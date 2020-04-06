Outside Bar Trader EA gts

OUTSIDE BAR TRADER EA: ¡es un sistema de trading intradía de alta calidad basado en la investigación de la acción del precio!





¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡8 Set_files disponibles para 6 pares de divisas!





La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de acción del precio "barra exterior", que se combina con técnicas de tendencia y scalping.





El EA funciona en el marco temporal H1 durante las sesiones de la UE y EE. UU.





Características del EA:

- El EA puede operar con 6 pares (8 gráficos) simultáneamente.

- Cálculo automático de lotes según el saldo de la cuenta.

- El EA incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto.

- El SL y el TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- Cada operación tiene un SL y un TP que no son visibles para el bróker. - Sistema de filtrado inteligente: Filtro de tendencia, filtros de oscilador, filtro de día laborable, filtro de horario laboral, filtro de spread, etc.

- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $100.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquiera en un rango de 1:30 a 1:2000.

- Pares de trading: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPUSD (2 gráficos), GBPCAD (2 gráficos).

- Periodo: H1.

- Horario de funcionamiento: El asesor experto busca oportunidades de entrada según el filtro de día laborable y el filtro de horario laboral (en sesiones de la UE y EE. UU.). Si el sistema no abre órdenes durante el horario de funcionamiento, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.

- Con funciones de trailing stop adaptativo y punto de equilibrio.





Cómo instalar:

- Abra 8 gráficos recomendados: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPUSD (2 gráficos), GBPCAD (2 gráficos).

- Seleccione el periodo H1 en cada gráfico. - Asocie un Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al Asesor Experto.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar su PC funcionando 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar de un PC).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:





- HORARIO LABORABLE: Se recomienda usar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, deberá ajustar el filtro de horario laboral. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los Set_files correspondientes si es necesario.





- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados: ECN o Raw spread para un mejor rendimiento.





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web MQL5.