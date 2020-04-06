Easy scalp Neural Networks

🚀 Revoluciona tu trading con las redes neuronales de Easy scalp

Adéntrate en el futuro del trading algorítmico. Easy scalp Neural Networks no es sólo otro bot de trading; es una sofisticada fusión de estrategias clásicas de seguimiento de tendencias y tecnología avanzada de Redes Neuronales (Inteligencia Artificial).

Diseñado para el trader moderno que exige precisión, seguridad y rendimiento, este EA analiza el mercado más allá de lo que el ojo humano puede ver. Aprende, se adapta y ejecuta con precisión láser.

Por qué necesitas este EA:

  • 🧠 Auténtica potencia de IA: Potenciado por una Red Neuronal incorporada que analiza 8 características distintas del mercado (incluyendo Momentum, RSI, Volatilidad y Acción del Precio). Calcula una "Puntuación de Confianza" antes de cada operación, filtrando las señales falsas que atrapan los indicadores estándar.

  • 🛡️ Seguridad Absoluta - No Martingale, No Grid: Valoramos su capital. Este sistema utiliza estrategias Zero Martingale y Zero Grid. Cada operación tiene un propósito, una lógica y un Stop Loss de protección. Se basa en la pura acción del precio y la probabilidad, no en peligrosos métodos de recuperación.

  • 📉 Gestión Dinámica del Riesgo: Cuenta con un ATR Trailing Stop inteligente que bloquea las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor, junto con una protección de Corte de Pérdida Diaria para preservar el saldo de su cuenta durante los días malos.

  • Plug & Play para Oro: El sistema viene pre-optimizado y listo para usar. No requiere ninguna configuración compleja.

🛠 ¿necesitas ayuda? Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


🏆 Optimizado para el éxito

Este EA ha sido ajustado específicamente para el par GOLD (XAUUSD) en el marco de tiempo M5.

  • Broker Recomendación: Para obtener los mejores spreads y coincidencia de ejecución con nuestra optimización, recomendamos encarecidamente utilizar Exness.

  • Obtenga las mejores condiciones de negociación aquí: https: //one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

¿Utiliza otro broker?

No hay problema. La lógica es universal. Simplemente recomendamos optimizar el parámetro de Porcentaje de Riesgo para que se ajuste a los requisitos de apalancamiento y margen de su broker.

  • Ajuste de optimización del porcentajede riesgo: Empezar en 1, Paso 1, Parar en 10.

⚙️ Parámetros de Entrada Clave

Aquí está todo lo que puede controlar para adaptar el EA a su estilo de trading:

Gestión de Riesgo y Dinero

  • Porcentaje de Riesgo: El porcentaje de su saldo a arriesgar por operación. Ponga 0 si prefiere lotes fijos.

  • Lotes: Volumen fijo de operaciones (se utiliza si RiskPercentage es 0).

  • DailyCutLossPercent: El interruptor de seguridad. Si su pérdida diaria alcanza este porcentaje, el EA deja de operar durante el día para proteger su capital.

Ajustes de Hora

  • StartHour & EndHour: Define exactamente cuándo el EA puede buscar operaciones (por ejemplo, sesiones de Londres y Nueva York).

Volatilidad y Trailing

  • ATRPeriod: El marco temporal utilizado para medir la volatilidad del mercado.

  • ATRThreshold: Filtra los mercados que son demasiado planos o oscilantes.

  • ATR_Trailing_Period: Ajusta cómo reacciona el trailing stop a la volatilidad.

  • ATR_Trailing_Multiplier: Controla la distancia del trailing stop (más ajustado o más amplio).

  • ATR_Profit_Multiplier: Determina cuándo se activa el trailing stop para asegurar el beneficio.

Ajustes de la Red Neuronal (IA)

  • UseNeuralNetwork: Activa o desactiva el cerebro de la IA.

  • NN_InputFeatures: El número de factores de mercado que analiza la IA (Optimizado a 8).

  • NN_TrainingBars: Cuánto tiempo atrás mira la IA para aprender el patrón de mercado actual.

  • NN_MinConfianza: La puntuación mínima de confianza (0,1 a 0,9) que debe tener la IA para permitir una operación.

  • NN_AggressiveMode: Si es verdadero, el EA opera más frecuentemente con umbrales de confianza ligeramente más bajos.

  • EnableTrainingSchedule: Permite a la IA reciclarse automáticamente a medida que evoluciona el mercado.

Filtros de tendencia

  • EMAPeriod (Rápido, Medio, Lento): Las medias móviles utilizadas para determinar la dirección general del mercado.

  • Parámetros MACD: Parámetros para la confirmación del momentum.

📥 Descargue ahora y empiece a operar de forma inteligente

Deja de adivinar y empieza a operar con confianza. Experimente la diferencia de una estrategia asistida por Redes Neuronales que prioriza la seguridad de sus fondos.

¡Conéctate a XAUUSD M5 y observa cómo trabaja la IA!


Productos recomendados
Rise or fall volumes free
Alexander Nikolaev
3 (1)
Asesores Expertos
Se trata de un asesor que analiza los volúmenes dentro de la última barra cerrada y opera en función de estos volúmenes. Puede predecir con mayor precisión el comportamiento de los grandes jugadores en el mercado, ya que determina el volumen para comprar o vender no por la barra en el marco de tiempo actual, sino por las barras de los marcos de tiempo inferiores dentro de la barra (vela) del marco de tiempo actual. En la configuración, puede hacer diferentes maneras de determinar el volumen para
FREE
SMartingaleEA
Ahmet Metin Yilmaz
Asesores Expertos
Simple Martingale system EA, Usted elegirá el tipo de orden de inicio de acuerdo a la situación del mercado. Especificará el rango de la parrilla y el valor del Take Profit. El valor del Take profit se modificará automáticamente en función del número de órdenes abiertas y del precio medio de apertura. Recuerde que los sistemas Martingale siempre tienen riesgos y deben mantenerse bajo control. O debe tener un gran depósito.
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
RENTABLE MÁS ALTO Y MÁS SEGURO - Kakarot EA utiliza indicadores combinados con algoritmo de IA de acuerdo con el principio de detección de tendencias y coincidencia de tendencias. - El principio de equilibrio de orden, bajo DD protege las cuentas mejor para obtener altos beneficios. - Flexible entrada y salida de órdenes - Funciona en todos los pares, preferible a los principales pares de USD. - Soporta métodos manuales de comercio. - Proporcionar parámetros de gestión eficaz bot a su pr
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Asesores Expertos
El producto tiene una gran combinación de órdenes pendientes y tendencias para ayudar a los inversores a gestionar el capital con eficacia. El bot no tiene martingala, por lo que siempre está a salvo de capital. Ejecuta los pares de marco de tiempo D1. Los principales parámetros se pueden instalar: Lote - Startot . Auto-Grid - ON/OFF AutoLot - ON/OFF TP - Takeprofit -pips. SL - StopLoss - Pips. Magic - Número mágico. TralllingStop - ON/OFF Comentario - KING Tralling - pips
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
BBVectorDynamics_Robot es un innovador asesor de trading diseñado específicamente para mercados volátiles. Basado en algoritmos únicos para analizar las fuerzas del mercado e identificar desequilibrios entre compradores y vendedores, este asesor le ayuda a tomar decisiones precisas y bien meditadas en el proceso de negociación. Principales características del asesor bb vector dynamics_robot: Cálculo de vectores dinámicos. El sistema determina las diferencias entre los valores extremos de los p
Trend Second Derivative RSI Ex
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Trend Second Derivative RSI Ex es un bot de tendencia forex basado en el indicador Trend Second Derivative RSI . Principio de funcionamiento. Un bot creado sobre la base de este indicador Trend Second Derivative RSI y que funciona según el principio - si hay una señal del indicador, entonces el bot ha cerrado la operación contraria y ha abierto una nueva operación en la dirección especificada. También es posible trabajar sólo para comprar o vender, en cuyo caso el bot simplemente cerrará el tr
EA Smart News Trade MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El precio inicial es de 92,25 USD, el precio futuro es de 250 USD Asesor universal con el uso de noticias económicas y fundamentales "Smart News Trade ". Las tácticas de negociación se basan en el seguimiento de la dinámica del mercado y la aceleración del movimiento de los precios. No adivinar, no pronosticar, sólo cálculos con directrices claras para la dirección de las posiciones. El trabajo se realiza con órdenes pendientes, se utiliza un stop loss para proteger los fondos. Se requiere un
HFT Prop Challenge Master
Christoph Juergen Koegler
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA está diseñado para pasar el reto de la firma de prop trading Fundway Plus que permiten HFT (High Frequency Trading). No funcionará en cuentas reales debido al deslizamiento. Todas las demás empresas de MT4 prop no son compatibles, pero la versión MT5 soporta otras empresas. Tampoco debe utilizarlo durante la etapa financiada, el pago será rechazado. HFT es sensible al broker, por lo que si cambian de broker, podría dejar de funcionar. La negociación sólo tiene lugar en los primeros minu
FXPivot Clicker EA
Metsa Kgatla
Asesores Expertos
"El FXPivot Clicker EA es un robot de trading automatizado diseñado para simplificar y mejorar su experiencia de trading en Forex. Impulsado por algoritmos avanzados y tecnología de vanguardia, este EA se encarga de todo el trabajo duro para usted, la ejecución de operaciones con precisión y eficiencia. Con el EA FXPivot Clicker, puede disfrutar de la libertad de la negociación automatizada en todos los pares de divisas. Ya se trate de pares mayores, menores o exóticos, el EA está equipado para
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Asesores Expertos
CANADIAN TAIGA es un EA profesional de cartera que utiliza un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en los principios de ruptura de volatilidad y ruptura de niveles de soporte/resistencia. Funciona en todos los pares de dólares canadienses. El principio básico de Canadian Taiga es capturar oportunidades de trading en todos los pares CAD, utilizando un sofisticado módulo de cobertura. Descargue CANADIAN TAIGA y pruébelo en todos los pares de dólares canadienses como se recomiend
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Asesores Expertos
Este EA opera tanto con stop loss, por lo que puede operar sin él, con un aumento del lote (martingala) y sin un aumento del lote (sin martingala). El asesor opera en la continuación del impulso. Dispone de varios indicadores de filtrado. Este Asesor Experto no teme a los grandes spreads (hay protección), también tiene protección del lote máximo y tiene negociación del porcentaje del depósito. Hay dos tipos de Martingala (sumando desde el lote original, y multiplicando por un coeficiente). El c
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
FDM Strategy es un Asesor Experto basado en fractales y en el método de las cinco dimensiones. El sistema experto de cinco dimensiones se desarrolla en base a una teoría que combina la Teoría del Caos con la psicología del trading y los efectos que cada una de ellas tiene sobre el movimiento del mercado. También hay un ADX (que mide la fuerza de la tendencia con el índice de movimiento direccional medio) utilizado como filtro de trading. Señales de compra y venta: Si el fractal para comprar está
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.43 (28)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Multi moneda ai trading bot para mt4 es rica de parámetros como el control de la equidad , tp y sl en diferentes opciones como el dinero y pips también drawdown control de riesgo de control de comercio de tiempo y tamaño de lote en las opciones detalladas también el control de cierre de las operaciones apoyadas con panel de control agradable con muchas opciones que usted puede hacer sus parámetros como desee que ea trabajar con cualquier par de cualquier marco también cualquier equidad se puede
Night Bollinger
Pavel Predein
Asesores Expertos
Asesor experto totalmente automatizado pertenece a la categoría de los revendedores noche negociados EURCHF, USDCHF, y GBPCAD con el M15, en el principio de funcionamiento del robot establecido la estrategia más simple basado en la ruptura de precios de las bandas de Bollinger para ver definitivamente especificado, el resto de los parámetros del algoritmo de negociación se clasifica . *No utiliza estrategias peligrosas como martingala y promedios. *Depósito mínimo 100$. *Todas las operaciones t
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Asesores Expertos
Recovery Manager Pro es un sistema para recuperar reducciones de otros asesores o de órdenes abiertas manualmente. RM Pro tiene la capacidad de ajustarse automáticamente y de forma dinámica. El comerciante debe seleccionar el nivel de riesgo y el asesor trabajará en modo totalmente automático. ¡Puede funcionar en modo de recuperación de reducción y en modo de espera! Si otro asesor genera una reducción, RM Pro la desactivará, bloqueará la posición e iniciará el proceso de restauración del depós
Sunrise Gold Smart ATR Breakout
Ruspihanto
Asesores Expertos
Sunrise Gold EA es un experto profesional de breakout optimizado para XAUUSD, GBPUSD y USDJPY. Coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop en el High y Low de la vela anterior con un sistema dinámico de stop loss y take profit basado en el ATR. Esto asegura dimensionamiento adaptativo de la posición y control de riesgo según la volatilidad del mercado. Características principales Optimizado para XAUUSD, USDJPY y GBPUSD (gráfico H1) Lógica de breakout del día anterior SL/TP basado en AT
BioBot
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Se trata de un sistema scalper. Es suficiente para optimizar BioBot una vez, por ejemplo, un mes. Después de eso, muestra excelentes resultados en el período hacia adelante (varias veces más), que se puede ver en las capturas de pantalla. ¡Esté atento a las cifras de spread de su broker! Cuanto mayor sea el spread, menos a menudo entrará en el mercado. Si el diferencial es superior a 20 pips, el número de entradas se reduce en dos órdenes de magnitud. Lo ideal es utilizar un broker con un spre
AutoManyToolsCCI14
Aleksander Chernov
Asesores Expertos
La idea principal es repartir el saldo para operar con un gran número de instrumentos de divisas . Esto le permite seguir más movimientos de precios en el mercado y obtener más beneficios de ello. El indicador CCI (14) se utiliza en los marcos temporales H4 y M5 , filtros: por lote mínimo, por spread. La función de protección del depósito contra pérdidas (ALARM_STOP_Eqyity ) y los parámetros de limitación de operaciones ( Min_Proc_Sv_Sr y ALARM_Proc_Sv_Sr ) están incorporados. Se calculan automá
Sentalis Master Key PRO EA
Gary Clifford Townsend
Asesores Expertos
Sentalis Master Key PRO EA es un sistema avanzado que utiliza un algoritmo complejo que los factores en más de seis construido en indicadores personalizados. Puede ser tan fácil o tan complejo como usted lo elija. Sentalis Master Key EA es el resultado de cientos de horas de Pruebas a Futuro en todos los Pares Principales ( GBPUSD; EURUSD; AUDUSD; USDJPY; USDCAD; USDCHF, y EURGBP. Es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado y configurable que tiene en cuenta la tendencia del precio
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
The Israeli tactics
Ori Tordjman
Asesores Expertos
TAVOR' es un robot de comercio increíble por 'Las tácticas israelíes ' grupo , desarrollado por programadores israelíes que se especializan en el comercio de divisas. Nuestro bot puede analizar el comercio por tiempos, así que lo que hay que hacer es una prueba retrospectiva de los tiempos que son mejores, rellenar TP / SL. puede establecer que después de cada operación perdedora a continuación, la siguiente operación será el doble de la cantidad por lo que el beneficio será lineal. Este asesor
Damascus Dagger
Yu Pang Chan
3 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza scalping como su estrategia principal basada en un modelo estadístico llamado Banda de Bollinger. Incorpora dos estrategias de salida del mercado llamadas 1ª y 2ª daga. La 1ª daga sale en la línea media de la banda y la 2ª daga sale por trailing hasta el máximo beneficio. Se recomienda utilizar ambas estrategias para reducir el riesgo, ya que dividiría el lote a la mitad para cada daga. Recomendado: M5/M15, EURAUD/GBPAUD, cuenta ECN Por favor, añada el enlace de notic
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Asesores Expertos
No queremos confundirle con una captura de pantalla imaginaria de alto beneficio del Probador de Estrategias que no tiene ninguna relación/garantía de beneficio futuro. Sólo queremos decirte lo real acerca de nuestra EA. TrendEx Pro ha sido desarrollado para operar en Oro especialmente, combinando múltiples algoritmos de estrategias para asegurar la captura de Tendencias y operar en ellas. Puede identificar tanto tendencias cortas como largas y abre posiciones en consecuencia con una excelente l
Fly ProjectV3
Elena Petaca
Asesores Expertos
Fly Project V3 Fly ProjectV3 es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado. Opera mediante la estrategia de ruptura de canal. Usted no tendrá que afinar este EA. Utiliza algoritmos inteligentes para adaptarse al mercado. No hay indicadores estándar. No martingala. No grid trading. Sin arbitraje. Sin ajuste de curvas según resultados de backtest. Stops ajustados. Requisitos Saldo mínimo de $200 Plazos M30 y H1 Más saldo, más operaciones, mejor rendimiento. Parámetros Lote - 0.01 MaxO
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Asesores Expertos
Golden Scalper PRO: ¡Deja que nuestra tecnología trabaje para ti! Manual y archivo de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual completo y el archivo de configuración. Precio: El precio aumentará a medida que se vendan más licencias. Licencias disponibles: 3 Operar en el oro es uno de los mayores desafíos del mercado financiero debido a su alta volatilidad y riesgo. Requiere precisión extrema, análisis avanzado y una gestión de riesgo impecable. Golden Scalper PRO es
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
Lo que va al extremo debe revertirse; lo que va al negativo traerá prosperidad. Este EA captura rallies técnicos cuando hay velas bajistas (alcistas) consecutivas haciendo nuevos mínimos (máximos). Compra en la reversión alcista cuando una vela bajista consecutiva comienza a retroceder desde una posición baja. Vende en la reversión bajista cuando una vela alcista consecutiva comienza a retroceder desde una posición alta. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Rally Técnico) 在連續陰燭低位回調開始時反手買升
T Dog
Chi Hi Wu
1 (1)
Asesores Expertos
T Dog es un robot de trading totalmente automático que es el resultado de más de 10 años de estudio del mercado y programación de asesores expertos. Puede operar en todos los mercados de divisas, índices y materias primas. Utiliza múltiples indicadores para determinar la entrada en el mercado con algoritmos avanzados de salida. T Perro construir-en filtro de noticias que capaz de detener el comercio durante los comunicados de prensa. También es posible activar el trailing stop para asegurar sus
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario