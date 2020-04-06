Between Australia and Canada

Experimente el trading automatizado de siguiente nivel con nuestro Asesor Experto de Cuadrícula AUDUSD M15, diseñado para operadores que exigen precisión, seguridad y crecimiento constante.

El EA utiliza una estrategia extremadamente segura que produce entre un 20% y un 50% de beneficio anual, asegurando que su dinero no se desperdicie.

Impulsado por un algoritmo de entrada de cuadrícula mejorado, este EA captura las mejores oportunidades de mercado posibles con una precisión excepcional, incluso en condiciones de movimiento rápido.

Por qué destaca este EA

Optimizado para AUDUSD (M15) para un rendimiento sin precedentes
✓ Estrategia de cuadrícula superior con lógica de entrada inteligente
✓ Operaciones ultra estables y seguras con gestión de riesgos
✓ Configuración predeterminada perfectamente ajustada para $1500 / 0.01 lote

✓ Mejores resultados con brokers STP/ECN + VPS de baja latencia.

Para backtesting:

Fecha de inicio con configuración por defecto: 01/01/2010

Saldo inicial: 1500 USD

Apalancamiento: 1/100 y superior

Establecer archivos de acuerdo con el riesgo y el depósito inicial:AQUÍ

💰 Recomendaciones de capital

Modo Seguro: $3000 para un crecimiento suave y de bajo riesgo

Riesgo Medio: $1500 - equilibrio ideal entre riesgo y recompensa

Riesgo alto: $1000 - máximo potencial, mayor exposición

Opere con confianza

Este EA está diseñado para los traders que quieren precisión automatizada sin complicar su estrategia. Su potente motor de cuadrícula se adapta al movimiento del mercado y tiene como objetivo ofrecer un rendimiento estable día tras día.
