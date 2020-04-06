Sideways Trader Pro EA mw
- Asesores Expertos
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 25.17
- Activaciones: 5
SIDEWAYS TRADER PRO EA: ¡Un avanzado sistema de trading de doble par con rejilla!
El robot se adapta automáticamente a las condiciones del mercado.
Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar:
Características destacadas del EA:
- Los puntos de entrada y salida se ajustan automáticamente según la volatilidad del mercado.
- El Asesor Experto puede gestionar órdenes de compra y venta en cada par simultáneamente.
- El EA puede operar con 2 pares simultáneamente.
- El robot crea una rejilla dinámica automáticamente según la volatilidad.
- Sin requisitos de spread ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.
- El sistema no genera comisiones innecesarias como muchos scalpers; simplemente utilice una cuenta estándar para ello.
- Cálculo automático de lotes según el saldo de la cuenta.
- Marco temporal: M5.
- Pares de trading: NZDCAD, AUDNZD.
- Horario de funcionamiento: El EA funciona 24/5.
- El EA cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.
- La pantalla también muestra el saldo de la cuenta, el capital y los márgenes.
- La pantalla de información se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico:
0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.
Instalación:
- Abra los siguientes dos gráficos:
NZDCAD, AUDNZD.
- Seleccione el marco temporal M5 en cada gráfico.
- Vincule el Asesor Experto a cada gráfico.
- Aplique el archivo de configuración correspondiente al EA.
- Deje el ordenador encendido 24/7 (o utilice un VPS en lugar del ordenador) para que el EA funcione correctamente.
IMPORTANTE:
- Los parámetros MAGIC para compra y venta siempre deben ser diferentes. Las operaciones MAGIC no deben ser similares en diferentes pares; utilice los archivos Set_file recomendados.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.