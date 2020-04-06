Xauud Gold Bigfish Ai

En un mercado lleno de bombo y falsas promesas, mi objetivo es proporcionar

.

El XAUUSD Oro BigFish AI es un simple Asesor Experto robusto y bien diseñado. Puede que no prometa millones de la noche a la mañana, pero tiene una ventaja real. No hay falsas afirmaciones, no "nunca-perder AI"-sólo un robot de comercio real que funciona.

Enfoque de negociación

Lógica multisistema

Estrategias de reversión a la media

Diversificación

Negociación intradía

Estrategia

Este EA está totalmente automatizado, basado en señales de entrada y salida generadas por múltiples sistemas. Se recomienda la supervisión manual.

Take Profit: No se utiliza; las operaciones suelen cerrarse antes de alcanzar los extremos.

Stop Loss: Sólo como red de seguridad, se activa si las condiciones del mercado cambian significativamente.

Distribución del riesgo: Cada sistema utiliza una estrategia de reversión a la media. Pueden producirse entradas similares en todos los sistemas, pero el objetivo es distribuir el riesgo de modo que si un sistema tiene dificultades, los demás compensen y compensen las pérdidas potenciales.

Ajustes

Para evitar usos indebidos (como renombrar y revender), sólo están disponibles los ajustes esenciales:

Tamaño de lote

Riesgo por operación

Activar





¿Disfruta de Gold BigFish AI?

Próximamente se lanzará unaactualización premium con una personalización más profunda, un control de riesgos más inteligente, una lógica diversificada y una operativa adaptada a las empresas de capital riesgo, diseñadapara un mayor rendimiento y para operadores serios.







Configuración

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5

Capital recomendado: $50+

Tipo de cuenta: Estándar (spread bajo no requerido)

Frecuencia de negociación: ~2 operaciones/día

VPS: Altamente recomendado

Recomendación VPS

Cualquier proveedor de VPS funcionará. Personalmente, utilizo Contabo debido a su fiabilidad y buen coste.

Soporte

Tengo muchos otros robots comerciales fiables. DM mí para obtener más información, y podemos discutir consejos o recomendaciones. Sus comentarios me ayudan a seguir creando EAs de alta calidad.