Toftsoe Trading EA utiliza una estrategia única basada en la cuadrícula con algunas características clave importantes.

Toftsoe Trading EA se destaca de otros asesores expertos debido a su enfoque de las operaciones abiertas y el manejo de las operaciones perdedoras.


Recomendaciones:

  • Par de divisas: GER40 / DJ30
  • Marco temporal: 30min. / 15 min.
  • Depósito mínimo: 500
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
  • Brokers : Moneta Markets o Cualquier broker con spread bajo.
  • IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener los mejores resultados!
  • Apalancamiento - 1:500 recomendado.


Características principales de Toftsoe Trading EA

  • Parrilla de Trading Adaptable

  • Disparador de entrada inteligente

  • Take Profit (TP) y Trailing Stop Loss de doble lógica

    1. Punto de equilibrio (BE) y TP escalado
    2. TP de una sola operación
    3. Trailing Stop Loss (TSL) preciso

  • Gestión avanzada del dinero (tamaño del lote)

    1. Tamaño de lote fijo
    2. Tamaño de lote variable/adaptativo
Este EA es una poderosa herramienta para el trader serio que busca una solución automatizada con mitigación de riesgo incorporada y la capacidad de beneficiarse del crecimiento de la cuenta a través de la función de tamaño de lote adaptable.


Advertencia de riesgo:
  • Antes de comprar Toftsoe Trading EA por favor sea consciente de los riesgos involucrados.
  • El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría tener pérdidas).
