Toftsoe Trading EA
- Asesores Expertos
- Per Toftsoe Suszkiewicz
- Versión: 2.3
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the set files.
Señal verificada: Haga clic aquí
Hasta el 1 de Enero. El precio será de $199, después el precio subirá a $699.
El precio aumentará $100 con cada 5 compras. Precio final $1999
Toftsoe Trading EA utiliza una estrategia única basada en la cuadrícula con algunas características clave importantes.
Toftsoe Trading EA se destaca de otros asesores expertos debido a su enfoque de las operaciones abiertas y el manejo de las operaciones perdedoras.
Recomendaciones:
- Par de divisas: GER40 / DJ30
- Marco temporal: 30min. / 15 min.
- Depósito mínimo: 500
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
- Brokers : Moneta Markets o Cualquier broker con spread bajo.
- IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener los mejores resultados!
- Apalancamiento - 1:500 recomendado.
Características principales de Toftsoe Trading EA
- Parrilla de Trading Adaptable
- Disparador de entrada inteligente
-
Take Profit (TP) y Trailing Stop Loss de doble lógica
- Punto de equilibrio (BE) y TP escalado
- TP de una sola operación
- Trailing Stop Loss (TSL) preciso
-
Gestión avanzada del dinero (tamaño del lote)
- Tamaño de lote fijo
- Tamaño de lote variable/adaptativo
Ver el estado en vivo de la actuación de la EA: Toftsoe Trading señal en vivo
- Antes de comprar Toftsoe Trading EA por favor sea consciente de los riesgos involucrados.
- El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría tener pérdidas).