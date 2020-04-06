G de A

Modelado para operadores, fondos de gestión de capital y desarrolladores de MQL5.

Colabora con G de A: Dada la evidente necesidad de intercambio de divisas y activos financieros, surge esta propuesta colaborativa para difundir herramientas de fijación de precios entre los participantes del mercado global y contrarrestar la devaluación inflacionaria. G de A busca alianzas para desarrollar herramientas de fijación de precios y liquidación financiera dentro de su algoritmo, con el fin de proteger los activos de los inversores que necesitan migrar su moneda local. G de A se está desarrollando para convertirse en una plataforma de absorción de divisas que proporcione liquidez al mercado de criptomonedas. Contribuye suscribiéndote a uno de nuestros productos, desarrollando nuestros algoritmos o enviando sugerencias.

www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida

danigalv@gmail.com


G de A utiliza una estrategia de gestión de lotes autónoma que limita el valor financiero de las pérdidas según las fluctuaciones del mercado. Esto significa que las pérdidas son financieramente limitadas y las ganancias representan una precisión de casi el 85 % en el objetivo 1x1. G de A debe utilizarse siempre con interacción activa del usuario, lo que debería activar Algotrade cuando se produce una señal de retroceso de Fibonacci tras confirmar la estrategia en un marco temporal mayor (por ejemplo, cruce de bandas de Bollinger o cruce de medias móviles). Configura G d A para operar en un marco temporal menor. Visualiza la estrategia en un marco temporal cuatro veces mayor.
Productos recomendados
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
Asesores Expertos
Título: DeepInsight: Análisis de Flujo y Contexto de Mercado Qué es DeepInsight? DeepInsight es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5, desarrollada para ayudar en la lectura de la dinámica del mercado. El indicador procesa datos de volumen y movimiento de precios para generar referencias visuales objetivas, facilitando la identificación de zonas de interés en el gráfico. La herramienta funciona como un panel auxiliar de análisis, ofreciendo soporte para la toma de decisiones ma
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SL$TPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráf
MC Datrix EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Todas las palabras que pasé tiempo para describir este sistema de comercio EA no vale la pena una descarga que se puede hacer para probar este asesor experto. MC Datrix EA es un sistema de comercio que combina filtro de tendencia, los puntos de activación con condiciones específicas, inteligente takeprofit y stoploss cálculos, un sistema de órdenes de ruptura basado en la tendencia de reversión inteligente. El filtro de tendencia se desarrolló con el indicador TRIX y también se puede activar
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:: ¡Sólo quedan unos pocos ejemplares al precio actual! PRECIO ACTUAL: $70 MES Únete a nuestra comunidad de Telegram para compartir archivos de configuración listos para usar Ven a utilizar nuestro EA que utiliza la Estrategia Fimathe de forma automatizada . Basado en zonas de soporte y resistencia, nuestro EA fue diseñado para ofrecerle una nueva experiencia. El EA utiliza un cálculo para rastrear 2 posibles puntos de ruptura. Cuando lo localiza, lleva inmediatamente e
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Asesores Expertos
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Nuestro 1er EA creado usando tecnología ChatGPT Comercia sólo con BUENAS Y COMPROBADAS FIRMAS PROP Parámetros por defecto para Challenge $100,000 Probado en EURUSD y GBPUSD solamente Utilice 15MIN Time Frame Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de fin de semana a las 12:00 GMT + 3 Viernes Para Prop Firms DEBE utilizar Protector especial https://www.mql5.com/en/market/product
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Gold is Hot se basa en el indicador WAT personal del autor, que combina volatilidad y el indicador MACD. El EA detecta con precisión el inicio de tendencias alcistas con una flecha azul y bajistas con una flecha roja, y controla las operaciones abiertas mediante un sistema martingala/cuadrícula hasta alcanzar el punto de precio objetivo. Pares recomendados: Todos los pares principales como xau/usd; eurus/usd; aud/usd; gbpu/usd; nzdu/usd, así como pares menores como aud/cad; nzd/cad; eur/nz
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Asesores Expertos
Envíame un mensaje para que te envíe el archivo de configuración. Recomiendo probarlo en una cuenta demo durante tres meses en un VPS (si deseas que te recomiende un VPS para este robot, puedes enviarme un mensaje directo) para que puedas ajustarlo a tus necesidades. Recuerda que este robot es una herramienta, no una estrategia probada durante años. Por eso, te recomiendo Gold Trend Swing. Este robot se basa en abrir operaciones solo a una hora determinada por el usuario. 3. Parámetros de en
Asia Scalper
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Asia Scalper es un Asesor Experto basado en sesiones, diseñado para GBPUSD (M30) y USDJPY (M15). El sistema opera durante la sesión asiática y el inicio de Londres, cuando estos pares suelen pasar de consolidación a movimientos más definidos. Utiliza un enfoque selectivo y de baja frecuencia, operando solo cuando se cumplen sus condiciones. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Características principales • Opera solo GBPUSD (M30) y USDJPY (M15) • Entradas basadas en sesiones
Scorpion Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Scorpion Trader es un robot de trading automático diseñado específicamente para la bolsa brasileña B3. Utiliza una estrategia única basada en la técnica japonesa Heikin Ashi para identificar los puntos de reversión a la media. Para calcular la tendencia, el robot utiliza la técnica Heiken Ashi de medias móviles y velas. Coloca órdenes de compra y venta en los puntos de reversión, basándose en stops fijos o variables determinados en función de las velas anteriores. El robot también dispone de un
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Asesores Expertos
Después de años de perfeccionar las estrategias de negociación de ruptura estoy listo para compartir mi último desarrollo. Un sistema de ruptura que utiliza el aprendizaje automático (ML) para adaptarse constantemente al comportamiento actual del mercado y la exploración de las configuraciones de mayor probabilidad. Breakout trading es una estrategia probada y comprobada, pero como todo en el trading, viene con varios desafíos. Como operador manual, el reto consiste en localizar los puntos de o
TheMidasPivot
Bklno Bakkos Bueno
Asesores Expertos
TheMidasPivotBETA es un Expert Advisor (EA), o "robot de trading", desarrollado para operar automáticamente en el mercado financiero. Especializado en el par XAUUSD (Oro) y enfocado en gráficos M15 (15 minutos) , busca identificar y aprovechar grandes movimientos de mercado. ¿Cómo funciona TheMidasPivotBETA? Este EA actúa como un analista de mercado incansable y sin emociones. Toma decisiones inteligentes a través de: Análisis Multi-Señal y Puntuación: Utiliza una combinación de indicadores téc
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Asesores Expertos
RESET PRO: El futuro del trading algorítmico Tecnología revolucionaria para un trading coherente e inteligente RESET PRO es la solución de trading automatizado más avanzada, que combina un análisis de mercado de vanguardia con un sistema dinámico de gestión de posiciones. Nuestra exclusiva metodología de reajuste y recuperación garantiza un rendimiento constante, incluso en las condiciones de mercado más difíciles. Principales características técnicas MECANISMO DE RESTABLECIMIENTO PROPIO ¡Nu
FREE
Three Strategy Robot
Bruno Werneck Vieira
Asesores Expertos
Este expert advisor opera con tres estrategias diferentes, totalmente configurables. Cada estrategia tiene su propio take profit , stop loss y trailing stop , que pueden ajustarse individualmente. Primera estrategia Esta estrategia se basa en el cierre de una vela que cruza la media móvil, que por defecto es de 20 períodos . ¡También es configurable! Puede operar de manera independiente sin las otras estrategias, simplemente desactivándolas en el menú. Segunda estrategia Esta estrategia añade un
Scalpel Regeneration
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Scalpel Regeneration es un bot de bisturí versátil de nueva generación. Puede trabajar en cualquier tipo de cuentas. En cualquier instrumento sin excepción. El bot trabaja en ticks reales. Corrige todos los valores asociados al precio (pips) en relación a la volatilidad. Dado que el bot necesita ser optimizado para cada par de divisas, usted debe entender que este es un procedimiento necesario antes de lanzar el bot. La optimización debe realizarse sobre ticks reales. Ejemplo de optimización en
MovingInWL
Iurii Tokman
Asesores Expertos
MovingInWL   El Asesor Experto está diseñado para mover el stop de posiciones abiertas a ninguna pérdida cuando alcanzan un cierto nivel de beneficio predeterminado. Descripción de la configuración del asesor: MagicNumber - identificador de pedido LevelProfit: el nivel de ganancia en puntos que debe alcanzar la posición para que su parada se mueva al nivel sin pérdida. LevelWLoss: el nivel sin pérdida en puntos, al que se transferirá la posición de parada después de que su beneficio alcance el  
FREE
Investmen Guru
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción de Forex Bot Investment Guru: Herramienta de comercio altamente eficiente Introducción Entre las muchas herramientas para operar en el mercado de divisas, el bot de Forex Investment Guru destaca por su avanzada arquitectura interna y su mecánica de funcionamiento única. Su principal objetivo es proporcionar a los comerciantes la capacidad de maximizar la volatilidad del mercado sin prometer ganancias, pero con una estructura clara que fomenta la compra. Principio de funcionamiento In
Conflux MT5
Jin Sangun
Asesores Expertos
Resumen Conflux EA es un asesor experto (EA) que analiza los flujos complejos del mercado y busca realizar operaciones inteligentes basadas en dicho análisis. Este EA está diseñado específicamente para aprovechar la volatilidad y las tendencias en activos como el oro (GOLD), Bitcoin (BITCOIN) y otros, adaptándose al mercado mediante el poder de la IA. Va más allá de las operaciones basadas en reglas simples, ya que la IA interpreta de manera integral los datos del mercado, ayudando a los operad
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
Hedge Star EA - Inteligencia comercial inteligente, adaptable y totalmente automatizada. ( candleforms.co ) Hedge Star EA es un sistema de trading automatizado de nueva generación diseñado para ofrecer estabilidad, precisión y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. Al combinar el análisis de tendencias, la lógica de cobertura, la mecánica de rejilla y las funciones dinámicas de control de riesgos, el robot reacciona de forma inteligente a los movimientos de los precios al tiempo
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Asesores Expertos
Presentamos Maxi Daxi, un Asesor Experto meticulosamente elaborado y diseñado para lograr un éxito constante y a largo plazo en el mercado del índice alemán (DAX). Maxi Daxi NO VOLARÁ su cuenta. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. Lo hicimos para ser constante y no arriesgado. ¡NO SE PREOCUPE! NO VAMOS A SUBIR EL PRECIO! En su lugar, vamos a dejar de vender esto una vez que lleguemos a las 30 ventas. Después de la compra, DM mí para LIVE SIGNAL (myfxbook). LIVE
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
Asesores Expertos
El EA "Accurate Trend Finder" combina el poder de 10 indicadores técnicos, 10 patrones de velas y un análisis preciso de los niveles de soporte y resistencia para tomar decisiones altamente precisas y fiables sobre la dirección de la tendencia, asegurando que se mantenga a la cabeza en el mercado. Este EA es una sofisticada herramienta de trading diseñada para automatizar decisiones de trading basadas en una combinación de indicadores técnicos y patrones de velas. Este EA está diseñado para ayud
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
Black Cat XAU
Prama Shellaerinda
3 (1)
Asesores Expertos
BlackCAT XAU es un sencillo y potente Asesor Experto. Este robot tiene incorporado un algoritmo de determinación del nivel clave muy potente. Con esta referencia keylevel, este robot puede trabajar con eficacia y eficiencia. BlackCAT X AU está diseñado específicamente para funcionar con el par XAUUSD/GOLD, y puede funcionar en el marco temporal M5 o M15. Especificaciones del instrumento Símbolo: XAUUSD / ORO Marco temporal: M5 Requisitos de la cuenta Tipo: Cobertura Spreads: Spread Bajo Depósito
Enoch
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! Descripción en español (para MQL5 Market) Título : ENOCH - El guardián del comercio automatizado Descripción : ENOCH es un potente Asesor Experto diseñado para traders que exigen disciplina, automatización y consistencia. Con una estructura flexible de gestión de riesgos y un sistema inteligente de incremento de lotes , ENOCH actúa como un verdadero guardián de su cuenta , protegiendo su capital mientras busca las mejores oportunidades de trading. ️ Características pr
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
Asesores Expertos
Características destacadas del EA Gestión inteligente de órdenes: admite interruptor global, cálculo dinámico de posiciones máximas, control de intervalos, etc. TP/SL flexible: admite stop loss dinámico, protección de pérdidas flotantes, trailing stop y otros mecanismos de protección de ganancias. Filtrado de señales SAR: utiliza señales de tendencia Parabolic SAR para puntos de entrada más precisos. Control avanzado de riesgos: mecanismos integrados de gestión de saldo, ratio de margen, etc.,
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario