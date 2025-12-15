Perfect trend entry zone

PerfectTrend Indicador de Zona de Entrada con Sistema de Alerta

Descripción del producto:

Presentamos el indicador PerfectTrend Entry Zone, una potente herramienta de trading que combina un sofisticado análisis de tendencias con una gestión inteligente de alertas. Este completo indicador identifica zonas de entrada de alta probabilidad, al tiempo que proporciona alertas de precios personalizables para mantenerle informado de los movimientos cruciales del mercado.

Características principales:

Detección avanzada de zonas de entrada:

  • Círculos visuales de compra/venta en los niveles óptimos de entrada

  • Parámetros de sensibilidad personalizables

Sistema inteligente de gestión de alertas:

  • Panel de control GUI integrado para una fácil configuración de las alertas

  • Supervisión del rango de precios superior e inferior

  • Personalización del mensaje de alerta

  • Activación/desactivación de alertas con un solo clic

Ventajas del trading profesional:

  • Sin repintado - Todas las señales se basan únicamente en datos de barras completas

  • Compatible con múltiples marcos temporales - Funciona en cualquier marco temporal del gráfico

  • Notificaciones en tiempo real - Alertas de MetaTrader, ventanas emergentes y entradas de registro

  • Interfaz fácil de usar - Controles intuitivos con retroalimentación visual

Cómo funciona:

El indicador PerfectTrend Entry Zone escanea en busca de condiciones óptimas de negociación donde el precio se consolida entre las áreas clave, después de haber sido confirmado, Cuando las condiciones se alinean, el sistema traza flechas de entrada precisas y puede enviar notificaciones instantáneas para mantenerlo por delante de los movimientos del mercado.

Quién debería usar este indicador:

  • Swing traders que buscan zonas de entrada confirmadas

  • Operadores diarios que necesitan una confirmación fiable de la tendencia

  • Operadores de posición que buscan puntos de entrada óptimos

  • Todos los operadores que deseen recibir alertas automáticas de precios

Obtenga la ventaja que necesita:

Deje de perder oportunidades y elimine las decisiones emocionales. El indicador PerfectTrend Entry Zone proporciona la claridad y automatización que necesita para operar con confianza. Tanto si está en su mesa de trabajo como alejado de los gráficos, nuestro sistema de alertas integrado le garantiza que nunca se perderá un movimiento crucial del mercado.

Fácil instalación y configuración:
Simplemente conéctelo a cualquier gráfico, configure sus parámetros preferidos y comience a recibir señales de trading de nivel profesional con notificaciones de alerta automatizadas.

Requisitos técnicos:

  • Plataforma MetaTrader 5

  • Tipo de cuenta mínima: Demo o Real

  • Apto para todos los pares de divisas y plazos

Tome el control de sus operaciones hoy mismo con el indicador PerfectTrend Entry Zone, donde el análisis de precisión se une a la automatización inteligente.



SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Indicadores
Automatice la Geometría de Mercado de Gann: El Indicador MT5 definitivo para predecir ciclos de precios y niveles clave Deje de adivinar y empiece a saber. El indicador hace las matemáticas complejas para usted, transformando las teorías profundas de W.D. Gann en señales de comercio claras y procesables en su gráfico. ¿Le resulta difícil... ¿Calcular manualmente los niveles fundamentales de soporte y resistencia? ¿Identificar zonas de inversión de alta probabilidad en un mercado caótico? ¿Compre
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Indicadores
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Asesores Expertos
El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
GBot 8G 4G OG
James Rogers
5 (1)
Asesores Expertos
GBot es un Asesor Experto (EA) que utiliza sofisticados algoritmos para operar sobre tendencias o invertir tendencias en el mercado de divisas. Con cuatro algoritmos diferentes para elegir, los operadores tienen la flexibilidad de personalizar la estrategia a sus necesidades y preferencias específicas. Una de las características más destacadas de GBot es su capacidad para trabajar con múltiples pares de negociación, por lo que es una herramienta versátil para los operadores que buscan diversific
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Asesores Expertos
- ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Asesores Expertos
GOLD Zombie - Precisión Inteligente en XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para
Neuro Future
Sergey Rozhnov
Indicadores
Indicador de red neuronal       con aprendizaje incorporado. Este es un sistema de inteligencia artificial autónomo real,   impulsado por un perceptrón personalizable multinivel y configuraciones de entrenamiento avanzadas para predecir futuras fluctuaciones de precios. Puede entrenar el indicador usted mismo con cualquier símbolo financiero; no necesita conocimientos especiales de aprendizaje automático; todo lo que necesita está recopilado en esta herramienta y se implementa fácilmente con el
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Asesores Expertos
Holeshot Max: su compañero comercial definitivo Holeshot Max no es sólo otra herramienta comercial; es un aliado sofisticado diseñado para capacitar a los comerciantes de todos los niveles para conquistar los mercados con facilidad. Construido sobre la potente plataforma Metatrader 5, Holeshot Max está equipado con un sistema de gestión de valores personalizado que pone el control firmemente en sus manos. Dígale adiós al estrés y la incertidumbre: con Holeshot Max, puede operar sin preocupacio
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Asesores Expertos
Holeshot Max - Su mejor compañero de trading Holeshot Max no es una herramienta de negociación más; es un sofisticado aliado diseñado para capacitar a los operadores de todos los niveles para conquistar los mercados con facilidad. Construido sobre la potente plataforma Metatrader 5, Holeshot Max está equipado con un sistema de gestión de acciones personalizado que pone el control firmemente en sus manos. Diga adiós al estrés y a la incertidumbre: con Holeshot Max, podrá operar sin preocupaciones
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Restea - Asesor Experto RSI Adaptable a la Volatilidad Restea es un sistema de comercio automatizado que combina confluencias utilizando indicadores MA para la tendencia, la acción del precio para la estructura del mercado, y RSI para el impulso de la tendencia. Los niveles de comercio se calculan automáticamente en base a la volatilidad basada en ATR. Comercia para usted mientras que todavía le da control completo ajustando ajustes Espero que tengas una gran y positiva retroalimentación mientr
