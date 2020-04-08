Vital Structure MT5
- Indicadores
- Frederick Langemark
- Versión: 1.1
- Actualizado: 14 diciembre 2025
Vital Structure MT5
Indicador de estructura de mercado para: etiquetado de swings HH / HL / LH / LL, líneas de tendencia automáticas y niveles clave de soporte y resistencia multi-timeframe (MTF).
Vital Structure es una herramienta de análisis de gráficos para traders que utilizan price action, estructura de mercado, líneas de tendencia, soporte y resistencia, y análisis multi-timeframe. Identifica puntos de giro (swing) confirmados, clasifica la estructura (HH/HL/LH/LL), dibuja líneas de tendencia basadas en la estructura y traza niveles clave de marcos temporales superiores para ayudar a visualizar la tendencia y las zonas de reacción importantes.
Funciones principales
1) Estructura de mercado (HH / HL / LH / LL)
-
Detecta máximos y mínimos de swing mediante una ventana de lookback configurable
-
Clasifica los swings como Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low
-
Flechas y etiquetas de texto opcionales para los swings
-
Filtrado opcional basado en ATR para reducir swings menores en mercados volátiles
2) Líneas de tendencia automáticas (basadas en estructura)
-
Construye líneas de tendencia a partir de puntos de swing recientes
-
Dibuja una línea de tendencia alcista o bajista según la estructura detectada
-
Cuando una línea de tendencia se rompe, la línea histórica puede conservarse (estilo punteado) y se puede buscar una nueva línea
3) Niveles clave de soporte y resistencia MTF
-
Escanea marcos temporales superiores (en relación con el timeframe actual del gráfico)
-
Detecta niveles de swing significativos y traza niveles clave de soporte/resistencia
-
Fusión opcional de niveles en zonas (pips)
-
Limita el número máximo de niveles trazados para mantener el gráfico limpio
Casos de uso típicos
-
Identificar condiciones de tendencia usando secuencias HH/HL y LH/LL
-
Usar líneas de tendencia de estructura para retrocesos, rupturas y retesteos
-
Usar niveles de marcos temporales superiores para contexto, objetivos y zonas de invalidación
-
Combinar estructura + línea de tendencia + alineación de niveles clave para un análisis multifactor
Entradas (visión general)
Estructura de mercado
-
Window (sensibilidad de swings)
-
ATR Multiplier (fuerza del filtro de volatilidad)
-
Mostrar/Ocultar flechas
-
Mostrar/Ocultar etiquetas HH/HL/LH/LL
-
Colores y ajustes de visualización
Líneas de tendencia
-
Activar/Desactivar líneas de tendencia por estructura
-
Profundidad de escaneo / lookback
-
Tolerancia de toque (pips)
-
Filtro de pendiente mínima
-
Estilos de línea (activa / historial roto)
Niveles clave (S/R MTF)
-
Activar/Desactivar escaneo MTF
-
Distancia de fusión (pips)
-
Mínimo de toques / reglas de fuerza
-
Máximo de niveles a mostrar
Notas y limitaciones
-
Los swings se confirman después del Window seleccionado. Las barras más recientes pueden actualizarse hasta que un swing quede confirmado.
-
Este indicador está pensado para análisis de gráficos y no ejecuta operaciones.
-
Sin DLL. Sin dependencias externas.