149 – precio para los primeros compradores.

CandleSignalEA es un Asesor Experto de alta frecuencia diseñado para scalping en marcos temporales bajos (principalmente M1). Está optimizado para instrumentos de alta volatilidad como el oro (XAU/USD) y genera numerosas operaciones pequeñas y rentables. Dado que la estrategia es sensible al ruido del mercado y a movimientos bruscos, es especialmente eficaz con spreads ajustados y bajos costos operativos.

El EA es completamente autónomo: soporta trailing stop dinámico, ajuste de niveles SL/TP según los requisitos del bróker, filtrado por spread, RSI, pendiente de la media móvil, deslizamiento y hora del día, además de una configuración flexible de los métodos de stop-loss y take-profit.

Recomendación: para un rendimiento estable, se recomienda encarecidamente usar una cuenta ECN con spreads bajos y comisión mínima — esto es crítico para la rentabilidad del scalping.

Parámetros configurables:

UseFixedLot — usar lote fijo (en lugar de cálculo basado en riesgo).

FixedLot — tamaño del lote fijo.

RiskPercent — porcentaje de riesgo del balance por operación (cuando UseFixedLot = false).

StopMode — modo SL/TP: 0 — en puntos, 1 — por ATR, 2 — por extremos de las dos últimas velas.

StopLossPoints — tamaño del stop-loss en puntos (cuando StopMode = 0).

TakeProfitPoints — tamaño del take-profit en puntos (cuando StopMode = 0).

ATRPeriod — período del indicador ATR usado en filtros y cálculos.

ATRMultiplierSL — multiplicador ATR para el cálculo del stop-loss (cuando StopMode = 1).

ATRMultiplierTP — multiplicador ATR para el cálculo del take-profit (cuando StopMode = 1).

RR_Ratio — relación ganancia/riesgo al calcular TP por extremos (StopMode = 2).

UseTrailing — activar trailing stop.

BE_AfterPoints — mover la posición a punto muerto tras alcanzar una ganancia específica en

puntos.

TrailingStepPoints — paso del trailing en puntos.

MaxSpreadPoints — spread máximo permitido para entrada (en puntos).

MaxSlippagePoints — deslizamiento máximo permitido al abrir una orden (en puntos).

SkipWeekends — omitir operaciones en fines de semana.

MagicNumber — número mágico de las órdenes (para identificación).

CommentPrefix — prefijo del comentario de la orden.

→ Filtro RSI

UseRSIFilter — activar filtro basado en RSI.

RSI_Period — período del RSI.

RSI_MaxForBuy — valor máximo de RSI para permitir compra (filtro de sobrecompra).

RSI_MinForSell — valor mínimo de RSI para permitir venta (filtro de sobreventa).

→ Filtro de mercado lateral: pendiente de la media móvil

UseMASlopeFilter — activar filtro de mercado lateral basado en la pendiente de la media móvil.

MASlopeFilterTF — marco temporal donde se analiza la pendiente de la MA (ej. H1).

MAPeriod — período de la media móvil.

MinSlopePoints — pendiente mínima de la MA en puntos requerida para permitir operar (por

debajo, el mercado se considera lateral).

→ Restricciones horarias (hora del servidor, -1 para cancelar)

NoTradeStart1 / NoTradeEnd1 — inicio y fin del primer intervalo prohibido de trading (hora del

servidor; establecer Start = -1 para desactivar).

NoTradeStart2 / NoTradeEnd2 — inicio y fin del segundo intervalo prohibido de trading (hora

del servidor; establecer Start = -1 para desactivar).