Trend foreseer

Previsor de tendencias: Sistema de predicción de tendencias no retrospectivo

Deje de operar en retrospectiva. Empiece a operar con la verdad.

Diseñado para la confianza, construido para los resultados:

Integridad absoluta: Las señales nunca desaparecen, proporcionando datos fiables para una toma de decisiones segura.
Confirmación por capas: Filtrado superior para aislar el inicio y la continuación de tendencias de alta probabilidad.
Preparado para alertas: Incluye alertas nativas emergentes, push y por correo electrónico para garantizar que nunca se pierda una oportunidad de tendencia verificada.

Trend Foreseer no se limita a mostrarle lo que ha sucedido, sino que le muestra los momentos de señal verificables, proporcionándole la claridad y coherencia necesarias para una verdadera rentabilidad.

Utilice la señal como bandera para preparar su operación. Opere con confianza. Opere con Trend Foreseer.
#navidad
#navidad
#trendindicator
#trendcatcher
#trendpredictor
#Tendencia
Productos recomendados
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicadores
Magic Finger puede ayudarle a identificar tendencias y oportunidades de negociación con claridad. El dedo señala la señal de posición abierta, y la línea de decoloración está confirmada por la tendencia. Si usted es un day trader, puede elegir operar durante un periodo de negociación activa, refiriéndose a la línea de decoloración como base para la siguiente orden, la señal del dedo como filtro. Si usted es un operador de tendencia, puede elegir un período por encima de H1, esperar la aparición
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Indicadores
1. NeuroResonance v13.2 - Indicador de análisis avanzado multimodo NeuroResonance es un sofisticado y multifacético indicador de trading para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales sin repintado basadas en un avanzado análisis de mercado. El indicador va más allá de los métodos tradicionales al integrar el análisis de ciclos, la detección de regímenes de mercado (tendencia frente a reversión a la media) y un motor propio de Quantum State Collapse (QSC) para identificar oportunidades de
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Naked Forex Indicador Cola de Canguro El Indicador Cola de Canguro es un indicador de reconocimiento de patrones para Forex, Acciones, Índices, Futuros, Materias Primas y Criptomonedas . La Cola de Canguro es un patrón multibarra. El patrón Cola de Canguro es muy efectivo y es muy simple de operar. La estrategia que viene con la Cola de Canguro se basa en la acción del precio. El indicador hace lo que fue diseñado para: mostrar patrones de Cola de Canguro . No espere seguir las flechas hacia
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency – Herramienta de Análisis Multi-Timeframe Matrix Currency es un indicador avanzado diseñado para el análisis de la fortaleza de las divisas en el mercado Forex. Ofrece monitoreo eficiente y soporte estratégico para traders que buscan claridad en sus operaciones. Características Principales Análisis Multi-Timeframe : Monitoreo simultáneo de múltiples marcos de tiempo (de M1 a MN1) con actualizaciones en tiempo real, presentado en un formato de matriz intuitivo. Sistema de Alertas
FREE
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Indicadores
ParitySnap - Triad Z-Score Reversión Reversión media no repintada / inspirada en fondos de cobertura / NY-Close Pivot-SL Promoción de vacaciones (hasta el 25 de diciembre, JST): De por vida $199 / Alquiler $30 - Estándar después de la promoción: De por vida $ 209- / Alquiler $ 40 - QUÉ HACE ParitySnap detecta distorsiones de paridad de tres divisas (por ejemplo, GOLD: XAUUSD-AUDUSD-XAUAUD ) e imprime entradas sin repintado en la barra que acaba de cerrarse cuando está presente un borde de rever
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Autor: KOUAME N'DA LEMISSA Versión: 4.0 Plataforma: MetaTrader 5 Tipo de Indicador: Gráfico / Señales visuales Visión general El ETE Detector v4.0 es un indicador técnico diseñado para detectar automáticamente patrones clásicos e inversos de Cabeza y Hombros (H&S) en gráficos MT5. Estos patrones son ampliamente utilizados para anticipar cambios de tendencia. Con esta herramienta, los operadores pueden: Detectar señales de venta (H&S clásico) y señales de comp
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicadores
Your Pointer no es un canal Forex cualquiera. Este corredor se construye sobre la base del análisis de varias velas, empezando por la última, como resultado de lo cual se determinan los extremos del intervalo estudiado. Son ellos los que crean las líneas del canal. Como todos los canales, tiene una línea media, así como una línea de máximos y mínimos. Merece la pena observar este canal por su comportamiento inusual. El uso del indicador Your Pointer permite al operador reaccionar a tiempo cuand
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Otros productos de este autor
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Detector de zonas de oferta y demanda Detector profesional de operaciones basado en zonas El Detector de Zonas de Oferta y Demanda es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica y traza automáticamente zonas clave de oferta y demanda en sus gráficos. Basado en conceptos de trading institucional, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de reversión de alta probabilidad donde es probable que el precio reaccione. Características principales: Detección automática de
Perfect trend entry zone
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indicadores
PerfectTrend Indicador de Zona de Entrada con Sistema de Alerta Descripción del producto: Presentamos el indicador PerfectTrend Entry Zone, una potente herramienta de trading que combina un sofisticado análisis de tendencias con una gestión inteligente de alertas. Este completo indicador identifica zonas de entrada de alta probabilidad, al tiempo que proporciona alertas de precios personalizables para mantenerle informado de los movimientos cruciales del mercado. Características principales: Det
Market structure forecaster
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Previsión de la estructura del mercado "Conozca el próximo movimiento del mercado antes de que se produzca. Analiza la estructura de los precios y aplica técnicas avanzadas de negociación para predecir con gran precisión las condiciones de tendencia o oscilación." La ventaja del profesional en el análisis predictivo de mercados El Market Structure Forecaster representa la convergencia de técnicas analíticas de nivel institucional con inteligencia de negociación procesable. Este avanzado sistema
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera re
AUDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
AUDNZD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CADCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CADJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
CHFJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURGBP market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
EURUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
GBPUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
NZDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Hola y bienvenidos al Pronosticador de la Estructura del Mercado (MSF) , pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa. Mi nombre es Lawrence y soy un ingeniero de software certificado (BS. ingeniería de software ), tengo experiencia en el comercio (algo de comercio ) que abarca más de 6 años y con eso dicho, vamos al grano. El MSF ha resultado ser un proyecto muy exitoso , ya que ha sido diseñado para lograr de manera rea
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Esta es una utilidad intuitiva y potente diseñada para los comerciantes que quieren enviar señales de comercio directamente desde MetaTrader 5 a Telegram en tiempo real . Con esta herramienta, usted puede compartir instantáneamente entradas comerciales, salidas, stop loss, take profit, y las actualizaciones del mercado con su canal de Telegram o grupo - de forma automática y fiable . No requiere ninguna configuración compleja . Simplemente conecta la herramienta a tu gráfico , introduce tu bot t
Execute trades from telegram signals
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Telegrama a MT5 Bridge: Ejecutor Automatizado de Señales de Trading Automatización con un solo clic de señales de trading de Telegram a ejecución en MetaTrader 5. Ejecución instantánea de señales Conecta tus canales de trading de Telegram directamente a MT5. Recibe señales, ejecuta operaciones automáticamente. Reconocimiento inteligente de señales Análisis automático de señales de trading en cualquier formato: COMPRAR EURUSD SL 30 TP 60 VENDER GBPUSD LOTE 0.2 BUYSTOP XAUUSD PRECIO 1950 Profesion
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario