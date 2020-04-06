Axi Select IA

Axi Select AI no es sólo un robot de trading, es una completa herramienta de gestión de operaciones centrada en el par más rentable y volátil del mercado:XAUUSD (Oro).

https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site +Perfil+Vendedor

Desarrollado para operadores e inversores que buscan una rentabilidad constante, este Asesor Experto (EA) utiliza una estrategia de promediación inteligente contres capas de protección para preservar su capital. A diferencia de otros robots que se "estrellan" en fuertes movimientos de precios, este EA tiene un "Freno de mano financiero" que supervisa la salud de su cuenta en tiempo real.

🛡️ Características clave de seguridad:

  • Monitor de Margen Dinámico: El robot calcula el margen requeridoantes de abrir órdenes. Si la cuenta está en riesgo (Nivel de Margen Bajo), bloquea nuevas entradas para evitar un Stop Out del broker.

  • Filtro de Spread: Evita operar durante periodos de alta volatilidad o noticias, cuando el coste de la operación (spread) hace inviable la operación.

  • Equity Stop (Protección Total): Define un límite máximo de riesgo sobre los activos.

  • Objetivo Diario Inteligente: El robot deja de operar automáticamente cuando alcanza el objetivo de beneficio diario, asegurando que usted "se embolsa el beneficio".

⚙️ Recomendaciones de uso:

  • Activo: Optimizado paraXAUUSD (Oro).

  • Timeframe: M5 (5 Minutos).

  • Cuenta: Se recomienda cuenta ECN o Raw Spread (menor coste).

  • Depósito Mínimo: $500 (para operar con seguridad usando 0.01 lotes).

  • VPS: Es muy recomendable utilizar un VPS para operar 24/7.

📊 Parámetros Principales:

  • Objetivo: Porcentaje de ganancia diaria a detener.

  • UseAdd: Activa/Desactiva el sistema de recuperación (Grid).

  • MaxSpread: Protección contra spreads elevados.

  • MinMarginLevel: Nivel de margen mínimo para permitir nuevas operaciones (Por defecto: 1000).

Advertencia de riesgo: Rentabilidades pasadas no son indicativas de beneficios futuros. Utilice la gestión de riesgo adecuada para su perfil de inversor.


