Beat Trend Pro

Descripcion del Producto:

¿Cansado de los EAs que arruinan las cuentas en mercados volátiles? Bienvenido aBear Trap Pot (BTP), la próxima evolución en el trading de rejilla. No sólo sobrevivimos a las tormentas del mercado, sino que prosperamos en ellas. BTP es unsistema de cuadrícula inteligente y autocorrectivo diseñado con unacuadrícula cuántica ADX adaptativapatentada y unsistema de seguridad progresivo y de rescatede varias capas que hace que la liquidación de cuentas sea una pesadilla lejana.

🪤 ¿Por qué "Bear Trap"?
Porque está diseñado para atrapar beneficios tanto de movimientos alcistas como bajistas, convirtiendo la volatilidad del mercado en su mejor aliado. No predice la dirección; se beneficia del movimiento.

🧠 LA DIFERENCIA BTP: Cómo Logramos ~99% de Protección de Liquidación

Los EA de cuadrícula tradicionales fracasan porque son rígidos. BTP es adaptativo e inteligente.

  1. ADX-Adaptive Quantum Grid: El EA analiza dinámicamente la volatilidad del mercado utilizando el indicador ADX.

    • Baja Volatilidad: Aprieta la rejilla para recoger pequeños y frecuentes beneficios.

    • Alta Volatilidad: Ensancha la rejilla significativamente, dando a la operación espacio para respirar y evitando la peligrosa acumulación de cúmulos.¡Esta es la clave para sobrevivir a los eventos noticiosos!

  2. Sistema de Rescate Progresivo (La "Red de Seguridad"): Si la parrilla se extiende hasta su nivel máximo, el EA no se rinde. Activa su modo de Rescate Progresivo, desplegando contraoperaciones estratégicamente calculadas con un multiplicador de lotes conservador para promediar a la baja y guiar sistemáticamente toda la posición de vuelta a beneficios.

  3. Condición de Inicio Inteligente: BTP es paciente. Utiliza unaCondición de Inicio ADX para comenzar a operar sólo en entornos de baja volatilidad, entrando en el mercado en el punto más tranquilo posible y evitando los picos inmediatos.

  4. Gestión de Riesgos Múltiples:

    • Límites de Reducción Diaria y Total:Límites codificados para evitar pérdidas descontroladas.

    • Toma de beneficios inteligente: Cierra todas las posiciones una vez que se alcanza un objetivo de beneficios definido por el usuario, reiniciando el sistema para un nuevo comienzo seguro.

⚙️ Elija su estilo de negociación
Pares EUR/USD M1

BTP se adapta a tu capital y a tu apetito de riesgo con tres modos optimizados y autocalculados:

  • Modo AGRESIVO: Para el trader seguro de sí mismo.

    • Capital recomendado: $3,000+

    • Mayor potencial de beneficios, tiempos de ciclo más rápidos.

  • Modo NORMAL: El equilibrio perfecto.

    • Capital recomendado: $6.000+

    • El punto óptimo para un crecimiento sólido y seguridad.

  • Modo BAJO RIESGO: Para preservar el capital.

    • Capital recomendado: $9.000+

    • Máxima seguridad, curva de renta variable más suave.

⚠️ CRITICAL CAPITAL DISCLAIMER - POR FAVOR LEA

¿Se puede ejecutar en una cuenta de 1.000 $? Técnicamente , sí.¿Debería?NO ES SEGURO.

  • Los mínimos recomendados ($3k/$6k/$9k) están calculados para proporcionar al sistema el capital suficiente para utilizar eficazmente todo suSistema de Rescate y Seguridad Progresiva.

  • Operar con un capital significativamente menor (por ejemplo, $ 1,000) perjudica gravemente los mecanismos de protección del EA, aumentando el riesgo durante períodos prolongados de alta volatilidad.

  • Para una puntuación de seguridad del ~99% contra la liquidación, por favor, adhiérase al capital mínimo recomendado. Proporcionamos las herramientas para la seguridad; utilizarlas correctamente es la clave del éxito (pero un evento importante como la caída del COVID puede estresar al EA, así que para minimizar el riesgo, deténgalo mientras el mercado se estabiliza).

hauschekfx
19
hauschekfx 2025.12.17 05:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.17 10:33
thanks !
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.12.17 05:04 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.17 10:32
next version we will add it yes
245237776
236
245237776 2025.12.17 05:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.17 10:32
next version yes
fritziboehm
91
fritziboehm 2025.12.16 16:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Bassem Charfeddine
735
Respuesta del desarrollador Bassem Charfeddine 2025.12.16 16:26
thanks, Sie benötigen für diesen EA keine voreingestellten Dateien, verwenden Sie einfach den Automatikmodus.
