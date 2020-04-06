Quantum Gold IA

🏆 AI GOLD TRADING EA:

El nuevo punto de referencia para el comercio de oro (XAU/USD)

Asesor experto revolucionario para MetaTrader 5

Descubra AI Gold Trading EA, el robot de trading de nueva generación impulsado por Inteligencia Artificial, diseñado exclusivamente para el Oro (XAU/USD), el activo más dinámico y prestigioso de los mercados financieros.

Fruto de un desarrollo intensivo y meticuloso, este Asesor Experto está modelado específicamente para sobresalir en el clima financiero de 2025 y más allá, incorporando una arquitectura predictiva para anticipar y gestionar la volatilidad futura del Oro.

    RENDIMIENTO 2025: Un ROI histórico del 300%.

    El año 2025 marcó un punto de inflexión. Gracias a nuestra modelización avanzada de la volatilidad futura, AI Gold Trading EA ofreció un Retorno de la Inversión (ROI) del 300% a lo largo del año, un rendimiento espectacular pocas veces alcanzado en el exigente mundo de la negociación algorítmica del Oro.

    ⚙️ Estrategia revolucionaria: Trendline Breakout System 2.0

    AI Gold Trading EA se desmarca de las soluciones obsoletas. Utiliza tecnología exclusiva de IA para la detección dinámica de líneas de tendencia (Trendlines), replicando y superando la metodología de los mejores traders institucionales.

    🔑 Inteligencia en el corazón del algoritmo :

    ✅ Detección Automática Dinámica: EA identifica en múltiples timeframes (M15, M30, H1, H4) los niveles de Soporte y Resistencia más robustos (mínimo 5 puntos de contacto), adaptándose en tiempo real a 2025 condiciones de mercado.

    🔁 Análisis Multi-Timeframe (MTA): Confirmación de señales en 4 unidades temporales simultáneamente para filtrar el ruido y garantizar la máxima precisión de ejecución.

    🛡️ Gestión del riesgo a nivel institucional, conforme a 2025

    Nuestra gestión del riesgo es la clave del rendimiento y la longevidad de los EA.

    - Stop Loss algorítmico: SL dinámico basado en la volatilidad en tiempo real para una protección óptima.

    - Tamaño de posición inteligente: Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su capital y riesgo tolerado.

    - Drawdown controlado: Máximo limitado al 8% - Perfectamente compatible con los estrictos requisitos de las Firmas de Prop (FTMO, MyForexFunds, etc.).

    - Ratios Riesgo/Recompensa: Optimizado para un ratio mínimo de 2:1.

    Rendimiento y seguridad excepcionales

    ✔️ Crecimiento probado: Curva de crecimiento constante y estable.

    ✔️ Preparado para el futuro: Diseñado para soportar condiciones de mercado extremas y una mayor volatilidad después de 2025.

    🧠 Inteligencia Artificial: Cálculo de probabilidades para operar sólo con excelencia.

    💻 Funcionamiento 24/7: Totalmente automático, compatible con VPS (recomendado), cero monitorización requerida.

    🔒 100% Seguro: Sin DLLs externos, código MQL5 nativo optimizado y validado.

    🔄 Actualizaciones GRATUITAS DE POR VIDA: La evolución de EA es nuestro compromiso.

    📦 Incluido con tu compra

    ✅ Archivo .EX5 listo para usar.

    ✅ Parámetros optimizados 2025 (no requiere configuración).

    ✅ Acceso garantizado a futuras actualizaciones (GRATIS).

    ✅ Soporte técnico dedicado y personalizado.

    Instalación simplificada (3 minutos).

    Descargue el archivo .EX5.

    Colócalo en: MetaTrader 5 > MQL5 > Expertos.

    Reinicie MT5.

    Arrastre el EA a un gráfico XAU/USD M30/H1.

    Active "AutoTrading". ¡Ya está todo listo!

    💰 Oferta introductoria que expira pronto - ¡Asegure su precio actual!

    Bonificación: Todos los compradores de este Asesor Experto podrán beneficiarse automáticamente de una promoción excepcional que les permitirá acceder a nuestrosistema de trading NAS100 a un precio preferente nunca antes ofrecido públicamente.


    Características

    Detalles


    Precio Final

    2000 USD

    Aumento

    ¡El precio aumenta con cada nueva venta!

    ➡️ Al comprar AHORA, te beneficias de :

    • ✅ El precio más bajo GARANTIZADO.
    • ✅ Actualizaciones gratuitas DE POR VIDA.
    • Soporte prioritario 24/7.

    Plazas limitadas al precio actual.

    No pierdas la oportunidad de unirte a la excelencia del trading automatizado Gold.


    Preguntas más frecuentes (FAQ)

    Pregunta

    Respuesta

    ¿Capital mínimo?

    A partir de 500 USD (se recomiendan 1000 USD).

    ¿Otros activos?

    NO, optimizado EXCLUSIVAMENTE para XAU/USD.

    ¿Compatible con Prop Firms?

    SÍ. Drawdown < 8%, 100% compatible.

    ¿Cambios en los parámetros?

    NO, los 2025 parámetros están optimizados por defecto.


    ⚠️ AVISO LEGAL ⚖️

    Operar implica el riesgo de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas, incluyendo el ROI del 100% en 2025, no garantizan resultados futuros. Pruebe SIEMPRE en backtest y cuenta demo antes de utilizarlo en real. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder

    🚀 ¡Únete a los Traders de Élite que Automatizan su Éxito de Oro!

    💎 AI GOLD TRADING EA: Donde la inteligencia se encuentra con el comercio de oro.

    🥇 Excelencia en Trading Automatizado en XAU/USD, listo para 2025 y más allá.

    ¡COMPRA AHORA AL PRECIO DE LANZAMIENTO!

    🔥 Precios progresivos - El tiempo es oro.

    📞 Soporte: Mensajería MQL5

    AI Gold Trading EA - Donde la inteligencia se encuentra con el comercio de oro 🏆✨
