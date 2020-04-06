Nexus Triangulum
- Asesores Expertos
- Giordan Cogotti
- Versión: 4.6
- Activaciones: 20
Triángulo Nexus
Configuración operativa
Adjuntar a cualquier gráfico EUR/USD (cualquier marco temporal; se recomienda M1/M5)
Monitoriza tres pares de divisas simultáneamente: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP
Saldo mínimo de la cuenta: 500 $.
Tipo de cuenta recomendado: Cuentas ECN/Raw Spread para una ejecución óptima
Validación del rendimiento
En todas las pruebas retrospectivas se utilizaron estos parámetros básicos para obtener resultados coherentes:
Tamaño del lote por 1000: 0,5
Multiplicador de beneficios: 1.5
Metodología de arbitraje
El EA ejecuta arbitraje triangular puro utilizando:
Precios sintéticos: Calcula la tasa EUR/GBP implícita a través de EUR/USD ÷ GBP/USD
Detección de desviaciones: Compara precios sintéticos frente a precios EUR/GBP de mercado
Umbrales dinámicos: Activa las operaciones sólo cuando las desviaciones superan los valores ajustados al diferencial en tiempo real.
Secuencia de ejecución
Identificación de oportunidades ( análisis por tick):
Desviación mínima: 0,5 puntos
-
Buffer de spread integrado para costes de ejecución
Multiplicador de seguridad 1.5x
Ejecución atómica de operaciones ( sincronización <0,3 ms):
Condición EUR/USD GBP/USD EUR/GBP EUR/GBP Sobrevalorado Vender Comprar Comprar EUR/GBP Infravalorado Comprar Vender Vender
Cálculo del volumen:
(Saldo / 10.000) × LotSizePerThousand × (1 + OpportunityFactor)
Gestión de posiciones:
Identificadores únicos de grupo de operaciones
Grupo Take Profit: +10 puntos
-
Grupo Stop Loss: -50 puntos
Duración máxima de la operación de 24 horas
Cierre automático el viernes
Especificaciones técnicas
Ajuste dinámico del umbral: Aumenta la desviación mínima durante la alta volatilidad
Optimizaciones del broker
Gestión del riesgo
Protección de tres capas (TP/SL/salida en función del tiempo)
-
Reducción máxima observada 12,4% (2024 pruebas en vivo)
Aviso importante
Las operaciones implican un riesgo considerable. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en un entorno de demostración antes de utilizarlo en vivo.