Order hot keys

El Elite Hotkey Trader es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional que transforma su teclado en un terminal de trading ultrarrápido. Diseñado para traders activos que exigen velocidad y precisión, este EA le permite ejecutar complejas operaciones de trading con solo pulsar una tecla, manteniendo una gestión del riesgo de nivel institucional.

Filosofía

Este EA está construido para traders que:

Necesitan ejecución instantánea de órdenes sin hacer clic a través de menús

sin hacer clic a través de menús Quieren una gestión del riesgo de nivel militar en cada operación

del en cada operación Exigen funciones avanzadas de gestión de posiciones

Requieren seguimiento del rendimiento en tiempo real

Valoran la automatización de nivel profesional

⌨️ Teclas de acceso rápido

Operaciones básicas

[ B] - COMPRA - Abre una posición larga al instante

- - Abre una posición larga al instante [ S] - VENDER - Abre una posición corta al instante

- - Abre una posición corta al instante [C] - CERRAR TODO - Cierra todas las posiciones abiertas inmediatamente

Gestión de posiciones

[ P] - CIERRE PARCIAL - Cierra el 50% (personalizable) de todas las posiciones

- - Cierra el 50% (personalizable) de todas las posiciones [ Z] - BREAKEVEN - Mueve el stop loss al precio de entrada + buffer

- - Mueve el stop loss al precio de entrada + buffer [T] - TOGGLE TRAILING - Activa/desactiva el sistema trailing stop

Operaciones avanzadas

[ A] - SCALE IN - Se añade a las posiciones existentes en la dirección dominante

- - Se añade a las posiciones existentes en la dirección dominante [ R] - REVERSE - Cierra todas las posiciones y abre en la dirección opuesta

- - Cierra todas las posiciones y abre en la dirección opuesta [L] - BLOQUEAR BENEFICIOS - Cubre posiciones rentables con órdenes opuestas

🛡️ Sistema de gestión de riesgos

Dimensionamiento de posiciones

Modo Lote Fijo : Opera con tamaños de lote consistentes

: Opera con tamaños de lote consistentes Modo Porcentaje de Riesgo : Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de: Saldo de la cuenta Distancia Stop Loss Porcentaje de riesgo deseado por operación

: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de:

Protección de la cuenta

Operaciones simultáneas máximas : Limita el número de posiciones abiertas

: Limita el número de posiciones abiertas Límite de pérdida diaria: Cierra automáticamente todas las posiciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria

diaria: Cierra automáticamente todas las posiciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria Objetivo de beneficio diario : Alerta cuando se alcanza el objetivo

: Alerta cuando se alcanza el objetivo Porcentaje máximo de riesgo total : Evita una exposición excesiva de la cuenta

: Evita una exposición excesiva de la cuenta Protección de diferencial: Bloquea las operaciones cuando el diferencial supera los niveles de seguridad

Controles de tiempo

Filtro de horas de negociación : Sólo permite operar durante las franjas horarias especificadas

: Sólo permite operar durante las franjas horarias especificadas Protección antispam: Evita la pulsación accidental de teclas de disparo rápido

Funciones de automatización inteligente

1. 1. Punto de equilibrio automático

Mueve automáticamente el stop loss al precio de entrada (más el buffer opcional) cuando la posición alcanza el nivel de trailing start. Protege los beneficios sin intervención manual.

Funcionamiento:

Supervisa los beneficios de todas las posiciones.

Cuando el beneficio ≥ Trail Start points, mueve el SL a la entrada

Añade un buffer configurable (Breakeven Plus) para mayor seguridad

2. Sistema Trailing Stop

Stop loss dinámico que sigue las operaciones rentables mientras bloquea las ganancias.

Funcionamiento:

Se activa cuando el beneficio alcanza el nivel Trail Start

Mueve el SL por la distancia de Trail Step detrás del precio actual

Sólo se mueve en dirección favorable (nunca en su contra)

Se activa/desactiva con la tecla de acceso rápido [T]

3. Cierre parcial automático

Toma beneficios parciales automáticamente cuando las posiciones alcanzan niveles cercanos al take-profit.

Cómo funciona:

Supervisa los puntos de beneficio de la posición.

Cuando el beneficio es ≥ 90% del ajuste de Take Profit

Cierra automáticamente el 50% de la posición

Deja que la posición restante se ejecute hasta el TP completo

4. Escala inteligente

Se añade de forma inteligente a las posiciones ganadoras.

Cómo funciona:

Analiza las posiciones abiertas actuales

Identifica la dirección dominante (más COMPRAS o VENTAS)

Abre una posición adicional en esa dirección

Respeta las operaciones máximas y los límites de spread

🔄 Operaciones de posición avanzadas

Inversión de posiciones

Operación con una sola tecla para dar la vuelta a toda tu cartera:

Calcula el volumen total en cada dirección Cierra todas las posiciones actuales Abre el volumen equivalente en la dirección opuesta Perfecto para cambios rápidos en el sentimiento del mercado

Bloqueo de beneficios (cobertura)

Protege las ganancias no realizadas abriendo posiciones opuestas:

Busca sólo posiciones rentables

Abre un volumen exactamente opuesto para cada una

Bloquea el nivel de beneficios actual

Le permite mantener a través de la volatilidad

Cuadro de mandos en tiempo real

Información del mercado

Símbolo actual y spread (con aviso de spread alto)

Saldo de la cuenta

Número de posiciones abiertas frente al máximo permitido

Métricas de rendimiento

Ganancias y pérdidas en tiempo real : ganancias/pérdidas flotantes actuales con codificación por colores 💚 Verde para beneficios ❤️ Rojo para pérdidas

: ganancias/pérdidas flotantes actuales con codificación por colores Gan/Pér diario : Rendimiento total de la sesión incluyendo las operaciones cerradas

: Rendimiento total de la sesión incluyendo las operaciones cerradas Contador de posiciones: Muestra el uso frente a los límites

Referencia de teclas de acceso rápido

Lista de comandos siempre visible para que nunca olvide una tecla:

Las 9 teclas de acceso rápido claramente etiquetadas

Indicador de estado actual (✅/⬜)

Diseño limpio y organizado

🎛️ Opciones de configuración

Parámetros de negociación

Tamaño de lote : Tamaño de posición por defecto (0.01 - ilimitado)

: Tamaño de posición por defecto (0.01 - ilimitado) Stop Loss : Distancia en puntos (0 = sin SL)

: Distancia en puntos (0 = sin SL) Take Profit : Distancia en puntos (0 = sin TP)

: Distancia en puntos (0 = sin TP) Trail Start : Nivel de beneficio para activar el arrastre (puntos)

: Nivel de beneficio para activar el arrastre (puntos) Paso deseguimiento: Distancia para mantener el SL de arrastre desde el precio

Ajustes de Riesgo

Usar Riesgo % : Habilitar tamaño de posición basado en porcentaje

: Habilitar tamaño de posición basado en porcentaje Porcentaje de riesgo: % del saldo a arriesgar por operación (0,1 - 100%)

riesgo: % del saldo a arriesgar por operación (0,1 - 100%) Max Trades : Máximo de posiciones concurrentes (1-100)

: Máximo de posiciones concurrentes (1-100) Diferencial máximo : Diferencial máximo aceptable en puntos

: Diferencial máximo aceptable en puntos Max Pérdida Diaria : Límite de pérdida de la sesión en divisa ($)

: Límite de pérdida de la sesión en divisa ($) Objetivo diario: Objetivo de beneficio en divisa ($)

Funciones inteligentes

Auto Breakeven : Activar/desactivar la función BE automática

: Activar/desactivar la función BE automática Breakeven Plus : Puntos de amortiguación por encima/debajo de la entrada

: Puntos de amortiguación por encima/debajo de la entrada Auto Parcial : Activar toma de beneficios automática

: Activar toma de beneficios automática Porcentaje Parcial : % de la posición a cerrar (por defecto 50%)

: % de la posición a cerrar (por defecto 50%) Filtro horario : Habilitar restricción de horas de negociación

: Habilitar restricción de horas de negociación Hora de inicio/fin: Límites de la ventana de negociación

Visualización y Alertas

Color del texto: Color del texto del panel

texto: Color del texto del panel Tamaño del texto : Tamaño del texto (6-20)

: Tamaño del texto (6-20) Alertas sonoras : Activar/desactivar avisos sonoros

: Activar/desactivar avisos sonoros Notificaciones Push: Enviar alertas a la app móvil MT5

🎯 Casos de uso ideales

1. Scalping

Entradas/salidas rápidas como el rayo

Toma de beneficios rápida con cierres parciales

Los trailing stops bloquean las ganancias de los corredores

2. Negociación diaria

El filtro de tiempo le permite operar sólo durante las horas activas

El límite de pérdidas diario le protege de las malas sesiones

El punto de equilibrio automático asegura las operaciones rentables

3. Swing Trading

Fije y olvídese con trailing stops

Auto partial toma algunos beneficios antes de tiempo

Bloqueo de beneficios durante la consolidación

4. Noticias

Ejecución instantánea de noticias de última hora

Capacidad de inversión rápida

Botón de pánico de cierre inmediato

💡 Estrategias de negociación profesionales

La ventaja del scalper

Abra la posición con [B] o [S] Pulse [T] inmediatamente para activar el arrastre Cuando aparezca el beneficio, pulse [P] para parcial Deje que el trailing stop capture el resto

La jugada inversa

Supervise la acción del precio Cuando la tendencia se invierta, pulse [R]. Gire instantáneamente toda la cartera Fije el trailing stop con [T]

El gestor de riesgos

Active el modo de % de riesgo Establecer límite de pérdida diario Deje que EA calcule el tamaño óptimo de la posición Opere con confianza sabiendo que los límites le protegen

El Profit Locker

Construya una posición rentable El mercado se consolida Pulse [L] para bloquear las ganancias Aguanta la volatilidad sin riesgos

Características de rendimiento

Optimizaciones de velocidad

Ejecución de órdenes en menos de un segundo

Escaneo eficiente de posiciones

Uso mínimo de la CPU

Temporizador de 1 segundo para actualizaciones fluidas

Fiabilidad

Gestión exhaustiva de errores

Validación de todas las operaciones

Cálculos de volumen seguros

Protección contra deslizamientos

Código profesional

Clases MQL5 modernas

Estructura limpia y fácil de mantener

Registro exhaustivo

Lógica probada en producción

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Lenguaje : MQL5

: MQL5 Versión : 4.00

: 4.00 Tipos de cuenta : Todos (Hedge/Netting)

: Todos (Hedge/Netting) Símbolos : Todos los instrumentos negociables

: Todos los instrumentos negociables Plazos : Cualquiera (el EA es independiente del marco temporal)

: Cualquiera (el EA es independiente del marco temporal) Requerimientos: MT5 Build 3000+

Seguimiento de estadísticas

El EA mantiene estadísticas completas de la sesión:

Ganancias y pérdidas diarias : Ganancias/pérdidas completas de la sesión actual

: Ganancias/pérdidas completas de la sesión actual Recuento de operaciones : Total de operaciones ejecutadas

: Total de operaciones ejecutadas Ratio de ganancias/pérdidas : Seguimiento de la tasa de éxito

de : Seguimiento de la tasa de éxito Saldo de la sesión : Saldo inicial frente a saldo actual

: Saldo inicial frente a saldo actual Análisis histórico: Integración con el historial de MT5

🎓 Resumen

El Elite Hotkey Trader EA es una estación de trabajo de trading profesional comprimida en una interfaz de teclado. Combina la velocidad de la negociación de teclas de acceso rápido con la gestión de riesgos de grado institucional, automatización avanzada y análisis en tiempo real.

Si usted es un scalper que necesita entradas en microsegundos, un day trader que requiere estrictos controles de riesgo, o un swing trader que desea una automatización inteligente, este EA se adapta a su estilo al tiempo que protege su capital.

No es sólo un EA, es su copiloto en los mercados.