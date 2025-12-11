GoldMiner mt4 pro
- Asesores Expertos
- Van Hoa Nguyen
- Versión: 5.61
- Actualizado: 12 diciembre 2025
- Activaciones: 15
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es una estrategia segura con coeficiente de pipstep introducido manualmente en función de la pendiente del mercado. Actualizaremos cada vez que haya un nuevo coeficiente pipstep. También puede crear su propio pipstep coeficiente de acuerdo a su propio estilo. Además el EA tiene un filtro de noticias para evitar operar en momentos de noticias fuertes.
SOLO QUEDAN 05 EA POR $60. PROXIMO PRECIO $110
Configuración Básica
- Par de Divisas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
- Depósito mínimo $1000
- Plazo: 15M o H1. Utilice VPS con baja latencia (<20ms).
- Utilizar EA con cuenta ECN o Raw spread y habilitar cobertura.
- Descargue el historial antes del backtesting (Presione F2, busque el par de divisas y luego Descargue). Backtest con patrón: Cada tick.
Ajustes recomendados
- Pipstep para Exness, Roboforex o brokers con 3 decimales ( ABCD.xyz ) = 03000/07000/15000/15000/05000/05500/05500/06000/06000/05000/05000/05000/05000/05000
- Introducir pipstep para otros brokers ( ABCD.xy ) = 00300/00700/01500/01500/00500/00550/00550/00600/00600/00500/00500/00500/00500/00500
TakeProfit= 3
- Valor restante al cierre = 70
- Trailing = false
- Inicio = 10
- Distancia = 2
- UseBreakEven= false
- Disparador Break Even= 5
- Tiempo de negociación
- Hora Inicio = 03:00
- Hora Fin = 22:00
- NewsFilter= true
- Minuto Después de Noticias = 90
- Minuto Antes de Noticias = 90
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración