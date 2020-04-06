DailyGold Surge EA
- Asesores Expertos
- Samson Adekunle Okunola
- Versión: 1.1
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 11
DailyGold Surge EA – EA Profesional de Tendencia Diaria para XAUUSD
Captura las grandes subidas diarias del oro con lógica segura e inteligente
Quedan pocas copias a $399! Próximo precio: $499 Precio final: $1999
DailyGold Surge EA es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Detecta la tendencia mensual actual y abre operaciones alineadas con precisión durante la ventana diaria de alta probabilidad de 01:00 a 02:00 (hora del servidor).
Cuando el oro realiza un reversal natural a corto plazo, el EA añade de forma inteligente una segunda entrada en dirección opuesta — convirtiendo los retrocesos temporales en oportunidades adicionales, todo con una estricta gestión de riesgos.
Estrategia limpia y profesional:
- ❌ Sin Martingala
- ❌ Sin Grid
- ❌ Sin Hedging
- ❌ Sin promedio peligroso
Lógica pura de seguimiento de tendencia creada para un rendimiento sostenible a largo plazo.
Características principales
- Detección de tendencia mensual: Todas las operaciones se alinean con la tendencia dominante del oro para máxima ventaja.
- Entradas diarias precisas: Las posiciones principales se abren instantáneamente en la ventana 01:00–02:00.
- Entrada contraria adaptativa: Entrada inteligente en dirección opuesta activada por opposite_pips_away.
- Protección de beneficios: El trailing stop se activa tras recorrer la distancia pips_away para fijar ganancias.
- Gestión de riesgos controlada: Tamaño de lote basado en porcentaje (por defecto 0.5% por entrada) para una exposición constante.
⚠️ Recordatorio importante de realidad Este EA NO es para traders que buscan: ❌ Tasa de aciertos del 100% ❌ Beneficios diarios garantizados ❌ Duplicación rápida de la cuenta
Los sistemas de alto riesgo como martingala o grid pueden prometer resultados más rápidos — pero suelen terminar en la pérdida total de la cuenta.
DailyGold Surge EA está diseñado para traders disciplinados que prefieren estrategias de tendencia más seguras y profesionales. Habrá operaciones perdedoras y períodos de drawdown, pero cuando llegue la gran subida del oro (y siempre llega), cubrirá las pérdidas anteriores y empujará la cuenta hacia adelante de forma constante.
📊 Transparencia en backtesting DailyGold Surge EA está diseñado para operar según la tendencia actual del mercado. Por ello:
- Los backtests deben evaluarse solo con datos recientes
- Período de prueba recomendado: últimos 12 meses o fechas recientes específicas
- Los datos históricos más antiguos pueden no reflejar el comportamiento actual del mercado
Esto garantiza expectativas de rendimiento realistas y honestas.
Parámetros del EA
- LOT__Risk_percentage_1: Porcentaje de riesgo para la primera entrada diaria (predeterminado: 0.5%)
- LOT__Risk_percentage_2: Porcentaje de riesgo para la entrada en dirección opuesta (predeterminado: 0.5%)
- S_L: Stop Loss (en pips)
- T_P: Take Profit (en pips)
- opposite_pips_away: Distancia en pips para activar entrada opuesta
- pips_away: Distancia antes de activar trailing stop
- Trailing_stop: Distancia del trailing stop
- Trailing_start: Nivel de inicio del trailing
🔧 Configuración recomendada
- Símbolo: XAUUSD
- Marco temporal: H1
- Saldo mínimo:
- $500 (cuentas personales)
- $5,000 (prop firms)
- Broker: Se recomienda cuenta ECN con spreads bajos para una ejecución óptima
Nota especial para traders de Prop Firms Con un drawdown máximo inferior al 6% y configuraciones de riesgo conservadoras, DailyGold Surge EA es ideal para superar desafíos de prop firms y gestionar cuentas fondeadas de forma segura.
DailyGold Surge EA ofrece a los traders pacientes una forma fiable de capturar verdaderas subidas diarias del oro con lógica profesional de tendencia. ¡Empieza a construir resultados consistentes en el MQL5 Market hoy mismo!