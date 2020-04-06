UtazimaFiboOrderBlockPro

Utazima Fibo Order Block Pro es un Asesor Experto profesional de Smart Money Concepts (SMC ) que combina bloques de órdenes, retrocesos de Fibonacci y confirmación de tendencias en marcos temporales superiores para ofrecer entradas de operaciones de alta precisión.

Construido con las reglas de la empresa prop y la seguridad de la cuenta real en mente, este EA se centra en el riesgo controlado, ejecución inteligente, y la gestión de comercio disciplinado en lugar de sobre-negociación.

⚙️ Estrategia principal

✔ Conceptos de Dinero Inteligente (Bloques de Órdenes)
✔ Fibonacci Premium / Zonas de Descuento
✔ Filtro de Tendencia EMA de Marco de Tiempo Superior
✔ Negociación en Sesión de Londres y Nueva York
✔ Una configuración de alta calidad por día

🛡 Características de gestión de riesgos

✔ Protección del punto de equilibrio
✔ Take Profit parcial
✔ Tamaño de lote fijo o controlado
✔ Aislamiento del número mágico
✔ Ejecución limpia (sin rejilla, sin martingala)

📊 Mejor para

✔ Retos de Prop Firm
✔ Cuentas reales
✔ Oro (XAUUSD), divisas e índices
✔ Traders que prefieren calidad a cantidad

🚫 Lo que este EA NO Utiliza

✘ No martingala
✘ No cuadrícula
✘ No sobre-negociación
✘ No lógica de recuperación peligrosa

Configuración recomendada

  • Marcos temporales: M5 - M15

  • Símbolos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

  • Broker: Cualquier broker MT5

  • Tipo de cuenta: Prop Firm / Live

📞 Soporte y Contacto

Para ayuda de instalación, actualizaciones o soporte EA:
WhatsApp / DM: +250 789 609 112

⚠️ Descargo de responsabilidad

El comercio implica un riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre el Asesor Experto en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

