Kemet Pro Gold Scaping
- Asesores Expertos
- Ibrahim Murad Ibrahim Awad
- Versión: 6.2
Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente
para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5
🔧 REQUISITOS DEL SISTEMA
💠 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
💠 Símbolo principal: XAUUSD
✓ Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar)
✗ No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado
💠 Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado
💠 Marco temporal: M5 (5 minutos)
💠 Tipo de cuenta: ECN (RAW Spread)
💠 Apalancamiento: 1:200 (preferido) hasta 1:500 máximo
💠 Depósito mínimo: 250 USD
💠 Tamaño de lote inicial: 0.01
💠 Spread máximo permitido: 20 puntos
💠 Modo de operación: Un símbolo por gráfico
💠 VPS recomendado para una ejecución estable y continua
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
🔸 El Asesor Experto está optimizado exclusivamente para XAUUSD.
🔸 El rendimiento en otros símbolos relacionados con el oro puede ser inferior.
🔸 Los resultados de trading dependen de las condiciones del bróker, el spread y la calidad de ejecución.
🔸 Los resultados en trading real pueden diferir de los datos históricos.
🔸 Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo antes de operar en real.
