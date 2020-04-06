Quantum Gold IA
- Versión: 3.2
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 5
🏆 AI GOLD TRADING EA:
El nuevo punto de referencia para el comercio de oro (XAU/USD)
Asesor experto revolucionario para MetaTrader 5
Descubra AI Gold Trading EA, el robot de trading de nueva generación impulsado por Inteligencia Artificial, diseñado exclusivamente para el Oro (XAU/USD), el activo más dinámico y prestigioso de los mercados financieros.
Fruto de un desarrollo intensivo y meticuloso, este Asesor Experto está modelado específicamente para sobresalir en el clima financiero de 2025 y más allá, incorporando una arquitectura predictiva para anticipar y gestionar la volatilidad futura del Oro.
RENDIMIENTO 2025: Un ROI histórico del 300%.
El año 2025 marcó un punto de inflexión. Gracias a nuestra modelización avanzada de la volatilidad futura, AI Gold Trading EA ofreció un Retorno de la Inversión (ROI) del 300% a lo largo del año, un rendimiento espectacular pocas veces alcanzado en el exigente mundo de la negociación algorítmica del Oro.
⚙️ Estrategia revolucionaria: Trendline Breakout System 2.0
AI Gold Trading EA se desmarca de las soluciones obsoletas. Utiliza tecnología exclusiva de IA para la detección dinámica de líneas de tendencia (Trendlines), replicando y superando la metodología de los mejores traders institucionales.
🔑 Inteligencia en el corazón del algoritmo :
✅ Detección Automática Dinámica: EA identifica en múltiples timeframes (M15, M30, H1, H4) los niveles de Soporte y Resistencia más robustos (mínimo 5 puntos de contacto), adaptándose en tiempo real a 2025 condiciones de mercado.
🔁 Análisis Multi-Timeframe (MTA): Confirmación de señales en 4 unidades temporales simultáneamente para filtrar el ruido y garantizar la máxima precisión de ejecución.
🛡️ Gestión del riesgo a nivel institucional, conforme a 2025
Nuestra gestión del riesgo es la clave del rendimiento y la longevidad de los EA.
- Stop Loss algorítmico: SL dinámico basado en la volatilidad en tiempo real para una protección óptima.
- Tamaño de posición inteligente: Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su capital y riesgo tolerado.
- Drawdown controlado: Máximo limitado al 8% - Perfectamente compatible con los estrictos requisitos de las Firmas de Prop (FTMO, MyForexFunds, etc.).
- Ratios Riesgo/Recompensa: Optimizado para un ratio mínimo de 2:1.
Rendimiento y seguridad excepcionales
✔️ Crecimiento probado: Curva de crecimiento constante y estable.
✔️ Preparado para el futuro: Diseñado para soportar condiciones de mercado extremas y una mayor volatilidad después de 2025.
🧠 Inteligencia Artificial: Cálculo de probabilidades para operar sólo con excelencia.
💻 Funcionamiento 24/7: Totalmente automático, compatible con VPS (recomendado), cero monitorización requerida.
🔒 100% Seguro: Sin DLLs externos, código MQL5 nativo optimizado y validado.
🔄 Actualizaciones GRATUITAS DE POR VIDA: La evolución de EA es nuestro compromiso.
📦 Incluido con tu compra
✅ Archivo .EX5 listo para usar.
✅ Parámetros optimizados 2025 (no requiere configuración).
✅ Acceso garantizado a futuras actualizaciones (GRATIS).
✅ Soporte técnico dedicado y personalizado.
Instalación simplificada (3 minutos).
Descargue el archivo .EX5.
Colócalo en: MetaTrader 5 > MQL5 > Expertos.
Reinicie MT5.
Arrastre el EA a un gráfico XAU/USD M30/H1.
Active "AutoTrading". ¡Ya está todo listo!
Oferta introductoria que expira pronto
Bonificación: Todos los compradores de este Asesor Experto podrán beneficiarse automáticamente de una promoción excepcional que les permitirá acceder a nuestrosistema de trading NAS100 a un precio preferente nunca antes ofrecido públicamente.
Características
Detalles
Precio Final
2000 USD
Aumento
¡El precio aumenta con cada nueva venta!
Al comprar AHORA, te beneficias de :
- ✅ El precio más bajo GARANTIZADO.
- ✅ Actualizaciones gratuitas DE POR VIDA.
- Soporte prioritario 24/7.
⏰ Plazas limitadas al precio actual.
No pierdas la oportunidad de unirte a la excelencia del trading automatizado Gold.
⚠️ AVISO LEGAL ⚖️
Operar implica el riesgo de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas, incluyendo el ROI del 100% en 2025, no garantizan resultados futuros. Pruebe SIEMPRE en backtest y cuenta demo antes de utilizarlo en real. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder
