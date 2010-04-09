Wysiwyg Candle
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
Vela WYSIWYG para ORB WYSIWYG
Smart Breakout Candles es un indicador profesional multimétodo de detección de rupturas que combinaATR, Bandas de Bollinger, Opening Range Breakout (ORB) y Squeeze Detection para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad en todos los instrumentos financieros. Este indicador proporciona señales visuales en tiempo real a través de velas de colores y la colocación precisa de flechas, por lo que es ideal para los operadores que buscan entradas fiables basadas en la volatilidad.
"Utilícelo junto con el indicador ORB WYSIWYG para obtener los mejores resultados".
Características principales
Sistema de detección multimétodo
-
Breakouts basados en ATR: Identifica expansiones de volatilidad utilizando el Average True Range
-
Breakouts basados en Bandas de Bollinger: Detecta movimientos de precios fuera de las bandas de desviación estándar
-
ORB (Rango de Apertura): Supervisa los máximos y mínimos de la sesión para detectar rupturas intradía.
-
Detección de compresión: Señala la compresión de las bandas de Bollinger antes de movimientos importantes
-
Reconocimiento de falsas rupturas: Identifica falsas rupturas para una mejor gestión del riesgo
Sistema visual avanzado
-
Coloreado inteligente de velas:
-
Azul/Rojo: Rupturas alcistas/bajistas normales
-
Azul oscuro/Crimson: Señales de ruptura fuertes
-
Azul acero/Marrón: Señales multiconfirmación superfuertes
-
-
Flechas de precisión:
-
Señales de compra/venta: Entradas de ruptura estándar
-
Compra/Venta fuerte: configuraciones multiconfirmación de alta probabilidad
-
Posicionamiento automático: Se ajusta a todos los pares (criptomonedas, divisas, metales, índices)
Ajustes inteligentes
-
Compatibilidad Universal: Funciona a la perfección en todos los plazos (M1-MN1)
-
Optimización específica para cada par: Se ajusta automáticamente a los distintos tipos de instrumentos
-
Control de sesiones temporales: Horas y días de negociación configurables
-
Filtrado de confianza: Umbrales mínimos de confianza de ruptura
Compatibilidad universal
-
Funciona contodos los instrumentos MT5: Divisas, criptomonedas, acciones, materias primas, índices
-
Independiente del marco temporal: Rendimiento consistente M1-MN1
-
Sin repintado: Todas las señales se basan en velas cerradas
Sistema de posicionamiento inteligente
-
Ajuste automático de flechas para cada tipo de par
-
Desplazamientos proporcionales a las velas para una visualización consistente
-
Sin necesidad de ajustes manualesentre instrumentos
Calidad profesional
-
Algoritmos de detección de calidad institucional
-
Estable en múltiples marcos temporales ( sin saltos de flecha)
-
Bajo consumo de recursos para backtesting rápido
¡Transforme sus operaciones de ruptura con la detección inteligente multimétodo!
"No sólo opere con rupturas, opere con rupturas INTELIGENTES con confianza y precisión".