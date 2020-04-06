SuperScalp Pro EA

SuperScalp Pro EA - Asistente de operaciones de scalping automatizado para XAUUSD

SuperScalp Pro EA es un asistente de operaciones automatizado diseñado para ejecutar y gestionar operaciones de scalping en XAUUSD utilizando el marco temporal M15. El EA se centra en la automatización de la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos, ayudando a los operadores a reducir las operaciones manuales y mantener la disciplina de negociación.

¿Cómo funciona el EA?
 SuperScalp Pro EA analiza las condiciones del mercado a corto plazo utilizando un modelo de Supertendencia (ATR) combinado con filtros técnicos internos y, cuando se cumplen las condiciones predefinidas, abre automáticamente órdenes de Compra/Venta, establece Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR, gestiona trailing stops según el movimiento del precio, calcula el tamaño de la posición basado en un tamaño de lote fijo, y monitoriza el drawdown global para proteger la cuenta de trading.
El EA está optimizado para XAUUSD M15 y opera como una herramienta de ejecución y gestión de operaciones. No es un sistema que garantice beneficios.

Características principales

  • Ejecución automática de scalping para XAUUSD

  • Modelo de supertendencia (ATR) para la detección de tendencias a corto plazo

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

  • Gestión automática de Trailing Stop

  • Gestión flexible del riesgo (Lote Fijo)

  • Limitación global de pérdidas (Max Loss Limit)

  • Filtro de tiempo de negociación

Cómo utilizarlo

  1. Adjunte el EA al gráfico XAUUSD en el marco temporal M15

  2. Ajuste los parámetros principales, incluyendo el periodo ATR, el multiplicador ATR, el tamaño de lote fijo, el límite máximo de pérdidas y el tiempo de negociación.

  3. Pruebe el EA en el Probador de Estrategias para entender su comportamiento antes de operar en vivo.

Notas Importantes

  • SuperScalp Pro EA no garantiza beneficios

  • El rendimiento depende de las condiciones del mercado, el broker y el spread, y la configuración de gestión de riesgos del usuario.

    • El EA está diseñado específicamente para XAUUSD M15 y no se recomienda para otros símbolos o marcos de tiempo.

    • El EA se centra en la ejecución y gestión de operaciones y no muestra el contexto completo del mercado en el gráfico.

    Para operadores que desean comprender mejor la lógica de negociación

    Si alguna vez ha visto al EA entrar en operaciones sin entender claramente por qué, o saltarse configuraciones que parecían buenas oportunidades, el problema a menudo no es el propio EA, sino la falta de visibilidad de las condiciones del mercado en ese momento.

    El indicador SuperScalp Pro se desarrolló como un filtro visual del mercado para mostrar claramente la tendencia, el impulso y el contexto general del mercado utilizado por el sistema de operaciones. Ayuda a los operadores a reconocer cuándo las condiciones del mercado son favorables, cuándo el mercado es ruidoso y cuándo es mejor mantenerse al margen.

    El indicador funciona de forma independiente y no es necesario para que el EA funcione. Sin embargo, proporciona una ventaja clave: permite a los operadores comprender la lógica que subyace a cada decisión de negociación y mantener un mayor control cuando se negocia de forma manual, semiautomatizada o mientras se supervisa el EA en condiciones de mercado cambiantes.

    Ver el indicador SuperScalp Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/149074

    Información técnica

    • Símbolo: XAUUSD

    • Marco temporal: M15

    • Lote mínimo: 0.01

    • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

    • Depósito mínimo: 200 USD

    Los tipos de cuenta admitidos incluyen Standard, ECN, Raw, Hedge, Zero, Cent y Micro.

    Soporte

    El soporte incluye una guía de instalación, instrucciones de configuración inicial, explicaciones de los parámetros y soporte técnico a través del sistema de mensajería MQL5.

