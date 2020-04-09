Telegram Alerts MT5
- Utilidades
- Teerathad Booranawisedkul
- Versión: 1.40
- Activaciones: 10
TurboSignal Pro - Notificador de Operaciones de Telegram MT5 Definitivo
TurboSignal Pro es un Asesor Experto profesional de Notificación de Telegram para MetaTrader 5, diseñado para operadores que quieren alertas de operaciones en tiempo real, precisas y con un formato atractivo, sin perderse ni un solo evento.
Ya sea que opere manualmente o utilice múltiples EAs, TurboSignal Pro lo mantiene completamente informado - instantáneamente en Telegram.
Características principales
Notificaciones Instantáneas de Operaciones
Recibe alertas de Telegram para:
-
Orden de Mercado Abierta (COMPRA / VENTA)
-
Orden Cerrada
-
Take Profit Alcanzado
-
Stop Loss alcanzado
-
Órdenes Pendientes (Límite / Stop / Stop-Límite)
Todos los mensajes incluyen emojis claros, formato limpio y datos precisos.
Informes automáticos de rendimiento
Manténgase al tanto del rendimiento de sus operaciones con informes programados:
-
Informe diario
-
Resumen semanal
-
Resumen mensual
Cada informe incluye
-
Saldo
-
Capital
-
Reducción (%)
-
Número de operaciones
-
Ganancias / Pérdidas
-
Beneficio total
Diseño profesional de mensajes
Los mensajes están diseñados para ser
-
Fáciles de leer
-
Emocionantes
-
Perfectos para operaciones personales, servicios de señales o supervisión de cuentas
Inteligentes y precisos (sin valores cero)
-
Símbolo, precio, volumen, beneficio y hora correctos
-
No hay falsos 0.00000 o 1970.01.01 cuestiones
-
Utiliza Transacciones Comerciales MT5, no métodos anticuados
Ligero y estable
-
Sin desorden en los gráficos
-
Uso mínimo de CPU
-
Funciona con operaciones manuales y todos los EAs
-
Compatible con cualquier broker
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|Nombre_EA
|Nombre personalizado del EA que se muestra en todos los mensajes de Telegram
|BotToken
|Token del Bot de Telegram
|ChatID
|ID del chat de Telegram
|Activar Alertas de Apertura
|Notificar cuando se abran nuevas operaciones
|Activar Alertas de Cierre
|Notificar cuando se cierran operaciones
|Activar Alertas SL/TP
|Notificar cuando se alcanza el SL o TP
|Activar Alertas Pendientes
|Notificar cuando se colocan órdenes pendientes
|Hora del informe diario
|Hora de envío del informe diario (hora del servidor)
|Informe semanal
|Habilitar resumen semanal
|Informe mensual
|Activar resumen mensual
Fácil configuración (3 pasos)
-
Crea un Bot de Telegram a través de @BotFather
-
Obtenga su Bot Token & Chat ID
-
Adjuntar TurboSignal Pro a cualquier gráfico MT5
Activar WebRequest para https://api.telegram.org