Telegram Alerts MT5

TurboSignal Pro - Notificador de Operaciones de Telegram MT5 Definitivo

TurboSignal Pro es un Asesor Experto profesional de Notificación de Telegram para MetaTrader 5, diseñado para operadores que quieren alertas de operaciones en tiempo real, precisas y con un formato atractivo, sin perderse ni un solo evento.

Ya sea que opere manualmente o utilice múltiples EAs, TurboSignal Pro lo mantiene completamente informado - instantáneamente en Telegram.

Características principales

Notificaciones Instantáneas de Operaciones

Recibe alertas de Telegram para:

  • Orden de Mercado Abierta (COMPRA / VENTA)

  • Orden Cerrada

  • Take Profit Alcanzado

  • Stop Loss alcanzado

  • Órdenes Pendientes (Límite / Stop / Stop-Límite)

Todos los mensajes incluyen emojis claros, formato limpio y datos precisos.

Informes automáticos de rendimiento

Manténgase al tanto del rendimiento de sus operaciones con informes programados:

  • Informe diario

  • Resumen semanal

  • Resumen mensual

Cada informe incluye

  • Saldo

  • Capital

  • Reducción (%)

  • Número de operaciones

  • Ganancias / Pérdidas

  • Beneficio total

Diseño profesional de mensajes

Los mensajes están diseñados para ser

  • Fáciles de leer

  • Emocionantes

  • Perfectos para operaciones personales, servicios de señales o supervisión de cuentas

Inteligentes y precisos (sin valores cero)

  • Símbolo, precio, volumen, beneficio y hora correctos

  • No hay falsos 0.00000 o 1970.01.01 cuestiones

  • Utiliza Transacciones Comerciales MT5, no métodos anticuados

Ligero y estable

  • Sin desorden en los gráficos

  • Uso mínimo de CPU

  • Funciona con operaciones manuales y todos los EAs

  • Compatible con cualquier broker

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción
Nombre_EA Nombre personalizado del EA que se muestra en todos los mensajes de Telegram
BotToken Token del Bot de Telegram
ChatID ID del chat de Telegram
Activar Alertas de Apertura Notificar cuando se abran nuevas operaciones
Activar Alertas de Cierre Notificar cuando se cierran operaciones
Activar Alertas SL/TP Notificar cuando se alcanza el SL o TP
Activar Alertas Pendientes Notificar cuando se colocan órdenes pendientes
Hora del informe diario Hora de envío del informe diario (hora del servidor)
Informe semanal Habilitar resumen semanal
Informe mensual Activar resumen mensual


Fácil configuración (3 pasos)

  1. Crea un Bot de Telegram a través de @BotFather

  2. Obtenga su Bot Token & Chat ID

  3. Adjuntar TurboSignal Pro a cualquier gráfico MT5
    Activar WebRequest para https://api.telegram.org




