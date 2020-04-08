Volume FVG
- Indicadores
- Arinze Michael Ejike
- Versión: 5.786
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Indicador Fair Value Gap
Este indicador identifica desequilibrios de precio en tres velas donde el rango de la vela central no se superpone completamente con las velas adyacentes. Estos huecos revelan interrupciones temporales del flujo de órdenes causadas por presión súbita de compra o venta durante períodos volátiles.
Filtro de Volumen
El filtro de volumen asegura que los huecos aparezcan solo cuando están respaldados por actividad de trading significativa. Los huecos alcistas requieren dirección positiva de la vela (cierre por encima de apertura), los bajistas requieren dirección negativa (cierre por debajo de apertura). Esto filtra desequilibrios débiles que carecen de convicción. Active UseVolume en true y ajuste VolumeThreshold para activar el filtrado.
Parámetros de Entrada
- InpColorUp - Color para huecos alcistas (predeterminado lima).
- InpColorDown - Color para huecos bajistas (predeterminado rosa oscuro).
- Lookback - Número de barras a escanear (predeterminado 21).
- UseVolume - Activar filtrado basado en volumen (predeterminado false).
- VolumeThreshold - Volumen mínimo requerido (predeterminado 0).
- UseAlerts - Interruptor maestro de alertas (predeterminado true).
- UsePopupAlert - Mostrar notificaciones emergentes (predeterminado true).
- UseEmailAlert - Enviar alertas por correo (predeterminado false).
- UsePushNotification - Enviar alertas móviles (predeterminado false).
- UseAlertOnFVGCreation - Alertar cuando se forma el hueco (predeterminado true).
- UseAlertOnFVGFilled - Alertar cuando el precio llena el hueco (predeterminado true).