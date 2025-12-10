Custom Timeframes Chart Expert For MT5

Custom Timeframes Experto en Gráficos para MetaTrader 5

El Custom Timeframes Chart Expert Advisor permite a los operadores crear plazos no estándar mediante el uso de datos de tick archivados para construir velas con precisión de segundo nivel. En lugar de depender de los tradicionales gráficos por minutos o por horas, este EA procesa las actualizaciones de precios en tiempo real para generar velas basadas en cualquier intervalo basado en segundos que usted elija.

Con soporte para marcos de tiempo que van desde 1 segundo hasta 900 segundos, la herramienta ofrece capacidades gráficas no disponibles de forma nativa en MetaTrader 5 - posible sólo a través de la tecnología avanzada de símbolos personalizados.

Tabla de Indicadores Gráficos Personalizados

Categoría

Utilidad comercial

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Nivel de entrada

Tipo de Indicador

-

Marco temporal

Personalizado / Multi-Tiempo

Estilo de negociación

-

Mercado

Todos los tipos de mercado

Visión General del Experto en Gráficos de Plazos Personalizados

Este EA se basa en la lógica de símbolo personalizado y el procesamiento a nivel de tick para generar velas precisas dentro de una ventana de gráfico independiente. Así es como funciona:

1. 1. Adquisición de datos de tick

El EA captura datos de tick en vivo - la forma más detallada de información de precios - y los registra internamente con alta precisión.

2. Construcción de velas basadas en segundos

Utilizando la configuración elegida (por ejemplo, T5 = un marco temporal de 5 segundos), el EA convierte los datos de ticks en velas OHLC basadas en intervalos de segundos exactos.

3. Creación de símbolos personalizados

Los datos generados se asignan a un nuevo símbolo personalizado, que aparece en la ventana Market Watch y funciona como cualquier instrumento incorporado.

4. 4. Visualización del gráfico

Se abre un gráfico dedicado para el marco temporal personalizado, totalmente compatible con indicadores, EAs, sistemas automatizados y todas las herramientas de análisis técnico.

Cómo cargar el EA Gráfico de plazos personalizados en MetaTrader 5

Siga estos pasos para activar el Asesor Experto:

  1. Abra el menú principal, seleccione Ver y haga clic en Navegador.
  2. En Asesores Expertos, busque el EA y adjúntelo a cualquier gráfico.
  3. Introduzca sus valores de marco de tiempo personalizados deseados en segundos.

Una vez lanzado, el EA muestra un panel con botones (T1, T5, T15, etc.). Al seleccionar uno se abre un nuevo gráfico construido completamente desde cero utilizando ese marco temporal personalizado. El marco temporal del gráfico original no tiene ningún efecto en el resultado.

Ajustes de entrada del EA

El panel de ajustes le permite definir hasta cinco intervalos personalizados basados en segundos:

  • Timeframe 1 en segundos
  • Timeframe 2 en segundos
  • Timeframe 3 en segundos
  • Timeframe 4 en segundos
  • Intervalo 5 en segundos

Conclusión

Custom Timeframes Chart Expert para MT5 permite a los operadores crear gráficos precisos, no estándar, especialmente ultra-cortos, basados en segundos, utilizando datos de tick en tiempo real. Su capacidad para generar instrumentos personalizados precisos lo hace ideal para scalping, estrategias sensibles al tiempo y análisis detallado de la acción del precio.

