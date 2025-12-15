Kemet Pro Gold Scaping

Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmentepara operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5

🔧 REQUISITOS DEL SISTEMA

💠 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

💠 Símbolo principal: XAUUSD

✓ Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar)

✗ No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado

💠 Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado

💠 Marco temporal: M5 (5 minutos)

💠 Tipo de cuenta: ECN (RAW Spread)

💠 Apalancamiento: 1:200 (preferido) hasta 1:500 máximo

💠 Depósito mínimo: 250 USD

💠 Tamaño de lote inicial: 0.01

💠 Spread máximo permitido: 20 puntos

💠 Modo de operación: Un símbolo por gráfico

💠 VPS recomendado para una ejecución estable y continua

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

🔸 El Asesor Experto está optimizado exclusivamente para XAUUSD.

🔸 El rendimiento en otros símbolos relacionados con el oro puede ser inferior.

🔸 Los resultados de trading dependen de las condiciones del bróker, el spread y la calidad de ejecución.

🔸 Los resultados en trading real pueden diferir de los datos históricos.

🔸 Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo antes de operar en real.