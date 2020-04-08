Vital Structure MT5

Indicador de estructura de mercado para: etiquetado de swings HH / HL / LH / LL, líneas de tendencia automáticas y niveles clave de soporte y resistencia multi-timeframe (MTF).

Vital Structure es una herramienta de análisis de gráficos para traders que utilizan price action, estructura de mercado, líneas de tendencia, soporte y resistencia, y análisis multi-timeframe. Identifica puntos de giro (swing) confirmados, clasifica la estructura (HH/HL/LH/LL), dibuja líneas de tendencia basadas en la estructura y traza niveles clave de marcos temporales superiores para ayudar a visualizar la tendencia y las zonas de reacción importantes.

Funciones principales

1) Estructura de mercado (HH / HL / LH / LL)

Detecta máximos y mínimos de swing mediante una ventana de lookback configurable

Clasifica los swings como Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

Flechas y etiquetas de texto opcionales para los swings

Filtrado opcional basado en ATR para reducir swings menores en mercados volátiles

2) Líneas de tendencia automáticas (basadas en estructura)

Construye líneas de tendencia a partir de puntos de swing recientes

Dibuja una línea de tendencia alcista o bajista según la estructura detectada

Cuando una línea de tendencia se rompe, la línea histórica puede conservarse (estilo punteado) y se puede buscar una nueva línea

3) Niveles clave de soporte y resistencia MTF

Escanea marcos temporales superiores (en relación con el timeframe actual del gráfico)

Detecta niveles de swing significativos y traza niveles clave de soporte/resistencia

Fusión opcional de niveles en zonas (pips)

Limita el número máximo de niveles trazados para mantener el gráfico limpio

Casos de uso típicos

Identificar condiciones de tendencia usando secuencias HH/HL y LH/LL

Usar líneas de tendencia de estructura para retrocesos, rupturas y retesteos

Usar niveles de marcos temporales superiores para contexto, objetivos y zonas de invalidación

Combinar estructura + línea de tendencia + alineación de niveles clave para un análisis multifactor

Entradas (visión general)

Estructura de mercado

Window (sensibilidad de swings)

ATR Multiplier (fuerza del filtro de volatilidad)

Mostrar/Ocultar flechas

Mostrar/Ocultar etiquetas HH/HL/LH/LL

Colores y ajustes de visualización

Líneas de tendencia

Activar/Desactivar líneas de tendencia por estructura

Profundidad de escaneo / lookback

Tolerancia de toque (pips)

Filtro de pendiente mínima

Estilos de línea (activa / historial roto)

Niveles clave (S/R MTF)

Activar/Desactivar escaneo MTF

Distancia de fusión (pips)

Mínimo de toques / reglas de fuerza

Máximo de niveles a mostrar

Notas y limitaciones