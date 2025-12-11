Order hot keys
- Utilidades
- Naief R A A Banyan
- Versión: 6.1
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
El Elite Hotkey Trader es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nivel profesional que transforma su teclado en un terminal de trading ultrarrápido. Diseñado para traders activos que exigen velocidad y precisión, este EA le permite ejecutar complejas operaciones de trading con solo pulsar una tecla, manteniendo una gestión del riesgo de nivel institucional.
Filosofía
Este EA está construido para traders que:
- Necesitan ejecución instantánea de órdenes sin hacer clic a través de menús
- Quieren una gestión del riesgo de nivel militar en cada operación
- Exigen funciones avanzadas de gestión de posiciones
- Requieren seguimiento del rendimiento en tiempo real
- Valoran la automatización de nivel profesional
⌨️ Teclas de acceso rápido
Operaciones básicas
- [B] - COMPRA - Abre una posición larga al instante
- [S] - VENDER - Abre una posición corta al instante
- [C] - CERRAR TODO - Cierra todas las posiciones abiertas inmediatamente
Gestión de posiciones
- [P] - CIERRE PARCIAL - Cierra el 50% (personalizable) de todas las posiciones
- [Z] - BREAKEVEN - Mueve el stop loss al precio de entrada + buffer
- [T] - TOGGLE TRAILING - Activa/desactiva el sistema trailing stop
Operaciones avanzadas
- [A] - SCALE IN - Se añade a las posiciones existentes en la dirección dominante
- [R] - REVERSE - Cierra todas las posiciones y abre en la dirección opuesta
- [L] - BLOQUEAR BENEFICIOS - Cubre posiciones rentables con órdenes opuestas
🛡️ Sistema de gestión de riesgos
Dimensionamiento de posiciones
- Modo Lote Fijo: Opera con tamaños de lote consistentes
- Modo Porcentaje de Riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de:
- Saldo de la cuenta
- Distancia Stop Loss
- Porcentaje de riesgo deseado por operación
Protección de la cuenta
- Operaciones simultáneas máximas: Limita el número de posiciones abiertas
- Límitede pérdida diaria: Cierra automáticamente todas las posiciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria
- Objetivo de beneficio diario: Alerta cuando se alcanza el objetivo
- Porcentaje máximo de riesgo total: Evita una exposición excesiva de la cuenta
- Protección de diferencial: Bloquea las operaciones cuando el diferencial supera los niveles de seguridad
Controles de tiempo
- Filtro de horas de negociación: Sólo permite operar durante las franjas horarias especificadas
- Protección antispam: Evita la pulsación accidental de teclas de disparo rápido
Funciones de automatización inteligente
1. 1. Punto de equilibrio automático
Mueve automáticamente el stop loss al precio de entrada (más el buffer opcional) cuando la posición alcanza el nivel de trailing start. Protege los beneficios sin intervención manual.
Funcionamiento:
- Supervisa los beneficios de todas las posiciones.
- Cuando el beneficio ≥ Trail Start points, mueve el SL a la entrada
- Añade un buffer configurable (Breakeven Plus) para mayor seguridad
2. Sistema Trailing Stop
Stop loss dinámico que sigue las operaciones rentables mientras bloquea las ganancias.
Funcionamiento:
- Se activa cuando el beneficio alcanza el nivel Trail Start
- Mueve el SL por la distancia de Trail Step detrás del precio actual
- Sólo se mueve en dirección favorable (nunca en su contra)
- Se activa/desactiva con la tecla de acceso rápido [T]
3. Cierre parcial automático
Toma beneficios parciales automáticamente cuando las posiciones alcanzan niveles cercanos al take-profit.
Cómo funciona:
- Supervisa los puntos de beneficio de la posición.
- Cuando el beneficio es ≥ 90% del ajuste de Take Profit
- Cierra automáticamente el 50% de la posición
- Deja que la posición restante se ejecute hasta el TP completo
4. Escala inteligente
Se añade de forma inteligente a las posiciones ganadoras.
Cómo funciona:
- Analiza las posiciones abiertas actuales
- Identifica la dirección dominante (más COMPRAS o VENTAS)
- Abre una posición adicional en esa dirección
- Respeta las operaciones máximas y los límites de spread
🔄 Operaciones de posición avanzadas
Inversión de posiciones
Operación con una sola tecla para dar la vuelta a toda tu cartera:
- Calcula el volumen total en cada dirección
- Cierra todas las posiciones actuales
- Abre el volumen equivalente en la dirección opuesta
- Perfecto para cambios rápidos en el sentimiento del mercado
Bloqueo de beneficios (cobertura)
Protege las ganancias no realizadas abriendo posiciones opuestas:
- Busca sólo posiciones rentables
- Abre un volumen exactamente opuesto para cada una
- Bloquea el nivel de beneficios actual
- Le permite mantener a través de la volatilidad
Cuadro de mandos en tiempo real
Información del mercado
- Símbolo actual y spread (con aviso de spread alto)
- Saldo de la cuenta
- Número de posiciones abiertas frente al máximo permitido
Métricas de rendimiento
- Ganancias y pérdidas en tiempo real: ganancias/pérdidas flotantes actuales con codificación por colores
- 💚 Verde para beneficios
- ❤️ Rojo para pérdidas
- Gan/Pér diario: Rendimiento total de la sesión incluyendo las operaciones cerradas
- Contador de posiciones: Muestra el uso frente a los límites
Referencia de teclas de acceso rápido
Lista de comandos siempre visible para que nunca olvide una tecla:
- Las 9 teclas de acceso rápido claramente etiquetadas
- Indicador de estado actual (✅/⬜)
- Diseño limpio y organizado
🎛️ Opciones de configuración
Parámetros de negociación
- Tamaño de lote: Tamaño de posición por defecto (0.01 - ilimitado)
- Stop Loss: Distancia en puntos (0 = sin SL)
- Take Profit: Distancia en puntos (0 = sin TP)
- Trail Start: Nivel de beneficio para activar el arrastre (puntos)
- Paso deseguimiento: Distancia para mantener el SL de arrastre desde el precio
Ajustes de Riesgo
- Usar Riesgo %: Habilitar tamaño de posición basado en porcentaje
- Porcentaje de riesgo: % del saldo a arriesgar por operación (0,1 - 100%)
- Max Trades: Máximo de posiciones concurrentes (1-100)
- Diferencial máximo: Diferencial máximo aceptable en puntos
- Max Pérdida Diaria: Límite de pérdida de la sesión en divisa ($)
- Objetivo diario: Objetivo de beneficio en divisa ($)
Funciones inteligentes
- Auto Breakeven: Activar/desactivar la función BE automática
- Breakeven Plus: Puntos de amortiguación por encima/debajo de la entrada
- Auto Parcial: Activar toma de beneficios automática
- Porcentaje Parcial: % de la posición a cerrar (por defecto 50%)
- Filtro horario: Habilitar restricción de horas de negociación
- Hora de inicio/fin: Límites de la ventana de negociación
Visualización y Alertas
- Color del texto: Color del texto del panel
- Tamaño del texto: Tamaño del texto (6-20)
- Alertas sonoras: Activar/desactivar avisos sonoros
- Notificaciones Push: Enviar alertas a la app móvil MT5
🎯 Casos de uso ideales
1. Scalping
- Entradas/salidas rápidas como el rayo
- Toma de beneficios rápida con cierres parciales
- Los trailing stops bloquean las ganancias de los corredores
2. Negociación diaria
- El filtro de tiempo le permite operar sólo durante las horas activas
- El límite de pérdidas diario le protege de las malas sesiones
- El punto de equilibrio automático asegura las operaciones rentables
3. Swing Trading
- Fije y olvídese con trailing stops
- Auto partial toma algunos beneficios antes de tiempo
- Bloqueo de beneficios durante la consolidación
4. Noticias
- Ejecución instantánea de noticias de última hora
- Capacidad de inversión rápida
- Botón de pánico de cierre inmediato
💡 Estrategias de negociación profesionales
La ventaja del scalper
- Abra la posición con [B] o [S]
- Pulse [T] inmediatamente para activar el arrastre
- Cuando aparezca el beneficio, pulse [P] para parcial
- Deje que el trailing stop capture el resto
La jugada inversa
- Supervise la acción del precio
- Cuando la tendencia se invierta, pulse [R].
- Gire instantáneamente toda la cartera
- Fije el trailing stop con [T]
El gestor de riesgos
- Active el modo de % de riesgo
- Establecer límite de pérdida diario
- Deje que EA calcule el tamaño óptimo de la posición
- Opere con confianza sabiendo que los límites le protegen
El Profit Locker
- Construya una posición rentable
- El mercado se consolida
- Pulse [L] para bloquear las ganancias
- Aguanta la volatilidad sin riesgos
Características de rendimiento
Optimizaciones de velocidad
- Ejecución de órdenes en menos de un segundo
- Escaneo eficiente de posiciones
- Uso mínimo de la CPU
- Temporizador de 1 segundo para actualizaciones fluidas
Fiabilidad
- Gestión exhaustiva de errores
- Validación de todas las operaciones
- Cálculos de volumen seguros
- Protección contra deslizamientos
Código profesional
- Clases MQL5 modernas
- Estructura limpia y fácil de mantener
- Registro exhaustivo
- Lógica probada en producción
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Lenguaje: MQL5
- Versión: 4.00
- Tipos de cuenta: Todos (Hedge/Netting)
- Símbolos: Todos los instrumentos negociables
- Plazos: Cualquiera (el EA es independiente del marco temporal)
- Requerimientos: MT5 Build 3000+
Seguimiento de estadísticas
El EA mantiene estadísticas completas de la sesión:
- Gananciasy pérdidas diarias: Ganancias/pérdidas completas de la sesión actual
- Recuento de operaciones: Total de operaciones ejecutadas
- Ratio deganancias/pérdidas: Seguimiento de la tasa de éxito
- Saldo de la sesión: Saldo inicial frente a saldo actual
- Análisis histórico: Integración con el historial de MT5
🎓 Resumen
El Elite Hotkey Trader EA es una estación de trabajo de trading profesional comprimida en una interfaz de teclado. Combina la velocidad de la negociación de teclas de acceso rápido con la gestión de riesgos de grado institucional, automatización avanzada y análisis en tiempo real.
Si usted es un scalper que necesita entradas en microsegundos, un day trader que requiere estrictos controles de riesgo, o un swing trader que desea una automatización inteligente, este EA se adapta a su estilo al tiempo que protege su capital.
No es sólo un EA, es su copiloto en los mercados.