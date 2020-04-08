Volume FVG

Indicador Fair Value Gap

Este indicador identifica desequilibrios de precio en tres velas donde el rango de la vela central no se superpone completamente con las velas adyacentes. Estos huecos revelan interrupciones temporales del flujo de órdenes causadas por presión súbita de compra o venta durante períodos volátiles.

Filtro de Volumen

El filtro de volumen asegura que los huecos aparezcan solo cuando están respaldados por actividad de trading significativa. Los huecos alcistas requieren dirección positiva de la vela (cierre por encima de apertura), los bajistas requieren dirección negativa (cierre por debajo de apertura). Esto filtra desequilibrios débiles que carecen de convicción. Active UseVolume en true y ajuste VolumeThreshold para activar el filtrado.

Parámetros de Entrada