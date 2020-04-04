Scalping Helper
- Indicadores
- Alisher Suyunzhanov
- Versión: 1.0
✅ Scalping Helper es un indicador de señales que muestra flechas de compra y venta en su gráfico basado en un análisis avanzado del mercado. Las señales aparecen sólo después del cierre de la vela para mayor precisión.
INSTALACIÓN:
1. Copie "Scalping helper.mq5" a: Carpeta MQL5/Indicadores
2. Reinicie MT5 o actualice el Navegador
3. Arrastre el indicador al gráfico
SEÑALES:
- FLECHA VERDE (por debajo de la vela) = Señal de compra
- FLECHA ROJA (por encima de la vela) = Señal de venta
Las señales sólo aparecen en velas cerradas, nunca en velas en formación.
PARÁMETROS VISUALES (personalizables):
- Plazo del Indicador - Elija cualquier plazo (ACTUAL = plazo del gráfico)
- Color de la señal de compra - Color de las flechas de compra (por defecto: lima)
- Color de la Señal de Venta - Color de las flechas de venta (por defecto: Rojo)
- Código de la Flecha de Compra - Forma de la flecha de compra (233 = flecha hacia arriba, 241 = círculo, 108 = L)
- Código de la Flecha de Venta - Forma de la flecha de venta (234 = flecha hacia abajo, 242 = círculo, 110 = S)
- Ancho de flecha - Grosor de las flechas (1-5)
- Desplazamiento de la flecha - Distancia de la vela en puntos (por defecto: 10)
CÓDIGOS DE FLECHA POPULARES:
- 233 - Flecha hacia arriba
- 234 - Flecha abajo
- 159 - Flecha grande hacia arriba
- 160 - Flecha grande hacia abajo
- 241 - Círculo
- 242 - Círculo
- 108 - Letra "L
- 115 - Letra "S
CONSEJOS DE USO:
✓ Funciona en cualquier marco temporal y símbolo
✓ Utilízalo con una adecuada gestión del riesgo
✓ Las señales no se repintan
✓ Se utiliza mejor con la confirmación de otros análisis
✓ Prueba en cuenta demo primero
SOPORTE:
Ajuste los parámetros visuales para que coincida con su estilo gráfico y preferencias.