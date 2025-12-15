Kemet Pro Gold Scaping

5
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR
Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente
para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5

🔧 REQUISITOS DEL SISTEMA
💠 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
💠 Símbolo principal: XAUUSD
Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar)

No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado

💠 Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado
💠 Marco temporal: M5 (5 minutos)
💠 Tipo de cuenta: ECN (RAW Spread)
💠 Apalancamiento: 1:200 (preferido) hasta 1:500 máximo
💠 Depósito mínimo: 250 USD
💠 Tamaño de lote inicial: 0.01
💠 Spread máximo permitido: 20 puntos
💠 Modo de operación: Un símbolo por gráfico
💠 VPS recomendado para una ejecución estable y continua

⚠️ NOTAS IMPORTANTES
🔸 El Asesor Experto está optimizado exclusivamente para XAUUSD.
🔸 El rendimiento en otros símbolos relacionados con el oro puede ser inferior.
🔸 Los resultados de trading dependen de las condiciones del bróker, el spread y la calidad de ejecución.
🔸 Los resultados en trading real pueden diferir de los datos históricos.
🔸 Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo antes de operar en real.


Comentarios 7
5093786
73
5093786 2025.12.24 03:54 
 

i believe in Mr. Ibrahim. Thank you

Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.12.22 21:19 
 

Kemet Pro Scalping EA has exceeded my expectations. The strategy is well-optimized, drawdown is controlled, and trade entries are very accurate. It works best on low-spread brokers and runs flawlessly on VPS. Great support and regular updates make it even better. Definitely worth using for automated scalping.Thanks for you..

MohamedRashadMohamed
14
MohamedRashadMohamed 2025.12.19 11:22 
 

very thank you mr ibrahim

Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.24 05:38
Thank you very much, I truly appreciate your trust and kind words
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.23 03:15
Thank you very much for your kind feedback and detailed review 🙏
We’re glad to hear that Kemet Pro Scalping EA exceeded your expectations and performed well on your setup. Your notes about low spread brokers and VPS are absolutely correct.
We appreciate your support and will continue improving the EA with regular updates. Wishing you successful trading always! 🚀
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.21 12:13
thx my bro
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.19 16:41
ur welcome
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.19 11:52
You're welcome, and thank you for your evaluation. I wish to you all the best and continued success .
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.16 14:56
“Thank you for your valuable feedback and kind words. We truly appreciate your time in testing the EA and sharing your experience. Your evaluation is highly appreciated.”
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
909
Respuesta del desarrollador Ibrahim Murad Ibrahim Awad 2025.12.16 02:47
Dear Angel,
Thank you immensely for your wonderful words! It is truly an honor for me to receive such feedback from a respectful and professional person like you.
Please note that the latest version has been intentionally made somewhat more restrictive compared to the previous version, in an attempt to reduce entering into losing trades during the current volatility period and Christmas holidays. If we find this restriction to be somewhat excessive, we will return to the previous version.
I look forward to your continued feedback. Thank you for your trust and support! 🙏
Best regards!
Respuesta al comentario