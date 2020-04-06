Nexus Triangulum

Triángulo Nexus

Configuración operativa

  • Adjuntar a cualquier gráfico EUR/USD (cualquier marco temporal; se recomienda M1/M5)

  • Monitoriza tres pares de divisas simultáneamente: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP

  • Saldo mínimo de la cuenta: 500 $.

  • Tipo de cuenta recomendado: Cuentas ECN/Raw Spread para una ejecución óptima

Validación del rendimiento
En todas las pruebas retrospectivas se utilizaron estos parámetros básicos para obtener resultados coherentes:

  • Tamaño del lote por 1000: 0,5

  • Multiplicador de beneficios: 1.5

Metodología de arbitraje
El EA ejecuta arbitraje triangular puro utilizando:

  1. Precios sintéticos: Calcula la tasa EUR/GBP implícita a través de EUR/USD ÷ GBP/USD

  2. Detección de desviaciones: Compara precios sintéticos frente a precios EUR/GBP de mercado

  3. Umbrales dinámicos: Activa las operaciones sólo cuando las desviaciones superan los valores ajustados al diferencial en tiempo real.

Secuencia de ejecución

  1. Identificación de oportunidades ( análisis por tick):

    • Desviación mínima: 0,5 puntos

    • Buffer de spread integrado para costes de ejecución

    • Multiplicador de seguridad 1.5x

  2. Ejecución atómica de operaciones ( sincronización <0,3 ms):

    Condición EUR/USD GBP/USD EUR/GBP
    EUR/GBP Sobrevalorado Vender Comprar Comprar
    EUR/GBP Infravalorado Comprar Vender Vender

    Cálculo del volumen:
    (Saldo / 10.000) × LotSizePerThousand × (1 + OpportunityFactor)

  3. Gestión de posiciones:

    • Identificadores únicos de grupo de operaciones

    • Grupo Take Profit: +10 puntos

    • Grupo Stop Loss: -50 puntos

    • Duración máxima de la operación de 24 horas

    • Cierre automático el viernes

Especificaciones técnicas

  • Ajuste dinámico del umbral: Aumenta la desviación mínima durante la alta volatilidad

  • Optimizaciones del broker

    Gestión del riesgo

    • Protección de tres capas (TP/SL/salida en función del tiempo)

    • Reducción máxima observada 12,4% (2024 pruebas en vivo)

    Aviso importante
    Las operaciones implican un riesgo considerable. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en un entorno de demostración antes de utilizarlo en vivo.



    Productos recomendados
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Asesores Expertos
    El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Eagle Grid MT5
    Luiz Felipe De Oliveira Caldas
    Asesores Expertos
    La negociación en cuadrícula consiste en colocar órdenes por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadrícula de órdenes con precios crecientes y decrecientes. La negociación en cuadrícula suele asociarse al mercado de divisas. En general, la técnica trata de aprovechar la volatilidad normal del precio de un activo colocando órdenes de compra y venta a determinados intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido. Por ejemplo, un operador de divisas
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Asesores Expertos
    RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Asesores Expertos
    Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Asesores Expertos
    Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    Sense Pro MT5
    Eduard Serousov
    Asesores Expertos
    Sense Pro - un Asesor Experto altamente personalizable para terminales MetaTrader que utiliza un algoritmo de negociación de cuadrícula. Funciona simultáneamente en 2 direcciones: a lo largo de la tendencia y contra la tendencia. El comercio en la dirección de la tendencia funciona según el principio de cierre de posiciones rentables utilizando Take Profit o Trailing Stop (configurable en los ajustes). El comercio en la dirección contra la tendencia funciona mediante la apertura de órdenes de
    GridMasterFx MT5
    Sergey Kruglov
    Asesores Expertos
    GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
    GOLD Ranger EA
    Arati Vivek Kamthe
    Asesores Expertos
    NO GRID | NO MARTINGALE | 1:1 RELACIÓN RIESGO-RECOMPENSA | NO AI STUNT | ¡Bienvenido a GOLD Ranger EA! GOLD Ranger EA está diseñado específicamente para operar el par XAUUSD en mercados de baja volatilidad, proporcionando un enfoque más seguro y controlado para el comercio de oro. Construido sin IA compleja o estrategias arriesgadas, es un sistema sencillo y fiable, por las personas que están operando en forex como un equipo de más de 9 años. Señal en vivo: Alto riesgo (2% por operación) https
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Asesores Expertos
    Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
    Loss Recovery Trader MT5
    Michalis Phylactou
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
    Virtual Bot MT5
    Szymon Palczynski
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Una viga real con "sangre y huesos". Virtual Bot abrirá operaciones virtuales, utilizándolas para monitorizar el mercado y determinar el punto de entrada (de acuerdo con los parámetros de entrada), momento en el cual Virtual Bot comenzará a abrir operaciones reales . Se recomienda probar este Experto en cuenta demo o cuenta cent . Parámetros de entrada input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; /Inicio input uchar            starting_real_orde
    Gold Farming
    Sigit Hariyono
    Asesores Expertos
    Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Asesores Expertos
    Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
    CloudPiercer EA
    Jhay Are Budomo
    Asesores Expertos
    EA CloudPiercer Asesor Experto basado en Ichimoku para MetaTrader 5 Información del producto Precio: 30 USD Símbolo: USDJPY Marco de tiempo recomendado: M5 Visión general CloudPiercer EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el sistema de trading Ichimoku Kinko Hyo. Está diseñado para identificar oportunidades de seguimiento de tendencias en USDJPY mediante el análisis de la interacción de los precios con los componentes de Ichimoku. El EA aplica reglas predefinidas para la entrada, s
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Asesores Expertos
    Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
    GoldXpert
    Orifox Technologies Private Limited
    Asesores Expertos
    GoldXpert EA - Asesor Experto Multiestrategia en Oro GoldXpert EA es un sistema de trading potente y totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAU/USD). Integra múltiples estrategias de trading, incluyendo seguimiento de tendencia, scalping, breakout y reversión a la media, para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. El EA GoldXpert es perfecto para los operadores que buscan una solución inteligente, adaptable y rentable para operar con oro. Opera sólo en XAUUSD. Funcion
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Asesores Expertos
    HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
    Auto sl tp settings MT5
    Kaijun Wang
    Asesores Expertos
    任何交易者的最佳伙伴！ Este EA carga. 1. Puede establecer automáticamente Stop Loss y Take Profit para órdenes sin Stop Loss y Take Profit. 2. Puede beneficiarse de las órdenes en el beneficio después de un cierto rango establecido para proteger los beneficios 3. Puede mover el take-profit y stop-loss Características 1. Puede establecer automáticamente el take-profit y stop-loss para órdenes sin stop-loss y take-profit. 2. Las órdenes con beneficios pueden fijarse en un determinado margen de
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
    MultiNinja
    carl_carl101
    Asesores Expertos
    Permítanme presentarles mi nuevo asesor experto MultiNinja , un asesor experto totalmente automático para Scalping principalmente en el EURUSD. El asesor de expertos se basa en varias estrategias que el cuero cabelludo del mercado con cuidado. ¡Las rejillas se pueden modificar para su riesgo específico y los pares que desea operar con! (por favor, asegúrese de backtest antes de probar en otros pares de EURUSD ) ¡Mi robot está hecho para todo tipo de mercado, cualquier tamaño de cuenta y altamen
    The Simple Grid Trader
    Pei Hoon Ng
    Asesores Expertos
    Este sencillo EA de trading de rejilla colocará órdenes de compra limitadas u órdenes stop de compra con toma de beneficios en cada paso basado en el rango de precios dado. El usuario tendrá que introducir los siguientes ajustes: inputUpperRange - Define el precio máximo. Por defecto es ask + 1000 puntos. inputLowerRange - Define el precio bajo, por defecto es ask - 1000 puntos . inputGridLevels - Define el número de niveles (u órdenes) a colocar dentro del rango dado. Por defecto es 10. inputLo
    SmartEdgeAnalyzer
    Abenathi Ntwana
    Asesores Expertos
    Smart Edge Analyzer - Supera tus riesgos. Domine su mercado. Smart Edge Analyzer es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para operadores que desean entradas inteligentes y precisas en el mercado, sin mover un dedo. Creado originalmente como una herramienta de señales manuales, Smart Edge Analyzer se ha actualizado completamente para colocar operaciones reales de forma automática basándose en condiciones técnicas avanzadas. Combina un sólido análisis de mercado con un m
    Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
    Tsuyoshi Uno
    Asesores Expertos
    Priorizar la protección del capital, mientras se busca el beneficio Este EA está diseñado con la protección del capital como máxima prioridad , logrando en backtests un crecimiento anual promedio de +24,5% (dependiendo de las condiciones). Gracias a cuatro filtros sólidos, incluyendo la detección de rango , genera solo 0 a unas pocas operaciones altamente selectivas al mes . Garantiza una estabilidad a largo plazo y, al alcanzar el objetivo diario de beneficios o durante períodos de baja activi
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Asesores Expertos
    Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
    ScorpionGrid
    Evgenii Kuznetsov
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Multi-currency grid Expert Advisor, en la mayoría de los casos recibe entradas bastante precisas. Si una entrada no es lo suficientemente precisa, las posiciones se gestionan utilizando una elaborada estrategia de martingala. Trabajo en cuenta real: http: //tiny.cc/nkaqmz Las entradas se realizan utilizando las señales de los indicadores RSI y Estocástico, en las zonas de sobrecompra/sobreventa, además de condiciones de entrada adicionales basadas en un algoritmo propio. Plazo recomendado - М15.
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Otros productos de este autor
    Cyberdyne System
    Giordan Cogotti
    5 (1)
    Asesores Expertos
    The  Christmas Offer:  ~~First 5 Copies @ $199~~ [SOLD OUT] Next 5 Copies @ $349 (Still 65% OFF from the final price of $999) Status: Only 5 copies left at this tier! 0/5 Cyberdyne System - Inteligencia comercial autónoma de IA de nivel institucional La evolución de la negociación algorítmica ha seguido distintas fases: desde los rígidos sistemas basados en reglas dominantes en los primeros EA minoristas, hasta la integración del aprendizaje automático adaptativo explorado por primera vez por
    The Goat Scalper
    Giordan Cogotti
    Asesores Expertos
    The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
    Cyberia Pro Sc
    Giordan Cogotti
    Asesores Expertos
    CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
    AlphaTradeBot Breakout EA
    Giordan Cogotti
    5 (1)
    Asesores Expertos
    AlphaTradeBot Breakout EA II - Dominio del Breakout Trading en XAUUSD Gráfico 5M Mejor Conjunto : LINK Descripción: Dé rienda suelta al poder de la precisión con el AlphaTradeBot Breakout EA II, un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para elevar su experiencia de trading en Forex. Desarrollado por programadores experimentados, este EA es su puerta de entrada al dominio de las estrategias de ruptura, especialmente adaptadas para el gráfico de 5 minutos XAUUSD. Dominio de las estrateg
    Gold Prophet X
    Giordan Cogotti
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE: LA ESTRATEGIA SE BASA SOLO EN LA ACCION DEL PRECIO, NO SE UTILIZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. NO SE DEJE ENGAÑAR PORQUE TODAS ESTAS ESTRATEGIAS EN VOICE ACTUALMENTE NO ES FACTIBLE HACERLAS FUNCIONAR EN MT4/MT5 SIN UNA CONEXIÓN EXTERNA A UNA FUENTE DE DATOS EXTERNA CON CAPACIDAD DE CÁLCULO IMPORTANTE, ESTO LO PUEDE ENTENDER HASTA UN NIÑO Use the preset in the comments for XAUUSD Puedes adaptar la configuración para el subyacente que quieras, más adelante también se publicarán otros conj
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario