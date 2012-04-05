Market Hours MT5
- Indicadores
- Frederick Langemark
- Versión: 1.5
- Actualizado: 20 diciembre 2025
Forex Vitals Market Hours (MT5) — Cajas de Rango por Sesión + Panel en Vivo de Sesiones (GRATIS)
El trading en Forex cambia mucho según la hora a la que operes. Este indicador lo hace visible al dibujar directamente en tu gráfico las cajas del rango Máximo/Mínimo (High/Low) de las 4 sesiones principales — Sídney, Tokio, Londres, Nueva York — para que veas al instante dónde se formó el rango de cada sesión y cómo se comportó el precio durante los solapes.
Qué obtienes
-
Cajas de rango por sesión codificadas por color (High/Low de cada sesión)
-
Opción de cajas rellenas o estilo limpio solo contorno
-
Marcadores verticales de apertura de sesión (ideal para detectar cambios de impulso al abrir)
-
Panel en vivo sobre el gráfico que muestra la sesión activa actual (y solapes como Londres/NY)
-
Horarios con ajuste por DST (horario de verano/invierno) (Londres / Nueva York / Sídney)
-
Alineación inteligente con la hora del bróker (calcula automáticamente el desfase para que las sesiones coincidan correctamente)
Horarios de sesión usados (hora local)
-
Londres: 08:00–17:00 (con DST)
-
Nueva York: 08:00–17:00 (con DST)
-
Sídney: 07:00–16:00 (con DST)
-
Tokio: 09:00–18:00
Marcos temporales
Diseñado para gráficos intradía (M1–H1). (Las cajas/verticales de sesión se limitan intencionalmente a marcos intradía para mayor claridad y rendimiento.)
Parámetros (Inputs)
-
Draw_Session_Boxes — mostrar/ocultar las cajas High/Low de sesión
-
Fill_Session_Boxes — fondo relleno (true) o solo contorno (false)
-
Box_Line_Width — grosor del borde
-
Show_Verticals — dibujar una línea vertical en cada apertura de sesión
-
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — personalizar colores de sesión