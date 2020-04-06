Xauud Gold Bigfish Ai

XAUUSD Gold BigFish AI - EA Rentable con Ventaja Real por $200

En un mercado lleno de bombo y falsas promesas, mi objetivo es proporcionar herramientas reales y fiables de comercio.

El XAUUSD Oro BigFish AI es un simple Asesor Experto robusto y bien diseñado. Puede que no prometa millones de la noche a la mañana, pero tiene una ventaja real. No hay falsas afirmaciones, no "nunca-perder AI"-sólo un robot de comercio real que funciona.

Enfoque de negociación

  • Lógica multisistema

  • Estrategias de reversión a la media

  • Diversificación

  • Negociación intradía

Estrategia

Este EA está totalmente automatizado, basado en señales de entrada y salida generadas por múltiples sistemas. Se recomienda la supervisión manual.

  • Take Profit: No se utiliza; las operaciones suelen cerrarse antes de alcanzar los extremos.

  • Stop Loss: Sólo como red de seguridad, se activa si las condiciones del mercado cambian significativamente.

  • Distribución del riesgo: Cada sistema utiliza una estrategia de reversión a la media. Pueden producirse entradas similares en todos los sistemas, pero el objetivo es distribuir el riesgo de modo que si un sistema tiene dificultades, los demás compensen y compensen las pérdidas potenciales.

Ajustes

Para evitar usos indebidos (como renombrar y revender), sólo están disponibles los ajustes esenciales:

  • Tamaño de lote

  • Riesgo por operación

  • Activar


¿Disfruta de Gold BigFish AI?
Próximamente se lanzará unaactualización premium con una personalización más profunda, un control de riesgos más inteligente, una lógica diversificada y una operativa adaptada a las empresas de capital riesgo, diseñadapara un mayor rendimiento y para operadores serios.


Configuración

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Capital recomendado: $50+

  • Tipo de cuenta: Estándar (spread bajo no requerido)

  • Frecuencia de negociación: ~2 operaciones/día

  • VPS: Altamente recomendado

Recomendación VPS

Cualquier proveedor de VPS funcionará. Personalmente, utilizo Contabo debido a su fiabilidad y buen coste.

Soporte

Tengo muchos otros robots comerciales fiables. DM mí para obtener más información, y podemos discutir consejos o recomendaciones. Sus comentarios me ayudan a seguir creando EAs de alta calidad.



