Trade Copier TF Master Expert Advisor MT5
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Copiador de Operaciones TF Master Asesor Experto MT5
El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 5 que permite copiar operaciones de una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas sin problemas y con precisión.
Está diseñado para operadores que gestionan varias cuentas y desean replicar operaciones rápidamente y sin errores en varias cuentas.
Tabla del Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor
|
Característica Categoría
|
Detalles
|
Categorías de Indicadores
|
Trading Assist MT5 Indicadores, Asesor Experto (EA) en MT5
|
Plataformas
|
MetaTrader 5
|
Habilidades de negociación
|
Elemental
|
Marco temporal
|
Indicadores Multi-Timeframe MT5
|
Instrumentos de negociación
|
Divisas, Criptomonedas, Acciones, Materias Primas, Índices, Acciones
Trade Copier TF Master de un vistazo
TF Master Trade Copier EA está construido alrededor de un sistema de tres partes: Maestro, Esclavo y Lectura Esta estructura asegura que las operaciones se copien de manera eficiente y precisa.
- Activando la opción "ON ", todas las operaciones abiertas y cerradas de la cuenta Master se replican inmediatamente a las cuentas Slave.
- Los detalles de la operación, como el volumen, el take profit (TP), el stop loss (SL) y el tipo de orden, se copian sin errores.
Proceso de Operación Maestro-Esclavo
Cuenta Principal
Todas las operaciones se ejecutan en la cuenta Maestra, y el EA procesa todas las órdenes y ajustes de ganancias y pérdidas, preparándolas para una rápida transferencia.
Cuenta Esclava
Las operaciones de la cuenta Maestra se copian automáticamente a la cuenta Esclava. Los detalles como volumen, tipo de orden, TP, SL y comentarios permanecen inalterados.
Conexión y transferencia
El EA puede copiar operaciones localmente o a través de VPS en menos de 0,5 segundos. Los usuarios pueden controlar el volumen de operaciones utilizando lotes fijos, porcentajes de saldo o estrategias como Martingala.
Visualización de la hora en el gráfico
El EA puede mostrar tanto la hora del servidor del broker como la hora GMT, asegurando una programación y sincronización precisas - importante para brokers con horas de servidor diferentes de GMT.
Activación del Asesor Experto de Trade Copier TF Master
- Abra la configuración del Asesor Experto y navegue hasta la pestaña Entradas.
- Introduzca y confirme su código de licencia para activar el EA para sus cuentas.
Copiando Símbolos
- Modo Maestro: Abrir o cerrar operaciones en la cuenta principal.
- Modo Esclavo: Recibe y ejecuta las mismas operaciones en las cuentas de destino.
- Símbolos a copiar: Seleccione pares de divisas o instrumentos específicos (por ejemplo, EUR/USD) para copiarlos con precisión.
Opciones avanzadas de copia
|
Opción
|
Descripción
|
Copiar símbolos de vigilancia del mercado
|
Copiar todos los pares/activos de la lista de vigilancia
|
Copiar todos los símbolos de los gráficos
|
Copiar todos los símbolos activos en los gráficos
|
Copiar un gráfico
|
Copiar sólo de un gráfico específico
|
Copiar símbolos personalizados
|
Copiar sólo los símbolos seleccionados
|
Símbolos que no se deben copiar
|
Excluya determinados símbolos para gestionar el riesgo y evitar errores
Filtrar operaciones por número mágico
El parámetro Número Mágico permite al EA identificar y gestionar operaciones para diferentes estrategias:
- Filtrar operaciones con Número Mágico: Copiar sólo operaciones de estrategias específicas.
- Enviar / No Enviar Número Mágico: Controla la transferencia de identificadores de operaciones.
- Convertir Número Mágico: Cambia los identificadores de la cuenta receptora.
- Enviar / No Enviar Comentario: Controla los comentarios para mayor claridad.
Configuración del volumen de operaciones
|
Opción
|
Descripción
|
Copiar con el mismo tamaño de lote
|
Replica el tamaño de lote exacto de la cuenta principal
|
Copiar con la mitad del tamaño del lote
|
Copiar operaciones a la mitad del tamaño de lote original
|
Copiar con tercer tamaño de lote
|
Copiar operaciones a un tercio del tamaño de lote original
|
Copiar con tamaño de lote personalizado
|
Definir el tamaño de lote manualmente
Opciones de programación
La sección Gestión de Tiempos permite programar la copia de operaciones, la sincronización GMT y el cierre automático para la gestión de riesgos:
- Horarios de copia: Establezca intervalos específicos para la copia de operaciones.
- Copiar fechas: Copie las operaciones sólo en los días seleccionados (de lunes a domingo).
- Diferencia Servidor: Ajuste el servidor del broker a la hora GMT.
- Cerrar todas las copias a la hora: Cierre todas las operaciones copiadas a la hora programada.
Ajustes de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL)
- No Recibir TP/SL: Ignora los TP y SL del Maestro.
- Recibir TP/SL con el mismo valor: Copia los valores exactos del Maestro.
- Recibir TP/SL con la misma distancia: Copia TP/SL relativos al precio de entrada.
- Multiplicador TakeProfit/StopLoss: Ajusta automáticamente TP/SL por un factor (por ejemplo, 1,5).
- Puntos TakeProfit/StopLoss: Ajuste TP/SL manualmente por puntos.
- No abrir sin StopLoss: Impide la apertura de operaciones copiadas sin SL.
Modo Sólo Lectura
El modo Sólo Lectura permite copiar operaciones utilizando una contraseña de inversor.
- Esto permite ver y replicar operaciones de la Cuenta Maestra sin acceso total.
Panel de Configuración
- Clave de Licencia: Introduzca para activar el EA.
- Opciones Avanzadas: Controla las reglas de copia, los símbolos y el volumen de operaciones.
Conclusión
El Trade Copier TF Master Expert Advisor es una herramienta fiable para MetaTrader 5, proporcionando:
- Copia de operaciones rápida y sin errores
- Gestión flexible de tamaños de lote, símbolos y horarios
- Control sobre los niveles de beneficios y pérdidas
- Un sistema robusto para gestionar múltiples cuentas simultáneamente