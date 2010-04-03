Goldbreaker Pro

GoldBreaker Pro - Sistema Profesional de Trading Automatizado XAUUSD

564% Beneficio | 95% Tasa de Ganancias | 24-Meses de Rendimiento Validado

RENDIMIENTO VALIDADO Todos los parámetros están claramente etiquetados con descripciones para guiar la configuración.

Consiguió un 564% de beneficios durante un periodo de 24 meses de riguroso backtesting con 77,4 millones de ticks reales de mercado analizados utilizando el modelado Every Tick (99% de calidad histórica).

Métricas clave:

  • Tasa de Ganancias: 95% (203 victorias / 11 derrotas en 214 operaciones)
  • Reducción máxima: 16,56% (perfil de riesgo conservador)
  • Factor de beneficio: 4.92
  • Ratio de Sharpe: 12,14
  • Periodo de prueba: 1 de octubre de 2023 - 1 de octubre de 2025

No se trata de datos de backtest interpolados: se analizó cada tick para garantizar la precisión del mundo real.

BASE ESTRATÉGICA PROBADA

GoldBreaker Pro utiliza un sofisticado sistema de detección de rupturas combinado con un filtro de impulso en los marcos temporales H1 (1 hora). El EA analiza las 24 horas anteriores de la acción del precio para identificar los niveles de soporte / resistencia, a continuación, espera a que se confirmen las rupturas con fuerte convicción de impulso antes de entrar en las operaciones.

¿Por qué se gana el 95% de las operaciones? El filtro de impulso rechaza las rupturas débiles. Esto significa menos operaciones (~9 al mes) pero con una calidad significativamente mayor.

GESTIÓN PROFESIONAL DEL RIESGO

  • Stop Loss dinámico: 1,2x ATR (se adapta a la volatilidad del mercado)
  • Tomas de beneficios agresivas: 5.0x ATR (captura movimientos extendidos con 4:1+ riesgo/recompensa)
  • Protección del punto de equilibrio: Bloquea las ganancias con +3 puntos de beneficio
  • Laddered Trailing Stops: Aprovecha las tendencias ganadoras
  • Dimensionamiento de la posición: Composición automática basada en el saldo de la cuenta
  • Tamaño máximo del lote optimizado: 6,0 (verificado como óptimo mediante pruebas exhaustivas para un rendimiento del 564%) para cuentas de hasta 70.000 $. Más allá de eso, vea la Guía de Tamaño de Posición.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD AVANZADAS (Versión 1.0)

Límites de posición de dos niveles:

  • Tamaño máximo de lote (Max Lots): 6,0 (ajuste optimizado) para cuentas de hasta 70.000 $. Más allá, consulte la guía de dimensionamiento de posiciones.
  • Tamaño máximo de lote de emergencia (Lotes máximos absolutos): 99,0 (tope de seguridad de emergencia)

Características de seguridad adicionales:

  • Protección de reconexión VPS: Periodo de estabilización de 30 segundos que evita la negociación errática tras interrupciones de la conexión.
  • Arquitectura de seguridad de 11 capas: Protección integral contra errores técnicos
  • Registro transparente: Todas las intervenciones de seguridad se registran para su revisión

COMPRENDER LA CRONOLOGÍA DE LA CAPITALIZACIÓN

El rendimiento del 564% sigue una verdadera capitalización matemática, no rendimientos mensuales constantes:

Meses 1 a 6 (fase inicial): 5-15% de rentabilidad

  • Cuenta pequeña = posiciones pequeñas (1,0-3,0 lotes)
  • Fase de construcción de la base
  • Consistencia de la tasa de ganancias establecida

Meses 7-12 (Fase de aceleración): 30-80% de rentabilidad

  • Cuenta creciente = posiciones más grandes (4,0-6,0 lotes)
  • La capitalización se hace visible
  • La curva de la renta variable se hace más pronunciada

Meses 13-24 (Fase exponencial): Rentabilidad superior al 100-400

  • Tamaño de las posiciones igual o cercano al límite máximo de tamaño de lote (6,0 lotes)
  • Aceleración explosiva
  • Aquí es donde se alcanza el 564

Importante: Si esperas una rentabilidad del 50% cada mes, este EA no es para ti. Si entiende la composición exponencial y paciente, verá resultados poderosos.

OPERACIÓN MANOS LIBRES

  • Compatible con VPS: Diseñado para un funcionamiento autónomo 24/7
  • Configurar y olvidar: Requiere una intervención mínima una vez configurado
  • Dimensionamiento automático de la posición: Se adapta al saldo de su cuenta
  • Sin Martingala: No hay posiciones peligrosas
  • No Grid Trading: Estrategia limpia y sencilla

PARÁMETROS DE ENTRADA CONFIGURABLES

GoldBreaker Pro viene pre-optimizado pero permite la personalización para usuarios avanzados:

Controles de tamaño de posición:

  • Dimensionamientoautomático de la posición (Use Auto Lot Sizing) - Activar/desactivar el dimensionamiento automático de la posición
  • Incremento de saldo por lote (Lote por saldo) - Saldo requerido por 0,01 lote (por defecto: 100)
  • Tamaño máximo delote (Max Lots) - Límite máximo de tamaño de posición (optimizado a 6,0)
  • Tamaño máximo delote deemergencia (Absolute Max Lots) - Límite de seguridad de emergencia (por defecto: 99,0)

Gestión de Riesgos:

  • Distancia StopLoss (Multiplicador Stop ATR) - Multiplicador de la distancia Stop Loss (optimizado a 1.2)
  • Distancia TakeProfit (Multiplicador Take ATR) - Multiplicador de la distancia Take Profit (optimizado a 5.0)
  • Distancia de activación del punto de equilibrio(Break Even Trigger) - Puntos de beneficio antes de activar la protección del punto de equilibrio.
  • Break-Even Offset Buffer (Break Even Offset) - Buffer por encima de la entrada para el break-even stop

Parámetros de la estrategia:

  • Sensibilidad de ruptura (K Break) - Sensibilidad de detección de ruptura (optimizada a 0,20)
  • Periodode cálculo del ATR (ATR Period) - Periodo de retroceso para el cálculo del ATR (por defecto: 14)
  • MomentumFilter Lookback Period (Periodo de retroceso del filtro de impulso) - Periodo de retroceso del filtro de impulso (por defecto: 24)
  • Momento mínimorequerido (Momentum Threshold) - Momento mínimo requerido para entrar en la operación

Opciones de visualización (Opcional):

  • Sólo se aplica a la versión local de escritorio de Windows o a la versión VPS de escritorio de Windows.
  • Mostrar panel de información(Mostrar panel de información): muestra u oculta el panel de estadísticas del gráfico.
  • Posición del Panel de Información (Esquina del Panel de Información) - Esquina de la pantalla para la colocación del panel de información
  • Tamaño del texto del panel de información(Tamaño de fuente del panel de información) - Tamaño del texto del panel de información

PARÁMETROS (ENTRADAS)

  • Todos los parámetros están claramente etiquetados con descripciones para guiar la configuración.
  • El EA se suministra con la configuración óptima; la personalización es opcional.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA

  • Guía esencial del usuario - Manual completo de configuración y funcionamiento
  • Guía de inicio rápido - Configuración rápida
  • Divulgación de riesgos - Comprenda los riesgos
  • Manual del usuario - Guía completa de funcionamiento
  • Documento FAQ - Respuestas a las preguntas más frecuentes
  • Guía de dimensionamiento de posiciones - Optimice su capital
  • Guía de optimización - Guía de personalización de parámetros

Características de seguridad y Guía de configuración de VPS se incluyen en estos documentos

Documentación total: Más de 30.000 palabras de orientación profesional

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Usuarios ideales:

  • Profesionales ocupados que desean exposición al oro sin supervisión constante
  • Operadores experimentados que buscan una automatización fiable
  • Inversores que entienden que la capitalización requiere paciencia
  • Operadores con cuentas de más de 10.000 $ (lo óptimo son más de 25.000 $ para un efecto de capitalización total)

No es adecuado para:

  • Operadores que esperan hacerse ricos de la noche a la mañana
  • Cuentas de menos de 10.000 $ (el efecto de capitalización es demasiado débil)
  • Cualquiera que no esté dispuesto a esperar a través de los meses 1-6 fase de fundación

REQUISITOS DEL SISTEMA

  • Plataforma: MetaTrader 5 (sólo MT5, no compatible con MT4)
  • Símbolo: XAUUSD (Oro vs. USD)
  • Marco temporal: H1 (gráficos de 1 hora)
  • Saldo mínimo: $10,000 recomendado ($25K+ óptimo)
  • Tipo de broker: Brokers ECN recomendados
  • Apalancamiento: 1:500 recomendado
  • VPS: Recomendado para operación 24/7

SOPORTE PARA DESARROLLADORES

  • Soporte personal por correo electrónico: Yo personalmente responder a cada consulta dentro de 48 horas
  • Enfoque Educativo: Te enseño POR QUÉ funciona el sistema, no sólo "instalar y esperar"
  • Mejora continua: Desarrollo activo y mejoras de seguridad
  • Comunicación transparente: Sin bombo ni platillo, sólo realidad matemática

EXPECTATIVAS REALISTAS E INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar en el mercado de divisas implica un riesgo considerable de pérdida. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

El resultado del 564% del backtest refleja condiciones óptimas durante 24 meses. Sus resultados en vivo pueden variar debido a

  • Diferencias en los spreads de los brokers
  • Deslizamiento durante periodos volátiles
  • Problemas de conectividad VPS (aunque GoldBreaker Pro incluye protecciones que funcionan para la mayoría de las configuraciones)
  • Diferentes saldos de cuenta que afectan al tamaño de la posición

GoldBreaker Pro está diseñado para minimizar estas variables a través de una gestión conservadora del riesgo y características avanzadas de seguridad, pero ningún sistema de comercio puede garantizar beneficios.

La mayoría de los operadores abandonan durante los meses 1-6, cuando los beneficios son modestos. Este EA requiere paciencia y disciplina psicológica para permitir que la capitalización funcione.

EN QUÉ SE DIFERENCIA GOLDBREAKER PRO

vs. EAs típicos:

  • ✅ Pruebas con datos reales de tick (no interpolados).
  • ✅ Cronograma de capitalización honesto (no promesas de "50% mensual")
  • ✅ Reducción conservadora (16,56% frente al típico 40-80%)
  • ✅ Documentación completa (no un PDF de 2 páginas)
  • ✅ Asistencia personal al desarrollador (no se abandona después de la venta)
  • ✅ Funciones de seguridad avanzadas (protección de nivel institucional)
  • ✅ Tamaño de posición optimizado (Tamaño de lote máximo = 6.0 verificado para cuentas de hasta $70K, con instrucciones para más allá)

Este es un sistema de trading profesional para traders serios, no un esquema de "hazte rico rápido".

PRECIO Y GARANTÍA

Inversión: $297 por acceso ilimitado de por vida; $197 por las primeras 2 semanas después del lanzamiento.

Qué incluye:

  • GoldBreaker Pro EA (archivo .ex5)
  • Documentación completa
  • Archivos de configuración preestablecidos
  • Actualizaciones de por vida
  • Soporte personal por correo electrónico
  • Uso en hasta 5 dispositivos
  • Prueba gratuita sólo en el probador de estrategias (proporcionada por la plataforma MQL5)

¿PREGUNTAS?

La descripción anterior cubre los requisitos del sistema, las expectativas de rendimiento y los detalles operativos. ¿Todavía tiene preguntas? Utilice el sistema de mensajería de la página del producto MQL5.

Nota: Se proporciona soporte directo por correo electrónico a los compradores después de la compra. Yo personalmente respondo a cada correo electrónico. Pregunte acerca de la estrategia, la metodología de backtesting, la gestión de riesgos, o el funcionamiento - Estoy aquí para ayudarle a tener éxito.

¿Listo para experimentar la automatización profesional del comercio de oro? Descargue GoldBreaker Pro hoy mismo.

Versión 1.0 | © 2025 | Sistema Profesional de Trading XAUUSD

