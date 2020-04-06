BTC Selector
- Asesores Expertos
- Dayana Maria Silguero Sanchez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
BTC Selector es un asesor experto diseñado para operar BTCUSD en el marco temporal M30. Su lógica combina filtros de volatilidad y estructura de mercado para seleccionar (“selector”) las zonas de mayor probabilidad estadística, buscando movimientos tendenciales y retrocesos aprovechables en Bitcoin.
Está optimizado para IC Markets y otros brokers con condiciones similares: cuentas ECN o Raw Spread, spreads bajos, buena liquidez y ejecución rápida en BTCUSD.
Depósito mínimo recomendado
Backtest realizado con un depósito inicial de 200 USD.
Recomendación orientativa:
Cuenta estándar o RAW: desde 200 USD.
Cuenta cent: desde 20 USD (2 000 cent).
Estadísticas del backtest (BTCUSD, M30)
Depósito inicial: 200.00 USD
Beneficio neto total: 2 364.49 USD
Beneficio bruto: 3 713.21 USD
Pérdida bruta: -1 348.72 USD
Profit Factor: 2.75
Recovery Factor: 19.02
Expected Payoff (beneficio medio por operación): 13.06 USD
Total de operaciones: 181
Operaciones ganadoras: 158 (87.29 %)
Operaciones perdedoras: 23 (12.71 %)
Largest profit trade: 35.02 USD
Largest loss trade: -63.68 USD
Balance Drawdown máximo: 121.29 USD (5.43 %)
Equity Drawdown máximo: 124.32 USD (8.04 %)
Equity Drawdown relativo: 21.52 %
Máximo beneficio consecutivo: 442.53 USD (19 operaciones)
Máxima pérdida consecutiva: -121.29 USD (2 operaciones)
Distribución de operaciones
Entradas concentradas en las horas de mayor actividad del mercado, aprovechando la volatilidad natural de BTCUSD.
Mayor número de operaciones y beneficios en el arranque de la semana, cuando se reanuda la liquidez y se generan movimientos más direccionales.
Lógica y gestión del sistema
Opera exclusivamente BTCUSD en M30.
Usa filtros de tendencia y volatilidad para evitar rangos muy estrechos y seleccionar escenarios con recorrido estadísticamente atractivo.
No utiliza martingala ni grid agresivo; cada operación tiene stop loss definido según la volatilidad.
Posibilidad de trabajar con lote fijo o lotaje dinámico ligado al balance, adaptando la exposición al tamaño de la cuenta.
Permite configurar horarios de operación y filtros adicionales para ajustarlo al estilo del usuario.
Condiciones recomendadas de broker
IC Markets o cualquier broker con:
Spreads reducidos en BTCUSD.
Ejecución rápida (baja latencia).
Comisiones competitivas.
Apalancamiento suficiente para operar criptomonedas con comodidad.