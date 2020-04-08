Super Arrow Indicator For MT5

Indicador Super Arrow para MetaTrader 5

El indicador Super Arrow para MetaTrader 5 integra señales de múltiples herramientas técnicas para generar señales de reversión de alta probabilidad e identificar pivotes máximos y mínimos. Combinando el RSI, las Bandas de Bollinger, las Medias Móviles y un Filtro Mágico, el indicador marca los mínimos potenciales con flechas verdes y los máximos potenciales con flechas rojas.

Tabla de indicadores



Característica Especificación Categoría del indicador Señal y previsión Plataformas MetaTrader 5 Habilidades de negociación Principiante Tipo de indicador Reversión - Retraso Plazos M15, M30, H1, H4, D1 Estilo de negociación Intradía, Day Trading, Swing Trading Instrumentos Divisas, Criptomonedas, Índices

Visión general

Cuando varios indicadores emiten señales contradictorias, los operadores pueden sentirse inseguros y tomar decisiones equivocadas, lo que aumenta el riesgo general. La combinación de varios indicadores puede ayudar a eliminar las señales falsas y mejorar la precisión de las operaciones.

El indicador Super Arrow identifica posibles mínimos (valles) con una flecha verde, señalando una posible reversión alcista cuando se cumplen varias condiciones de compra. Identifica los máximos potenciales (picos) con una flecha roja, lo que indica una posible reversión bajista cuando se alinean varias señales de venta.

Este método de indicadores múltiples ayuda a los operadores a basar sus decisiones en las zonas de inversión de mayor probabilidad.

Señales de compra (tendencias alcistas)

En el ejemplo siguiente, un gráfico de 4 horas del S&P 500 (US500) muestra dos valles importantes en los puntos 1 y 2. Estos pivotes marcan el inicio de una tendencia bajista. Estos pivotes marcan el inicio de movimientos alcistas y se muestran con flechas verdes (Compra).

Cuando aparecen estas señales de compra, los operadores pueden prepararse para tomar posiciones largas analizando los niveles de soporte y utilizando herramientas de confirmación como patrones de velas, patrones gráficos, líneas de tendencia y canales.

Señales de venta (tendencias bajistas)

En el siguiente ejemplo, un gráfico de 1 hora del par NZD/USD muestra dos máximos importantes en los puntos 1 y 2. Estos pivotes máximos a menudo señalan cambios de tendencia y están marcados con flechas rojas (Venta).

Para validar estas señales, los operadores pueden incorporar análisis de líneas de tendencia, niveles de resistencia estáticos y patrones de inversión.

Configuración del indicador Super Arrow

FasterMovingAverage: 5

Media de movimiento más lento: 12

RSIPeriod: 12

PeriodoFiltroMágico: 1

BollingerBandsPeriod: 10

BollingerBandsShift: 0

DesviaciónBandasBollinger: 0.5

BullsPowerPeriod: 50

PeriodoPotenciaOso: 50

Alertas: True

Utstup 10

Turno: 0

Conclusión



Identificar los mínimos y máximos del mercado -valles y picos- es un objetivo clave para los operadores. Mediante la agregación de datos de varios indicadores, el indicador Super Arrow ayuda a señalar las zonas con alto potencial de reversión. Es apto para todos los mercados financieros y puede utilizarse en varios plazos.

Para estrategias más sólidas y seguras, se recomienda combinar este indicador con otras herramientas, como canales de precios, canales de regresión, niveles de Fibonacci y análisis de divergencias.