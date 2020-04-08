Vital Structure MT5

Vital Structure MT5

Indicador de estructura de mercado para: etiquetado de swings HH / HL / LH / LL, líneas de tendencia automáticas y niveles clave de soporte y resistencia multi-timeframe (MTF).

Vital Structure es una herramienta de análisis de gráficos para traders que utilizan price action, estructura de mercado, líneas de tendencia, soporte y resistencia, y análisis multi-timeframe. Identifica puntos de giro (swing) confirmados, clasifica la estructura (HH/HL/LH/LL), dibuja líneas de tendencia basadas en la estructura y traza niveles clave de marcos temporales superiores para ayudar a visualizar la tendencia y las zonas de reacción importantes.

Funciones principales

1) Estructura de mercado (HH / HL / LH / LL)

  • Detecta máximos y mínimos de swing mediante una ventana de lookback configurable

  • Clasifica los swings como Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

  • Flechas y etiquetas de texto opcionales para los swings

  • Filtrado opcional basado en ATR para reducir swings menores en mercados volátiles

2) Líneas de tendencia automáticas (basadas en estructura)

  • Construye líneas de tendencia a partir de puntos de swing recientes

  • Dibuja una línea de tendencia alcista o bajista según la estructura detectada

  • Cuando una línea de tendencia se rompe, la línea histórica puede conservarse (estilo punteado) y se puede buscar una nueva línea

3) Niveles clave de soporte y resistencia MTF

  • Escanea marcos temporales superiores (en relación con el timeframe actual del gráfico)

  • Detecta niveles de swing significativos y traza niveles clave de soporte/resistencia

  • Fusión opcional de niveles en zonas (pips)

  • Limita el número máximo de niveles trazados para mantener el gráfico limpio

Casos de uso típicos

  • Identificar condiciones de tendencia usando secuencias HH/HL y LH/LL

  • Usar líneas de tendencia de estructura para retrocesos, rupturas y retesteos

  • Usar niveles de marcos temporales superiores para contexto, objetivos y zonas de invalidación

  • Combinar estructura + línea de tendencia + alineación de niveles clave para un análisis multifactor

Entradas (visión general)

Estructura de mercado

  • Window (sensibilidad de swings)

  • ATR Multiplier (fuerza del filtro de volatilidad)

  • Mostrar/Ocultar flechas

  • Mostrar/Ocultar etiquetas HH/HL/LH/LL

  • Colores y ajustes de visualización

Líneas de tendencia

  • Activar/Desactivar líneas de tendencia por estructura

  • Profundidad de escaneo / lookback

  • Tolerancia de toque (pips)

  • Filtro de pendiente mínima

  • Estilos de línea (activa / historial roto)

Niveles clave (S/R MTF)

  • Activar/Desactivar escaneo MTF

  • Distancia de fusión (pips)

  • Mínimo de toques / reglas de fuerza

  • Máximo de niveles a mostrar

Notas y limitaciones

  • Los swings se confirman después del Window seleccionado. Las barras más recientes pueden actualizarse hasta que un swing quede confirmado.

  • Este indicador está pensado para análisis de gráficos y no ejecuta operaciones.

  • Sin DLL. Sin dependencias externas.

