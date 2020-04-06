Axi Select IA Gold M5

Automatice sus ganancias con seguridad de grado institucional en XAUUSD.

https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site+Perfil+Vendedor

AI Axi Select es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el altamente rentable mercado del Oro(XAUUSD). Combina una estrategia de recuperación de precios (Smart Grid) con sólidas características de gestión de riesgos que rara vez se ven en EAs minoristas.

A diferencia de los bots agresivos que arriesgan todo su saldo, AI AS cuenta con una Triple Capa de Protección. Actúa como un gestor financiero, supervisando constantemente la salud de su cuenta para decidir si es seguro ejecutar una operación.

🛡️ Características clave de seguridad:

Comprobación inteligente del margen: El EA calcula el margen requerido antes de la ejecución. Si su Nivel de Margen cae por debajo de un umbral seguro (por ejemplo, 1000%), detiene automáticamente la lógica Martingale para evitar Broker Stop Outs.

Protección de Márgenes: Evita la negociación durante eventos noticiosos o periodos de baja liquidez cuando los spreads son demasiado altos.

Equity Stop: Stop-loss duro basado en un porcentaje de su capital total, protegiendo su capital de eventos de "cisne negro".

Bloqueo de objetivo diario: Asegura automáticamente los beneficios y detiene la negociación una vez alcanzado el objetivo porcentual diario.

⚙️ Recomendaciones:

Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) .

Marco temporal: M5 (5 Minutos).

Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN, Raw o Low Spread.

Depósito Mínimo: $500 (recomendado para el manejo seguro de 0.01 lotes).

VPS: Requerido para operar 24/5.

📊 Parámetros Clave:

Meta : Porcentaje diario de objetivo de ganancias.

UseAdd : Activar/desactivar el sistema de recuperación de rejilla.

MaxSpread : Máximo spread permitido en puntos.

MinMarginLevel : Nivel de margen mínimo requerido para abrir nuevas operaciones de recuperación.

Advertencia de riesgo: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, utilice una gestión del riesgo adecuada.