Market Hours MT5

Forex Vitals Market Hours (MT5) — Cajas de Rango por Sesión + Panel en Vivo de Sesiones (GRATIS)

El trading en Forex cambia mucho según la hora a la que operes. Este indicador lo hace visible al dibujar directamente en tu gráfico las cajas del rango Máximo/Mínimo (High/Low) de las 4 sesiones principales — Sídney, Tokio, Londres, Nueva York — para que veas al instante dónde se formó el rango de cada sesión y cómo se comportó el precio durante los solapes.

Qué obtienes

  • Cajas de rango por sesión codificadas por color (High/Low de cada sesión)

  • Opción de cajas rellenas o estilo limpio solo contorno

  • Marcadores verticales de apertura de sesión (ideal para detectar cambios de impulso al abrir)

  • Panel en vivo sobre el gráfico que muestra la sesión activa actual (y solapes como Londres/NY)

  • Horarios con ajuste por DST (horario de verano/invierno) (Londres / Nueva York / Sídney)

  • Alineación inteligente con la hora del bróker (calcula automáticamente el desfase para que las sesiones coincidan correctamente)

Horarios de sesión usados (hora local)

  • Londres: 08:00–17:00 (con DST)

  • Nueva York: 08:00–17:00 (con DST)

  • Sídney: 07:00–16:00 (con DST)

  • Tokio: 09:00–18:00

Marcos temporales

Diseñado para gráficos intradía (M1–H1). (Las cajas/verticales de sesión se limitan intencionalmente a marcos intradía para mayor claridad y rendimiento.)

Parámetros (Inputs)

  • Draw_Session_Boxes — mostrar/ocultar las cajas High/Low de sesión

  • Fill_Session_Boxes — fondo relleno (true) o solo contorno (false)

  • Box_Line_Width — grosor del borde

  • Show_Verticals — dibujar una línea vertical en cada apertura de sesión

  • London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — personalizar colores de sesión


