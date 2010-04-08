MT5 Sessions Clock

Reloj de Sesiones MT5 Reloj de Sesiones MT5

Indicador de reloj de sesión MT5 en tiempo real que muestra las horas del mercado global de divisas, el estado de la sesión en vivo y las superposiciones de alta liquidez directamente en su gráfico.

MT5 Sessions Clock es un indicador ligero y preciso para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a identificar al instante qué mercados globales están activos en ese momento. Al mostrar claramente las principales sesiones de negociación de divisas, el indicador permite una mejor sincronización, una mejor planificación del comercio, y decisiones más informadas durante los períodos de alto volumen.

Características principales

  • Muestra las principales sesiones de negociación: Sidney, Tokio, Fráncfort, Londres, Nueva York
  • Estado de la sesión en directo: Abierta / Cerrada / Solapada
  • Detección automática de fines de semana y mercados inactivos
  • Visualización del solapamiento de sesiones en periodos de gran liquidez
  • Temas claros y oscuros
  • Tamaño, diseño, colores y fuentes totalmente personalizables
  • Disposición horizontal o vertical del panel
  • Panel móvil: colóquelo en cualquier lugar del gráfico.
  • Rendimiento optimizado con un uso mínimo de la CPU

¿Por qué usar el Reloj de Sesiones MT5?

El comportamiento del mercado de divisas cambia significativamente dependiendo de la sesión que esté activa. La liquidez, la volatilidad y el movimiento de los precios son a menudo más fuertes durante los solapamientos de sesiones.

Este indicador le ayuda:

  • Operar durante las horas más activas del mercado
  • Evitar los periodos de baja liquidez y mercado lento
  • Mejorar las estrategias de scalping e intradía
  • Seguir múltiples mercados globales sin conversión manual de la hora

Horas de sesión

  • Sydney - 09:59 - 16:00
  • Tokio - 09:00 - 15:30
  • Frankfurt - 08:00 - 22:00
  • Londres - 08:00 - 16:30
  • Nueva York - 09:30 - 16:00

Los horarios de las sesiones se ajustan automáticamente a los cambios del horario de verano en función de la zona horaria de su sistema.

Ideal para

  • Estafadores y operadores intradía
  • Estrategias de negociación basadas en sesiones
  • Operadores que controlan varias zonas horarias
  • Operadores de divisas que buscan una sincronización clara del mercado

Compatibilidad

Compatible con todas las versiones de MetaTrader 5. El indicador no funciona en el Probador de Estrategias debido a las limitaciones del lienzo del gráfico. Diseñado para entornos de trading en vivo y demo.

