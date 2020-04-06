Momentum Strength Signal EA

🚀 ¡Desata tu potencial de trading en oro con el EA de señal de fuerza de impulso! 🚀

¿Está buscando una forma inteligente, automatizada y efectiva de operar con Oro? El Asesor Experto (EA) Momentum Strength Signal está diseñado para capturar los movimientos dinámicos en el mercado del oro, combinando el poder del impulso, el análisis de la volatilidad y el filtrado de tendencias en una estrategia automatizada sin fisuras.

Esto es más que un EA - es su socio de trading automatizado diseñado para la precisión y la gestión disciplinada del riesgo.

Principales ventajas y potentes funciones

  • Precisión impulsada por el momento: El EA utiliza su exclusiva Señal de Fuerza de Momento para identificar fuertes movimientos direccionales, asegurando que usted entre en el mercado cuando el potencial de ganancia es mayor. Elimina el ruido para encontrar operaciones claras y de alta convicción.

  • Gestión inteligente del dinero: Diga adiós a las conjeturas sobre lotes fijos. El EA cuenta con un avanzado sistema de gestión monetaria basado en el riesgo que escala el tamaño del lote en función de la probabilidad calculada de la señal. Señales más fuertes significan más confianza, lo que lleva a la optimización del tamaño de la posición, al tiempo que se adhiere estrictamente a su porcentaje de riesgo definido.

  • Filtro protector de volatilidad: Detenga las operaciones en condiciones de mercado inadecuadas. El filtro de volatilidad integrado basado en ATR garantiza que el EA sólo inicie operaciones cuando el movimiento del mercado cumpla los criterios especificados, protegiendo su capital durante periodos lentos o erráticos.

  • Trailing Stop dinámico: Asegure sus beneficios automáticamente. El EA emplea un Trailing Stop basado en ATR que sólo se activa una vez que se alcanza un determinado nivel de beneficios (definido por el ATR_Profit_Multiplier ), convirtiendo eficazmente los beneficios flotantes en ganancias bloqueadas.

  • Estricto control diario del Drawdown: Proteja todo su saldo de operaciones con la función de Porcentaje de Corte de Pérdidas Diario. Si su capital cae por debajo de un umbral establecido en un día de negociación, el EA cierra automáticamente todas las posiciones y deja de operar durante el día, reforzando la disciplina crítica.

  • Confirmación de tendencia con filtro EMA: Las operaciones se confirman contra una Media Móvil Exponencial (EMA) de marco de tiempo superior, asegurando que cada entrada esté alineada con la tendencia principal subyacente, mejorando significativamente la calidad de las operaciones y reduciendo el riesgo contra-tendencia.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


🛠️ Parámetros listos para usar

El Momentum Strength Signal EA ofrece una personalización completa para adaptarse a su tolerancia al riesgo y estilo de negociación.

  • PorcentajeDeRiesgo: Su riesgo máximo por operación como porcentaje de su capital (por ejemplo, establecerlo en 3 significa arriesgar un 3%). Ajústelo a 0 para desactivar el riesgo dinámico y utilizar lotes fijos.

  • Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage se establece en 0.

  • HoraInicio / HoraFin: Defina sus horas de negociación preferidas para evitar horas de mercado tranquilo o noticias de alto impacto.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Parámetros para el Filtro de Volatilidad para controlar cuándo el mercado está lo suficientemente activo para operar.

  • MagicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia de marco de tiempo superior.

  • DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de pérdida diaria antes de detener la operación.

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Define el cálculo para la distancia ATR Trailing Stop.

  • ATR_Profit_Multiplier: El múltiplo de beneficio ATR necesario para activar el Trailing Stop.

  • DayRange: El número de días utilizados para calcular el rango diario para la colocación de Take Profit (TP).

  • MosLength / MosSmooth / MosSignal: Parámetros centrales para el cálculo único de la Señal de Fuerza de Momento.

  • MosMA_method / MosMA_Price: Especifica el método de Media Móvil y el precio aplicado en el cálculo de Momentum Strength.

💰 Nota especial para los operadores de oro

¡Este Asesor Experto ha sido pre-optimizado para el comercio de oro en el marco de tiempo M5! Está diseñado para estar listo para usar-simplemente adjúntelo a su gráfico de Oro.

Para los usuarios de Exness, el EA está listo para funcionar. Usted puede configurar su cuenta y empezar de inmediato, o puede registrarse Exness aquí: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko .

Si utiliza otros brokers, se recomienda una rápida optimización en la configuración del Porcentaje de Riesgo (Inicio: 1 - Paso: 1 - Stop: 10) para ajustar la gestión del dinero a las condiciones específicas de su broker.

Lo más importante es que este EA opera con disciplina: no utiliza estrategias de Martingala ni de Cuadrícula, sino que se centra en entradas de alta calidad basadas en señales.

No se pierda la oportunidad de automatizar su estrategia de inversión en oro. Descargue el EA Momentum Strength Signal hoy mismo y dé el primer paso hacia un trading más inteligente y disciplinado.


