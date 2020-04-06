DailyGold Surge EA – EA Profesional de Tendencia Diaria para XAUUSD

Captura las grandes subidas diarias del oro con lógica segura e inteligente

Quedan pocas copias a $399! Próximo precio: $499 Precio final: $1999

DailyGold Surge EA es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Detecta la tendencia mensual actual y abre operaciones alineadas con precisión durante la ventana diaria de alta probabilidad de 01:00 a 02:00 (hora del servidor).

Cuando el oro realiza un reversal natural a corto plazo, el EA añade de forma inteligente una segunda entrada en dirección opuesta — convirtiendo los retrocesos temporales en oportunidades adicionales, todo con una estricta gestión de riesgos.

Estrategia limpia y profesional:

❌ Sin Martingala

❌ Sin Grid

❌ Sin Hedging

❌ Sin promedio peligroso

Lógica pura de seguimiento de tendencia creada para un rendimiento sostenible a largo plazo.

Características principales

Detección de tendencia mensual: Todas las operaciones se alinean con la tendencia dominante del oro para máxima ventaja.

Todas las operaciones se alinean con la tendencia dominante del oro para máxima ventaja. Entradas diarias precisas: Las posiciones principales se abren instantáneamente en la ventana 01:00–02:00.

Las posiciones principales se abren instantáneamente en la ventana 01:00–02:00. Entrada contraria adaptativa: Entrada inteligente en dirección opuesta activada por opposite_pips_away.

Entrada inteligente en dirección opuesta activada por opposite_pips_away. Protección de beneficios: El trailing stop se activa tras recorrer la distancia pips_away para fijar ganancias.

El trailing stop se activa tras recorrer la distancia pips_away para fijar ganancias. Gestión de riesgos controlada: Tamaño de lote basado en porcentaje (por defecto 0.5% por entrada) para una exposición constante.

⚠️ Recordatorio importante de realidad Este EA NO es para traders que buscan: ❌ Tasa de aciertos del 100% ❌ Beneficios diarios garantizados ❌ Duplicación rápida de la cuenta

Los sistemas de alto riesgo como martingala o grid pueden prometer resultados más rápidos — pero suelen terminar en la pérdida total de la cuenta.

DailyGold Surge EA está diseñado para traders disciplinados que prefieren estrategias de tendencia más seguras y profesionales. Habrá operaciones perdedoras y períodos de drawdown, pero cuando llegue la gran subida del oro (y siempre llega), cubrirá las pérdidas anteriores y empujará la cuenta hacia adelante de forma constante.

📊 Transparencia en backtesting DailyGold Surge EA está diseñado para operar según la tendencia actual del mercado. Por ello:

Los backtests deben evaluarse solo con datos recientes

Período de prueba recomendado: últimos 12 meses o fechas recientes específicas

Los datos históricos más antiguos pueden no reflejar el comportamiento actual del mercado

Esto garantiza expectativas de rendimiento realistas y honestas.

Parámetros del EA

LOT__Risk_percentage_1: Porcentaje de riesgo para la primera entrada diaria (predeterminado: 0.5%)

Porcentaje de riesgo para la primera entrada diaria (predeterminado: 0.5%) LOT__Risk_percentage_2: Porcentaje de riesgo para la entrada en dirección opuesta (predeterminado: 0.5%)

Porcentaje de riesgo para la entrada en dirección opuesta (predeterminado: 0.5%) S_L: Stop Loss (en pips)

Stop Loss (en pips) T_P: Take Profit (en pips)

Take Profit (en pips) opposite_pips_away: Distancia en pips para activar entrada opuesta

Distancia en pips para activar entrada opuesta pips_away: Distancia antes de activar trailing stop

Distancia antes de activar trailing stop Trailing_stop: Distancia del trailing stop

Distancia del trailing stop Trailing_start: Nivel de inicio del trailing

🔧 Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Marco temporal: H1

H1 Saldo mínimo: $500 (cuentas personales) $5,000 (prop firms)

Broker: Se recomienda cuenta ECN con spreads bajos para una ejecución óptima

Nota especial para traders de Prop Firms Con un drawdown máximo inferior al 6% y configuraciones de riesgo conservadoras, DailyGold Surge EA es ideal para superar desafíos de prop firms y gestionar cuentas fondeadas de forma segura.

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Quedan pocas copias a $399! Próximo precio: $499 Precio final: $1999

DailyGold Surge EA ofrece a los traders pacientes una forma fiable de capturar verdaderas subidas diarias del oro con lógica profesional de tendencia. ¡Empieza a construir resultados consistentes en el MQL5 Market hoy mismo!