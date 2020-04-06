Edge engine apex

EDGE ENGINE APEX - Motor de Resonancia Larga Dorado

EDGE ENGINE APEX no es "sólo otro robot XAUUSD".

Es un arma de un solo propósito:

Sistemáticamente compuesto de larga exposición en XAUUSD H1 utilizando una bobina de resonancia / TRAP MOTOR.

Mientras que la mayoría de los EAs tratan de operar todo, en todas partes, todo el tiempo, APEX es orgullosamente estrecho de miras.
Vive y respira largos de oro en H1 - y nada más.

Ese enfoque se muestra en la curva de renta variable: una subida controlada y persistente desde la parte inferior izquierda a la parte superior derecha a lo largo de varios años de datos.


Oferta de lanzamiento
Los primeros en adoptar EDGE ENGINE APEX se beneficiarán de un precio de 129 USD (precio normal: 249USD), limitado a las 10 primeras licencias o hasta el 31 de enero de 2026, lo que suceda primero.

Impulsado por la bobina de resonancia / TRAP ENGINE

En el corazón de APEX se encuentra la bobina de resonancia / Trap Engine - un módulo impulsado por la investigación que:

  • Rastrea el "ritmo" del mercado y las horas preferidas para el movimiento del oro

  • Detecta fases de bobina (volatilidad comprimida antes de la expansión)

  • Busca patrones trampa en los que los movimientos agresivos se agotan y vuelven a la tendencia dominante.

No tiene que afinarlo, guionizarlo ni cuidarlo.
Todo el trabajo pesado (sincronización, detección de regímenes de volatilidad, calificación de patrones) está integrado en el motor.

Desde su punto de vista, parece sencillo:
conecte APEX → establezca el riesgo por operación → deje que el motor de resonancia haga su trabajo.

Investigación, no intuición

APEX se construyó a partir de un flujo de trabajo cuántico completo, que incluye:

  • Historial de varios años del XAUUSD H1

  • Decenas de miles de evaluaciones de parámetros

  • Pruebas de estilo Walk-forward y comprobaciones de robustez

  • Modelización realista del diferencial, las comisiones y el deslizamiento

Sin optimización de "mes afortunado", sin garabatos de curvas en modo visual.
Sólo un motor centrado y probado repetidamente con oro.

Larga duración por diseño

APEX es sólo largo a propósito.

Estructuralmente, el oro prefiere las subidas: grandes repuntes impulsivos, correcciones más lentas.
APEX se inclina por eso:

  • Diseñado para montar alzas y retrocesos profundos que se resuelven al alza.

  • No desperdicia balas intentando ponerse corto en cada caída.

  • Comportamiento que refleja la forma de pensar de muchos operadores de oro profesionales, pero con disciplina a nivel de máquina.

Las pruebas retrospectivas mostradas (por ejemplo, 2019-2025 con un riesgo del 1% por operación) reflejan este perfil:
cientos de operaciones, detracciones controladas y una línea de renta variable sólida y realista.

Gestión del riesgo y del dinero: sin juegos ni martingalas

APEX trata el riesgo como un profesional:

  • Porcentaje de riesgo - 1% por operación por defecto (totalmente configurable)

  • Cada operación tiene un SL y un TP fijos al entrar.

  • El tamaño de la posición se calcula a partir de la distancia del stop + su % de riesgo

  • Sin martingala, sin rejilla, sin trucos de cobertura, sin "modos de recuperación".

Lo que ves en el backtest es lo que APEX está estructuralmente autorizado a hacer en vivo.

Lo que realmente obtienes

  • Instrumento: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Sesgo: Sólo largo, continuación de tendencia y estilo de ruptura

  • Lógica central: RESONANCE COIL / TRAP ENGINE con filtros de volatilidad y sesión

  • Ejecución: Una posición limpia cada vez, SL/TP fijado en la entrada

  • Riesgo: Lotes fijos o % del capital, con incumplimientos conservadores

Conéctelo a XAUUSD H1, elija su riesgo y déjelo correr.
APEX está pensado para ser el motor tranquilo y metódico de su cartera, no un scalper hiperactivo.

¿Para quién es EDGE ENGINE APEX?

  • Traders que quieren un sistema serio y especializado en oro, no un EA aleatorio de todos los pares

  • Inversores que prefieren curvas de renta variable suaves y defendibles en lugar de frágiles backtests de "skyrocket".

  • Creadores de carteras a los que les gusta asignar por papeles: APEX como la manga larga XAUUSD H1

Si su objetivo es apostar una cuenta minúscula en un coche deportivo en un mes, ésta no es su herramienta.
Si estás construyendo un enfoque disciplinado y a largo plazo para operar con oro, APEX está construido exactamente para ese papel.

Descargo de responsabilidad honesto

  • Todas las estadísticas mostradas son pruebas históricas, no garantías. Los mercados cambian.

  • Empiece siempre en demo o con poco riesgo para validar el comportamiento con su broker.

  • Nunca arriesgue dinero que no pueda permitirse perder.

EDGE ENGINE APEX - RESONANCE COIL / TRAP ENGINE para XAUUSD H1.
Un buque insignia enfocado diseñado para hacer una cosa extremadamente bien:
compuesto disciplinado exposición larga en oro.


"Cuando usted prueba la demo, no dude en dejar sus preguntas, comentarios o peticiones de características en la pestaña Comentarios. Lo leo todo y las futuras actualizaciones están impulsadas por los comentarios de los usuarios."


