adecuado para trabajar con cualquier corredor, incluidos los corredores de EE. UU. Con un requisito de FIFO. Versión MT4 del enlace del asesor Las ofertas se pueden abrir usando botones o líneas. Para que el asesor abra una posición a lo largo de la línea: dibuje una línea en el gráfico y cámbiele el nombre. Cuando el precio lo cru
Fast operation
Yong Tan
Utilidades
Operación rápida, compra rápida, venta, operación vacía. Proporcionar tres botones: Comprar, Vender, vacío. Comprar: Rápidamente colocar más órdenes después de hacer clic, por defecto 1 mano, punto de ganancia y punto de stop-loss son 110 puntos, después de la orden exitosa puede ser modificado manualmente. Vender: Rápidamente colocar una orden vacía después de hacer clic, por defecto 1 mano, punto de beneficio y punto de stop-loss son 110 puntos, puede ser modificado manualmente despu
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
GRID para MT5 é uma ferramenta conveniente para aqueles que negociam com uma grade de ordens, projetada para negociação rápida e confortável nos mercados financeiros FOREX. GRID for MT5 possui um painel personalizável com todos os parâmetros necessários. Adequado para comerciantes experientes e iniciantes. Trabalha com qualquer corretor, incluindo corretores americanos com um requisito de FIFO - em primeiro lugar, para fechar negócios abertos anteriormente. A grade de pedidos pode ser fixa - os
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilidades
1. Registre los datos de precios de cada transacción de Tick. Contenido del fichero de datos: "Tick hora", "ASK precio", "BID precio", "SPREAD SPREAD", "Tick cantidad cotizada". 2. Mientras tanto, genere un fichero de datos de cotización con un periodo de 1 minuto. Contenido del fichero de datos de 1min: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3.
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilidades
Automaticé sus estrategias comerciales para uso de binarias en MT5 y con nuestro Mt5BridgeBinary envié las órdenes a su cuenta de Binary y listo, ¡comience a operar así de fácil! Los asesores expertos son fáciles de configurar, optimizar y realizar pruebas de robustez; además en el test podemos proyectar su rentabilidad a largo plazo, por eso hemos creado Mt5BridgeBinary para conectar sus mejores estrategias a Binary. Características: -Puede utilizar tantas estrategias como desee. (Expert Adv
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilidades
Xrade EA es un asesor experto como indicador técnico. Para el comercio a corto plazo es el mejor para las próximas previsiones de la tendencia del mercado. +--------------------------------------------------------------------------------------- Muy Importante Nuestro robot (data anylizer) no toma un procedimiento de comercio. Si utiliza sólo nuestro robot debe tomar posiciones por yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- El indicador
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilidades
La utilidad para el comercio semiautomático, la gestión de pedidos, también se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. Puede trabajar con órdenes manuales, órdenes abiertas desde el panel o órdenes abiertas por otro Asesor Experto. Tiene un mínimo de parámetros, es fácil de configurar, funciona con cualquier número de órdenes. Para realizar pruebas, utilice el modo visual en el
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilidades
Noticias: ¡IDEA 2.0 está fuera con un montón de características, como las notificaciones de telegram bot y Orden de límites! Compruebe la lista de cambios en la parte inferior de la página (*). Hola a todos, aquí puedes encontrar mi Asesor Experto, llamado IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . En resumen, con este software usted puede: Tener una visión clara del estado del mercado , con una indicación de la tendencia actual. Simplemente añada los símbolos que desee monitorizar a s
Indexes MT5
Pavel Verveyko
Utilidades
Los valores que componen el índice son uno de los motores del movimiento. Analizando los resultados financieros de todos los elementos del índice, podemos suponer una mayor evolución de la situación. El programa (script) muestra los informes corporativos de las acciones que forman parte del índice seleccionado en los ajustes . "Índices" no se puede probar en el probador (ya que no hay manera de obtener información de Internet). La información se descarga del sitio investing.com: Fecha del in
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Utilidades
Expert Advisor es un asistente de trading creado en base a la estrategia de trading de Oracle del mismo nombre en cooperación con su autor Neo. Identifica automáticamente patrones de impulso de reversión en los gráficos y los utiliza para construir Neo Forks, una herramienta de autor que permite identificar ciclos de movimiento de precios e indica el objetivo de TakeProfit esperado. La búsqueda se realiza en todos los periodos especificados de los gráficos simultáneamente con filtrado de coin
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilidades
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
RSI Distance Grid Scalping
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Estrategia RSI + Grid Distance con Filtro 200 EMA Ahora Disponible al Precio Más Bajo Hasta el 7 de Enero de 2026 - ¡Es Hora de Comprar! Visión General La estrategia RSI + Grid Distance integra los principios de momentum y de reversión a la media dentro de un marco estructurado de trading grid. Combinando el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con niveles de cuadrícula dinámicos y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos , el sistema busca optimizar la sincronización de las opera
RSI with EMA and Grid System and scalping
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Sistema de Cuadrícula RSI+EMA y Libélula+EMA The RSI+EMA Grid & Dragonfly+EMA Grid System is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for traders who seek both consistency and adaptability in dynamic market conditions. Combining two proven strategies, this EA is built for precision entries, controlled risk, and intelligent position management. Estrategia 1: Sistema de cuadrícula RSI + EMA Esta estrategia utiliza una combinación del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Medias Móviles Expon
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Engulfx Pro - EA Avanzado de Breakout y Noticias para MT5 Engulfx Pro es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operadores que exigen una toma de decisiones inteligente, entradas precisas y un control dinámico del riesgo. Este EA combina confirmaciones técnicas de alta calidad con la lógica de sincronización del mercado para operar rupturas con eficacia - mientras se mantiene por delante de la volatilidad causada por los principales eventos de noticias. Si usted es un operador de
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indicadores
Elementos clave del marketing: Posicionamiento profesional: Lenguaje de producto premium - "Ultimate Professional Trading System" Terminología empresarial : "calidad institucional", "nivel profesional". Credibilidad técnica : tecnología de redes neuronales basada en inteligencia artificial. Conformidad con el mercado : certificado MQL5, totalmente conforme Aspectos destacados de la propuesta de valor: Marco estratégico triple con explicaciones claras Tecnología de IA/red neuronal como diferenci
FREE
Stop Loss Hunt Arrows
Domantas Juodenis
Utilidades
Caza de Stop Loss: Visualización de la manipulación del mercado Este gráfico de velas profesional muestra claramente las zonas de caza de stop loss, una táctica habitual de manipulación del mercado utilizada por los operadores institucionales. Las mechas descendentes penetran por debajo de los niveles de soporte locales, activando los stop loss de los operadores minoristas antes de que el precio revierta bruscamente en la dirección opuesta. Cada evento está marcado con precisión con flechas roja
FREE
Banker Scandal SM EQ HL
Domantas Juodenis
Indicadores
Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Indicador Institucional Avanzado de Estructura de Mercado para MT5 Visión general El Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 es un indicador profesional MT5 construido para identificar Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en tiempo real. Detecta patrones Equal Highs (EQH) y Equal Lows (EQL) - zonas que a menudo indican objetivos de liquidez institucional - ayudando a los operadores a anticipar potenciales retrocesos y áreas de manipulación del mercado. Esta herramient
Price Action with liquidity traps and Swing
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
PA+LZ Expert Advisor - Operativa de Precisión Potenciada por la Acción del Precio y las Zonas de Liquidez Visión general PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que desean un sistema de negociación inteligente, estructurado y de nivel institucional. Diseñado con una lógica de acción de precios limpia y detección inteligente de zonas de liquidez, PA+LZ ofrece entradas precisas, riesgo controlado y rentabilidad constante , sin depend
Final Surge Pro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
FINAL SURGE PRO - El mejor EA de Acción de Precios y Breakout Trading Versión: 1.1 Plataforma: MetaTrader 5 Desarrollador: fxDreema (2025) Licencia: 1 cuenta por compra Backtesting & Live Trading Ready Descripción Final Surge Pro es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado para operadores serios y desafiantes. Combina la acción del precio , la lógica de ruptura , y la gestión de riesgos de varios niveles en un motor inteligente y automatizado construido para la consistencia de los
PropMasterRiot FX3X
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
PropMasterRiot FX 3X - Inteligencia adaptativa para la participación en el mercado en tiempo real PropMasterRiot FX 3X es un Asesor Experto de alto rendimiento creado para operadores que requieren una ejecución consistente, una lógica de estrategia adaptable y una sólida precisión basada en sesiones. Diseñado con perfiles de volumen avanzados y lógica inteligente incorporada, este EA integra el reconocimiento de la estructura del mercado con el comportamiento de los precios para ofrecer decision
Order Flow Absorption
Domantas Juodenis
Indicadores
Absorción del flujo de órdenes (OFA) - Huella inteligente y panel de volumen Descubra la verdadera intención del mercado. El indicador Order Flow Absorption (OFA) le ofrece una visión institucional de la dinámica del mercado, destacando las zonas agresivas de compra/venta y los desequilibrios de la huella, con un panel limpio y personalizable. Características principales Panel de huella de comprador/vendedor El panel conmutable en tiempo real muestra el flujo de volumen actual, anterior y tota
Pro Bounce EA
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Pro Bouncing EA - Sistema Profesional de Trading de Rebote Transforme sus operaciones con una estrategia de rebote de nivel institucional Descubra el poder de la operativa profesional de rebotes de soporte y resistencia con nuestro Asesor Experto de última generación que combina el reconocimiento avanzado de patrones, impresionantes efectos visuales y una gestión del riesgo a prueba de balas. Por qué Pro Bouncing EA es diferente Interfaz profesional estilo gráfico Sierra Tema cromático azul oscu
First Range of the Opening Session brake out
Domantas Juodenis
Indicadores
Primera gama de la hora de apertura Desayuno Breakout v10.0 Visión general El indicador First Range of the Opening Hour Breakfast Breakout es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las principales oportunidades de negociación durante la primera hora de las principales sesiones del mercado. Este indicador mejorado combina el análisis de ruptura de sesión tradicional con perfiles de mercado avanzados y una evaluación del impacto de las noticias inspirada en
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
MP Profile Pro
Domantas Juodenis
Indicadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARKET PROFILE PRO - Análisis de volumen profesional y panel de operaciones inteligente Transforme sus operaciones con el análisis de perfiles de mercado de nivel institucional Market Profile Pro t
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5 Visión general El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA . Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo , y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1 . Si adquiere la versión completa , recibirá actualizacione
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
G7FX Trading System
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
G7FX SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING Asesor Experto Avanzado de Flujo de Órdenes + Perfil de Volumen RENDIMIENTO PROBADO EN TODOS LOS PLAZOS Resultados de las pruebas en múltiples marcos temporales: 30 minutos (M30): Múltiples pares probados - Ganancias consistentes en XAUUSD, US500, CADJPY y más. 15 minutos (M15): 350+ operaciones - Gran rendimiento en pares de divisas (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minutos (M5): 5.510 operaciones ejecutadas - Sólida capacidad de scalping demostrada en NZDJPY, CADCH
