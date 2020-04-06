Quantum Gold IA

🏆 AI GOLD TRADING EA:

El nuevo punto de referencia para el comercio de oro (XAU/USD)

Asesor experto revolucionario para MetaTrader 5

Descubra AI Gold Trading EA, el robot de trading de nueva generación impulsado por Inteligencia Artificial, diseñado exclusivamente para el Oro (XAU/USD), el activo más dinámico y prestigioso de los mercados financieros.

Fruto de un desarrollo intensivo y meticuloso, este Asesor Experto está modelado específicamente para sobresalir en el clima financiero de 2025 y más allá, incorporando una arquitectura predictiva para anticipar y gestionar la volatilidad futura del Oro.

RENDIMIENTO 2025: Un ROI histórico del 300%.

El año 2025 marcó un punto de inflexión. Gracias a nuestra modelización avanzada de la volatilidad futura, AI Gold Trading EA ofreció un Retorno de la Inversión (ROI) del 300% a lo largo del año, un rendimiento espectacular pocas veces alcanzado en el exigente mundo de la negociación algorítmica del Oro.

⚙️ Estrategia revolucionaria: Trendline Breakout System 2.0

AI Gold Trading EA se desmarca de las soluciones obsoletas. Utiliza tecnología exclusiva de IA para la detección dinámica de líneas de tendencia (Trendlines), replicando y superando la metodología de los mejores traders institucionales.

🔑 Inteligencia en el corazón del algoritmo :

✅ Detección Automática Dinámica: EA identifica en múltiples timeframes (M15, M30, H1, H4) los niveles de Soporte y Resistencia más robustos (mínimo 5 puntos de contacto), adaptándose en tiempo real a 2025 condiciones de mercado.

🔁 Análisis Multi-Timeframe (MTA): Confirmación de señales en 4 unidades temporales simultáneamente para filtrar el ruido y garantizar la máxima precisión de ejecución.

🛡️ Gestión del riesgo a nivel institucional, conforme a 2025

Nuestra gestión del riesgo es la clave del rendimiento y la longevidad de los EA.

- Stop Loss algorítmico: SL dinámico basado en la volatilidad en tiempo real para una protección óptima.

- Tamaño de posición inteligente: Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su capital y riesgo tolerado.

- Drawdown controlado: Máximo limitado al 8% - Perfectamente compatible con los estrictos requisitos de las Firmas de Prop (FTMO, MyForexFunds, etc.).

- Ratios Riesgo/Recompensa: Optimizado para un ratio mínimo de 2:1.

Rendimiento y seguridad excepcionales

✔️ Crecimiento probado: Curva de crecimiento constante y estable.

✔️ Preparado para el futuro: Diseñado para soportar condiciones de mercado extremas y una mayor volatilidad después de 2025.

🧠 Inteligencia Artificial: Cálculo de probabilidades para operar sólo con excelencia.

💻 Funcionamiento 24/7: Totalmente automático, compatible con VPS (recomendado), cero monitorización requerida.

🔒 100% Seguro: Sin DLLs externos, código MQL5 nativo optimizado y validado.

🔄 Actualizaciones GRATUITAS DE POR VIDA: La evolución de EA es nuestro compromiso.

📦 Incluido con tu compra

✅ Archivo .EX5 listo para usar.

✅ Parámetros optimizados 2025 (no requiere configuración).

✅ Acceso garantizado a futuras actualizaciones (GRATIS).

✅ Soporte técnico dedicado y personalizado.

Instalación simplificada (3 minutos).

Descargue el archivo .EX5.

Colócalo en: MetaTrader 5 > MQL5 > Expertos.

Reinicie MT5.

Arrastre el EA a un gráfico XAU/USD M30/H1.

Active "AutoTrading". ¡Ya está todo listo!

