Modelado para operadores, fondos de gestión de capital y desarrolladores de MQL5.





Colabora con G de A: Dada la evidente necesidad de intercambio de divisas y activos financieros, surge esta propuesta colaborativa para difundir herramientas de fijación de precios entre los participantes del mercado global y contrarrestar la devaluación inflacionaria. G de A busca alianzas para desarrollar herramientas de fijación de precios y liquidación financiera dentro de su algoritmo, con el fin de proteger los activos de los inversores que necesitan migrar su moneda local. G de A se está desarrollando para convertirse en una plataforma de absorción de divisas que proporcione liquidez al mercado de criptomonedas. Contribuye suscribiéndote a uno de nuestros productos, desarrollando nuestros algoritmos o enviando sugerencias. www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida danigalv@gmail.com





G de A utiliza una estrategia de gestión de lotes autónoma que limita el valor financiero de las pérdidas según las fluctuaciones del mercado. Esto significa que las pérdidas son financieramente limitadas y las ganancias representan una precisión de casi el 85 % en el objetivo 1x1. G de A debe utilizarse siempre con interacción activa del usuario, lo que debería activar Algotrade cuando se produce una señal de retroceso de Fibonacci tras confirmar la estrategia en un marco temporal mayor (por ejemplo, cruce de bandas de Bollinger o cruce de medias móviles). Configura G d A para operar en un marco temporal menor. Visualiza la estrategia en un marco temporal cuatro veces mayor.