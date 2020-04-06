Axi Select IA
- Asesores Expertos
- Johnneid Amme Gomes E Silva
- Versión: 5.24
- Activaciones: 5
Axi Select AI no es sólo un robot de trading, es una completa herramienta de gestión de operaciones centrada en el par más rentable y volátil del mercado:XAUUSD (Oro).
https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site +Perfil+Vendedor
Desarrollado para operadores e inversores que buscan una rentabilidad constante, este Asesor Experto (EA) utiliza una estrategia de promediación inteligente contres capas de protección para preservar su capital. A diferencia de otros robots que se "estrellan" en fuertes movimientos de precios, este EA tiene un "Freno de mano financiero" que supervisa la salud de su cuenta en tiempo real.
🛡️ Características clave de seguridad:
-
Monitor de Margen Dinámico: El robot calcula el margen requeridoantes de abrir órdenes. Si la cuenta está en riesgo (Nivel de Margen Bajo), bloquea nuevas entradas para evitar un Stop Out del broker.
-
Filtro de Spread: Evita operar durante periodos de alta volatilidad o noticias, cuando el coste de la operación (spread) hace inviable la operación.
-
Equity Stop (Protección Total): Define un límite máximo de riesgo sobre los activos.
-
Objetivo Diario Inteligente: El robot deja de operar automáticamente cuando alcanza el objetivo de beneficio diario, asegurando que usted "se embolsa el beneficio".
⚙️ Recomendaciones de uso:
-
Activo: Optimizado paraXAUUSD (Oro).
-
Timeframe: M5 (5 Minutos).
-
Cuenta: Se recomienda cuenta ECN o Raw Spread (menor coste).
-
Depósito Mínimo: $500 (para operar con seguridad usando 0.01 lotes).
-
VPS: Es muy recomendable utilizar un VPS para operar 24/7.
📊 Parámetros Principales:
-
Objetivo: Porcentaje de ganancia diaria a detener.
-
UseAdd: Activa/Desactiva el sistema de recuperación (Grid).
-
MaxSpread: Protección contra spreads elevados.
-
MinMarginLevel: Nivel de margen mínimo para permitir nuevas operaciones (Por defecto: 1000).
Advertencia de riesgo: Rentabilidades pasadas no son indicativas de beneficios futuros. Utilice la gestión de riesgo adecuada para su perfil de inversor.