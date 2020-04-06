BTC Precision
- Asesores Expertos
- Dayana Maria Silguero Sanchez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
BTC Precision – EA para Bitcoin en M15
Concepto del sistema
BTC Precision es un Asesor Experto diseñado para operar exclusivamente Bitcoin (BTC) en la temporalidad M15. Su lógica busca entradas de alta precisión durante las sesiones de Asia, Europa y USA, filtrando ruido del mercado y priorizando operaciones con una relación beneficio/riesgo favorable.
Broker y condiciones recomendadas
El EA está optimizado y probado principalmente en IC Markets, pero puede utilizarse en cualquier broker que ofrezca:
Spreads bajos en BTC
Comisión razonable
Ejecución rápida (cuentas ECN/RAW)
Slippage controlado
Mientras mejores sean las condiciones del broker, más se acercarán los resultados reales a las estadísticas del backtest.
Depósito mínimo sugerido
El backtest de referencia se realizó con un depósito inicial de 200 USD.
Depósito mínimo recomendado:
200 USD en cuenta estándar
o su equivalente en cuenta cent para pruebas y ajuste de riesgo
Resultados del backtest (BTC, M15)
Depósito inicial: 200.00 USD
Beneficio neto total: 2 671.53 USD
Beneficio bruto: 4 765.96 USD
Pérdida bruta: -2 094.43 USD
Beneficio esperado por operación: 10.01 USD
Gestión del riesgo y drawdown
Factor de beneficio: 2.28
Recovery Factor: 21.02
Drawdown máximo de balance: 106.11 USD (7.11 %)
Drawdown relativo de equity: 17.46 %
Estos valores muestran una curva de crecimiento agresiva pero controlada para un activo tan volátil como BTC.
Calidad estadística
AHPR: 1.0105 (1.05 % por operación)
GHPR: 1.0100 (1.00 % por operación)
Ratio de Sharpe: 21.83
Correlación lineal (LR Correlation): 1.00, lo que indica una curva de balance muy estable en el periodo analizado.
Comportamiento de las operaciones
Total de operaciones: 267 (534 deals)
Operaciones ganadoras: 210 (78.65 %)
Operaciones perdedoras: 57 (21.35 %)
Cortos ganadores: 138 (76.81 %)
Largos ganadores: 129 (80.62 %)
Mayor trade ganador: 64.79 USD
Mayor trade perdedor: -81.19 USD
Racha máxima de ganancias: 13 operaciones (293.82 USD)
Racha máxima de pérdidas: 3 operaciones (-54.43 USD)
Recomendaciones de uso
BTC Precision está pensado para quienes desean automatizar su operativa en BTC con un sistema estadísticamente sólido, alta tasa de aciertos y drawdown moderado. Se recomienda:
Empezar con el depósito mínimo sugerido o superior.
Ajustar el tamaño de lote al capital y perfil de riesgo.
No modificar parámetros críticos sin pruebas previas en backtest y cuenta demo.
Los resultados históricos no garantizan beneficios futuros, pero muestran el potencial del algoritmo cuando se usa en brokers como IC Markets u otros con buenas condiciones de mercado.