Wysiwyg Candle

Vela WYSIWYG para ORB WYSIWYG

Smart Breakout Candles es un indicador profesional multimétodo de detección de rupturas que combinaATR, Bandas de Bollinger, Opening Range Breakout (ORB) y Squeeze Detection para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad en todos los instrumentos financieros. Este indicador proporciona señales visuales en tiempo real a través de velas de colores y la colocación precisa de flechas, por lo que es ideal para los operadores que buscan entradas fiables basadas en la volatilidad.

"Utilícelo junto con el indicador ORB WYSIWYG para obtener los mejores resultados".



Características principales

Sistema de detección multimétodo

Breakouts basados en ATR : Identifica expansiones de volatilidad utilizando el Average True Range

Breakouts basados en Bandas de Bollinger : Detecta movimientos de precios fuera de las bandas de desviación estándar

ORB (Rango de Apertura) : Supervisa los máximos y mínimos de la sesión para detectar rupturas intradía.

Detección de compresión : Señala la compresión de las bandas de Bollinger antes de movimientos importantes

Reconocimiento de falsas rupturas: Identifica falsas rupturas para una mejor gestión del riesgo

Sistema visual avanzado

Coloreado inteligente de velas : Azul/Rojo : Rupturas alcistas/bajistas normales Azul oscuro/Crimson : Señales de ruptura fuertes Azul acero/Marrón : Señales multiconfirmación superfuertes

Flechas de precisión :

Señales de compra/venta : Entradas de ruptura estándar



Compra/Venta fuerte : configuraciones multiconfirmación de alta probabilidad



Posicionamiento automático: Se ajusta a todos los pares (criptomonedas, divisas, metales, índices)