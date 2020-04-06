🚀 Revoluciona tu trading con las redes neuronales de Easy scalp

Adéntrate en el futuro del trading algorítmico. Easy scalp Neural Networks no es sólo otro bot de trading; es una sofisticada fusión de estrategias clásicas de seguimiento de tendencias y tecnología avanzada de Redes Neuronales (Inteligencia Artificial).

Diseñado para el trader moderno que exige precisión, seguridad y rendimiento, este EA analiza el mercado más allá de lo que el ojo humano puede ver. Aprende, se adapta y ejecuta con precisión láser.

Por qué necesitas este EA:

🧠 Auténtica potencia de IA: Potenciado por una Red Neuronal incorporada que analiza 8 características distintas del mercado (incluyendo Momentum, RSI, Volatilidad y Acción del Precio). Calcula una "Puntuación de Confianza" antes de cada operación, filtrando las señales falsas que atrapan los indicadores estándar.

🛡️ Seguridad Absoluta - No Martingale, No Grid: Valoramos su capital. Este sistema utiliza estrategias Zero Martingale y Zero Grid . Cada operación tiene un propósito, una lógica y un Stop Loss de protección. Se basa en la pura acción del precio y la probabilidad, no en peligrosos métodos de recuperación.

📉 Gestión Dinámica del Riesgo: Cuenta con un ATR Trailing Stop inteligente que bloquea las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor, junto con una protección de Corte de Pérdida Diaria para preservar el saldo de su cuenta durante los días malos.

Plug & Play para Oro: El sistema viene pre-optimizado y listo para usar. No requiere ninguna configuración compleja.

🏆 Optimizado para el éxito

Este EA ha sido ajustado específicamente para el par GOLD (XAUUSD) en el marco de tiempo M5.

Broker Recomendación: Para obtener los mejores spreads y coincidencia de ejecución con nuestra optimización, recomendamos encarecidamente utilizar Exness .

¿Utiliza otro broker?

No hay problema. La lógica es universal. Simplemente recomendamos optimizar el parámetro de Porcentaje de Riesgo para que se ajuste a los requisitos de apalancamiento y margen de su broker.

Ajuste de optimización del porcentajede riesgo: Empezar en 1, Paso 1, Parar en 10.

⚙️ Parámetros de Entrada Clave

Aquí está todo lo que puede controlar para adaptar el EA a su estilo de trading:

Gestión de Riesgo y Dinero

Porcentaje de Riesgo: El porcentaje de su saldo a arriesgar por operación. Ponga 0 si prefiere lotes fijos.

Lotes: Volumen fijo de operaciones (se utiliza si RiskPercentage es 0).

DailyCutLossPercent: El interruptor de seguridad. Si su pérdida diaria alcanza este porcentaje, el EA deja de operar durante el día para proteger su capital.

Ajustes de Hora

StartHour & EndHour: Define exactamente cuándo el EA puede buscar operaciones (por ejemplo, sesiones de Londres y Nueva York).

Volatilidad y Trailing

ATRPeriod: El marco temporal utilizado para medir la volatilidad del mercado.

ATRThreshold: Filtra los mercados que son demasiado planos o oscilantes.

ATR_Trailing_Period: Ajusta cómo reacciona el trailing stop a la volatilidad.

ATR_Trailing_Multiplier: Controla la distancia del trailing stop (más ajustado o más amplio).

ATR_Profit_Multiplier: Determina cuándo se activa el trailing stop para asegurar el beneficio.

Ajustes de la Red Neuronal (IA)

UseNeuralNetwork: Activa o desactiva el cerebro de la IA.

NN_InputFeatures: El número de factores de mercado que analiza la IA (Optimizado a 8).

NN_TrainingBars: Cuánto tiempo atrás mira la IA para aprender el patrón de mercado actual.

NN_MinConfianza: La puntuación mínima de confianza (0,1 a 0,9) que debe tener la IA para permitir una operación.

NN_AggressiveMode: Si es verdadero, el EA opera más frecuentemente con umbrales de confianza ligeramente más bajos.

EnableTrainingSchedule: Permite a la IA reciclarse automáticamente a medida que evoluciona el mercado.

Filtros de tendencia

EMAPeriod (Rápido, Medio, Lento): Las medias móviles utilizadas para determinar la dirección general del mercado.

Parámetros MACD: Parámetros para la confirmación del momentum.

