✅ Scalping Helper es un indicador de señales que muestra flechas de compra y venta en su gráfico basado en un análisis avanzado del mercado. Las señales aparecen sólo después del cierre de la vela para mayor precisión.





INSTALACIÓN:

1. Copie "Scalping helper.mq5" a: Carpeta MQL5/Indicadores

2. Reinicie MT5 o actualice el Navegador

3. Arrastre el indicador al gráfico





SEÑALES:

- FLECHA VERDE (por debajo de la vela) = Señal de compra

- FLECHA ROJA (por encima de la vela) = Señal de venta





Las señales sólo aparecen en velas cerradas, nunca en velas en formación.





PARÁMETROS VISUALES (personalizables):

- Plazo del Indicador - Elija cualquier plazo (ACTUAL = plazo del gráfico)

- Color de la señal de compra - Color de las flechas de compra (por defecto: lima)

- Color de la Señal de Venta - Color de las flechas de venta (por defecto: Rojo)

- Código de la Flecha de Compra - Forma de la flecha de compra (233 = flecha hacia arriba, 241 = círculo, 108 = L)

- Código de la Flecha de Venta - Forma de la flecha de venta (234 = flecha hacia abajo, 242 = círculo, 110 = S)

- Ancho de flecha - Grosor de las flechas (1-5)

- Desplazamiento de la flecha - Distancia de la vela en puntos (por defecto: 10)





CÓDIGOS DE FLECHA POPULARES:

- 233 - Flecha hacia arriba

- 234 - Flecha abajo

- 159 - Flecha grande hacia arriba

- 160 - Flecha grande hacia abajo

- 241 - Círculo

- 242 - Círculo

- 108 - Letra "L

- 115 - Letra "S





CONSEJOS DE USO:

✓ Funciona en cualquier marco temporal y símbolo

✓ Utilízalo con una adecuada gestión del riesgo

✓ Las señales no se repintan

✓ Se utiliza mejor con la confirmación de otros análisis

✓ Prueba en cuenta demo primero





SOPORTE:

Ajuste los parámetros visuales para que coincida con su estilo gráfico y preferencias.