Trade Copier TF Master Expert Advisor MT5

Copiador de Operaciones TF Master Asesor Experto MT5

El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 5 que permite copiar operaciones de una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas sin problemas y con precisión.

Está diseñado para operadores que gestionan varias cuentas y desean replicar operaciones rápidamente y sin errores en varias cuentas.

Tabla del Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor

Característica Categoría

Detalles

Categorías de Indicadores

Trading Assist MT5 Indicadores, Asesor Experto (EA) en MT5

Plataformas

MetaTrader 5

Habilidades de negociación

Elemental

Marco temporal

Indicadores Multi-Timeframe MT5

Instrumentos de negociación

Divisas, Criptomonedas, Acciones, Materias Primas, Índices, Acciones

Trade Copier TF Master de un vistazo

TF Master Trade Copier EA está construido alrededor de un sistema de tres partes: Maestro, Esclavo y Lectura Esta estructura asegura que las operaciones se copien de manera eficiente y precisa.

  • Activando la opción "ON ", todas las operaciones abiertas y cerradas de la cuenta Master se replican inmediatamente a las cuentas Slave.
  • Los detalles de la operación, como el volumen, el take profit (TP), el stop loss (SL) y el tipo de orden, se copian sin errores.

Proceso de Operación Maestro-Esclavo

Cuenta Principal

Todas las operaciones se ejecutan en la cuenta Maestra, y el EA procesa todas las órdenes y ajustes de ganancias y pérdidas, preparándolas para una rápida transferencia.

Cuenta Esclava

Las operaciones de la cuenta Maestra se copian automáticamente a la cuenta Esclava. Los detalles como volumen, tipo de orden, TP, SL y comentarios permanecen inalterados.

Conexión y transferencia

El EA puede copiar operaciones localmente o a través de VPS en menos de 0,5 segundos. Los usuarios pueden controlar el volumen de operaciones utilizando lotes fijos, porcentajes de saldo o estrategias como Martingala.

Visualización de la hora en el gráfico

El EA puede mostrar tanto la hora del servidor del broker como la hora GMT, asegurando una programación y sincronización precisas - importante para brokers con horas de servidor diferentes de GMT.

Activación del Asesor Experto de Trade Copier TF Master

  1. Abra la configuración del Asesor Experto y navegue hasta la pestaña Entradas.
  2. Introduzca y confirme su código de licencia para activar el EA para sus cuentas.

Copiando Símbolos

  • Modo Maestro: Abrir o cerrar operaciones en la cuenta principal.
  • Modo Esclavo: Recibe y ejecuta las mismas operaciones en las cuentas de destino.
  • Símbolos a copiar: Seleccione pares de divisas o instrumentos específicos (por ejemplo, EUR/USD) para copiarlos con precisión.

Opciones avanzadas de copia

Opción

Descripción

Copiar símbolos de vigilancia del mercado

Copiar todos los pares/activos de la lista de vigilancia

Copiar todos los símbolos de los gráficos

Copiar todos los símbolos activos en los gráficos

Copiar un gráfico

Copiar sólo de un gráfico específico

Copiar símbolos personalizados

Copiar sólo los símbolos seleccionados

Símbolos que no se deben copiar

Excluya determinados símbolos para gestionar el riesgo y evitar errores

Filtrar operaciones por número mágico

El parámetro Número Mágico permite al EA identificar y gestionar operaciones para diferentes estrategias:

  • Filtrar operaciones con Número Mágico: Copiar sólo operaciones de estrategias específicas.
  • Enviar / No Enviar Número Mágico: Controla la transferencia de identificadores de operaciones.
  • Convertir Número Mágico: Cambia los identificadores de la cuenta receptora.
  • Enviar / No Enviar Comentario: Controla los comentarios para mayor claridad.

Configuración del volumen de operaciones

Opción

Descripción

Copiar con el mismo tamaño de lote

Replica el tamaño de lote exacto de la cuenta principal

Copiar con la mitad del tamaño del lote

Copiar operaciones a la mitad del tamaño de lote original

Copiar con tercer tamaño de lote

Copiar operaciones a un tercio del tamaño de lote original

Copiar con tamaño de lote personalizado

Definir el tamaño de lote manualmente

Opciones de programación

La sección Gestión de Tiempos permite programar la copia de operaciones, la sincronización GMT y el cierre automático para la gestión de riesgos:

  • Horarios de copia: Establezca intervalos específicos para la copia de operaciones.
  • Copiar fechas: Copie las operaciones sólo en los días seleccionados (de lunes a domingo).
  • Diferencia Servidor: Ajuste el servidor del broker a la hora GMT.
  • Cerrar todas las copias a la hora: Cierre todas las operaciones copiadas a la hora programada.

Ajustes de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL)

  • No Recibir TP/SL: Ignora los TP y SL del Maestro.
  • Recibir TP/SL con el mismo valor: Copia los valores exactos del Maestro.
  • Recibir TP/SL con la misma distancia: Copia TP/SL relativos al precio de entrada.
  • Multiplicador TakeProfit/StopLoss: Ajusta automáticamente TP/SL por un factor (por ejemplo, 1,5).
  • Puntos TakeProfit/StopLoss: Ajuste TP/SL manualmente por puntos.
  • No abrir sin StopLoss: Impide la apertura de operaciones copiadas sin SL.

Modo Sólo Lectura

El modo Sólo Lectura permite copiar operaciones utilizando una contraseña de inversor.

  • Esto permite ver y replicar operaciones de la Cuenta Maestra sin acceso total.

Panel de Configuración

  • Clave de Licencia: Introduzca para activar el EA.
  • Opciones Avanzadas: Controla las reglas de copia, los símbolos y el volumen de operaciones.

Conclusión

El Trade Copier TF Master Expert Advisor es una herramienta fiable para MetaTrader 5, proporcionando:

  • Copia de operaciones rápida y sin errores
  • Gestión flexible de tamaños de lote, símbolos y horarios
  • Control sobre los niveles de beneficios y pérdidas
  • Un sistema robusto para gestionar múltiples cuentas simultáneamente

