Telegram Alerts MT5

TurboSignal Pro - Notificador de Operaciones de Telegram MT5 Definitivo

TurboSignal Pro es un Asesor Experto profesional de Notificación de Telegram para MetaTrader 5, diseñado para operadores que quieren alertas de operaciones en tiempo real, precisas y con un formato atractivo, sin perderse ni un solo evento.

Ya sea que opere manualmente o utilice múltiples EAs, TurboSignal Pro lo mantiene completamente informado - instantáneamente en Telegram.

Características principales

Notificaciones Instantáneas de Operaciones

Recibe alertas de Telegram para:

Orden de Mercado Abierta (COMPRA / VENTA)

Orden Cerrada

Take Profit Alcanzado

Stop Loss alcanzado

Órdenes Pendientes (Límite / Stop / Stop-Límite)

Todos los mensajes incluyen emojis claros, formato limpio y datos precisos.

Informes automáticos de rendimiento

Manténgase al tanto del rendimiento de sus operaciones con informes programados:

Informe diario

Resumen semanal

Resumen mensual

Cada informe incluye

Saldo

Capital

Reducción (%)

Número de operaciones

Ganancias / Pérdidas

Beneficio total

Diseño profesional de mensajes

Los mensajes están diseñados para ser

Fáciles de leer

Emocionantes

Perfectos para operaciones personales, servicios de señales o supervisión de cuentas

Inteligentes y precisos (sin valores cero)

Símbolo, precio, volumen, beneficio y hora correctos

No hay falsos 0.00000 o 1970.01.01 cuestiones

Utiliza Transacciones Comerciales MT5, no métodos anticuados

Ligero y estable

Sin desorden en los gráficos

Uso mínimo de CPU

Funciona con operaciones manuales y todos los EAs

Compatible con cualquier broker

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción Nombre_EA Nombre personalizado del EA que se muestra en todos los mensajes de Telegram BotToken Token del Bot de Telegram ChatID ID del chat de Telegram Activar Alertas de Apertura Notificar cuando se abran nuevas operaciones Activar Alertas de Cierre Notificar cuando se cierran operaciones Activar Alertas SL/TP Notificar cuando se alcanza el SL o TP Activar Alertas Pendientes Notificar cuando se colocan órdenes pendientes Hora del informe diario Hora de envío del informe diario (hora del servidor) Informe semanal Habilitar resumen semanal Informe mensual Activar resumen mensual









Fácil configuración (3 pasos)

Crea un Bot de Telegram a través de @BotFather Obtenga su Bot Token & Chat ID Adjuntar TurboSignal Pro a cualquier gráfico MT5

Activar WebRequest para https://api.telegram.org







