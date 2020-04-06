Xauud Gold Bigfish Ai
- Asesores Expertos
- Anastase Byiringiro
- Versión: 6.8
- Activaciones: 7
En un mercado lleno de bombo y falsas promesas, mi objetivo es proporcionar herramientas reales y fiables de comercio.
El XAUUSD Oro BigFish AI es un simple Asesor Experto robusto y bien diseñado. Puede que no prometa millones de la noche a la mañana, pero tiene una ventaja real. No hay falsas afirmaciones, no "nunca-perder AI"-sólo un robot de comercio real que funciona.
Enfoque de negociación
-
Lógica multisistema
-
Estrategias de reversión a la media
-
Diversificación
-
Negociación intradía
Estrategia
Este EA está totalmente automatizado, basado en señales de entrada y salida generadas por múltiples sistemas. Se recomienda la supervisión manual.
-
Take Profit: No se utiliza; las operaciones suelen cerrarse antes de alcanzar los extremos.
-
Stop Loss: Sólo como red de seguridad, se activa si las condiciones del mercado cambian significativamente.
-
Distribución del riesgo: Cada sistema utiliza una estrategia de reversión a la media. Pueden producirse entradas similares en todos los sistemas, pero el objetivo es distribuir el riesgo de modo que si un sistema tiene dificultades, los demás compensen y compensen las pérdidas potenciales.
Ajustes
Para evitar usos indebidos (como renombrar y revender), sólo están disponibles los ajustes esenciales:
-
Tamaño de lote
-
Riesgo por operación
-
Activar
¿Disfruta de Gold BigFish AI?
Próximamente se lanzará unaactualización premium con una personalización más profunda, un control de riesgos más inteligente, una lógica diversificada y una operativa adaptada a las empresas de capital riesgo, diseñadapara un mayor rendimiento y para operadores serios.
Configuración
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5
-
Capital recomendado: $50+
-
Tipo de cuenta: Estándar (spread bajo no requerido)
-
Frecuencia de negociación: ~2 operaciones/día
-
VPS: Altamente recomendado
Recomendación VPS
Cualquier proveedor de VPS funcionará. Personalmente, utilizo Contabo debido a su fiabilidad y buen coste.
Soporte
Tengo muchos otros robots comerciales fiables. DM mí para obtener más información, y podemos discutir consejos o recomendaciones. Sus comentarios me ayudan a seguir creando EAs de alta calidad.