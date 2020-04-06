G de A
- Asesores Expertos
- Daniel De Almeida Galvao
- Versión: 1.20
- Activaciones: 5
Colabora con G de A: Dada la evidente necesidad de intercambio de divisas y activos financieros, surge esta propuesta colaborativa para difundir herramientas de fijación de precios entre los participantes del mercado global y contrarrestar la devaluación inflacionaria. G de A busca alianzas para desarrollar herramientas de fijación de precios y liquidación financiera dentro de su algoritmo, con el fin de proteger los activos de los inversores que necesitan migrar su moneda local. G de A se está desarrollando para convertirse en una plataforma de absorción de divisas que proporcione liquidez al mercado de criptomonedas. Contribuye suscribiéndote a uno de nuestros productos, desarrollando nuestros algoritmos o enviando sugerencias.
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com