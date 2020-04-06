BTC Selector es un asesor experto diseñado para operar BTCUSD en el marco temporal M30. Su lógica combina filtros de volatilidad y estructura de mercado para seleccionar (“selector”) las zonas de mayor probabilidad estadística, buscando movimientos tendenciales y retrocesos aprovechables en Bitcoin.





Está optimizado para IC Markets y otros brokers con condiciones similares: cuentas ECN o Raw Spread, spreads bajos, buena liquidez y ejecución rápida en BTCUSD.





Depósito mínimo recomendado





Backtest realizado con un depósito inicial de 200 USD.





Recomendación orientativa:





Cuenta estándar o RAW: desde 200 USD.





Cuenta cent: desde 20 USD (2 000 cent).





Estadísticas del backtest (BTCUSD, M30)





Depósito inicial: 200.00 USD





Beneficio neto total: 2 364.49 USD





Beneficio bruto: 3 713.21 USD





Pérdida bruta: -1 348.72 USD





Profit Factor: 2.75





Recovery Factor: 19.02





Expected Payoff (beneficio medio por operación): 13.06 USD





Total de operaciones: 181





Operaciones ganadoras: 158 (87.29 %)





Operaciones perdedoras: 23 (12.71 %)





Largest profit trade: 35.02 USD





Largest loss trade: -63.68 USD





Balance Drawdown máximo: 121.29 USD (5.43 %)





Equity Drawdown máximo: 124.32 USD (8.04 %)





Equity Drawdown relativo: 21.52 %





Máximo beneficio consecutivo: 442.53 USD (19 operaciones)





Máxima pérdida consecutiva: -121.29 USD (2 operaciones)





Distribución de operaciones





Entradas concentradas en las horas de mayor actividad del mercado, aprovechando la volatilidad natural de BTCUSD.





Mayor número de operaciones y beneficios en el arranque de la semana, cuando se reanuda la liquidez y se generan movimientos más direccionales.





Lógica y gestión del sistema





Opera exclusivamente BTCUSD en M30.





Usa filtros de tendencia y volatilidad para evitar rangos muy estrechos y seleccionar escenarios con recorrido estadísticamente atractivo.





No utiliza martingala ni grid agresivo; cada operación tiene stop loss definido según la volatilidad.





Posibilidad de trabajar con lote fijo o lotaje dinámico ligado al balance, adaptando la exposición al tamaño de la cuenta.





Permite configurar horarios de operación y filtros adicionales para ajustarlo al estilo del usuario.





Condiciones recomendadas de broker





IC Markets o cualquier broker con:





Spreads reducidos en BTCUSD.





Ejecución rápida (baja latencia).





Comisiones competitivas.





Apalancamiento suficiente para operar criptomonedas con comodidad.