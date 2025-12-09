Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT5

Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT5

El Smart Money Concepts Expert MT5 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en el gráfico. Incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de múltiples componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a un elemento esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automáticos según sea necesario.

Smart Money Concepts Expert - Especificaciones

Especificaciones

Detalles

Categoría

Utilidad de negociación - Smart Money - Zonas de liquidez

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Usuarios experimentados

Tipo de Indicador

-

Plazos

Soporta Múltiples Plazos

Estilo de negociación

Scalping - Intradía - Swing Trading

Mercado

Universal (Todos los mercados)

Visión general

Esta herramienta de análisis automatizado se basa en principios institucionales de flujo de órdenes y en el comportamiento del mercado en función de la liquidez. Detecta componentes estructurales como rupturas de estructura, bloqueos de órdenes, gaps de valor razonable y conceptos similares. El experto explora continuamente la acción de los precios y superpone dibujos analíticos precisos en el gráfico en tiempo real.

Cómo instalar el Experto en MetaTrader 5

Un tutorial completo de instalación está disponible por separado. Consulte la guía titulada "Instalación de Expertos en MetaTrader 5" para obtener instrucciones completas, paso a paso.

Habilitación del Comercio Automatizado y Acceso DLL

Para asegurarse de que el Experto Smart Money Concepts MT5 funciona correctamente:

  1. Abra el menú Herramientas de la barra de herramientas superior de MetaTrader 5.
  2. Seleccione Opciones.
  3. En la pestaña Asesores Expertos, activar:
    • Permitir trading automatizado
    • Permitir importaciones DLL

Gestión de los componentes de análisis de Smart Money

La primera sección del panel de control gestiona los elementos visuales centrales del concepto Smart Money. Cuando se activa, cada característica muestra automáticamente su elemento gráfico correspondiente en el gráfico.

  • Trayectoria del precio en zigzag: Traza los máximos y mínimos de las oscilaciones para resaltar los principales movimientos de los precios.
  • Zonas de bloque de ruptura (BB): Identifica las zonas de bloques de ruptura que suelen aparecer tras rupturas estructurales y retrocesos.
  • Gaps de valor justo inverso (IFVG): Marca zonas de desequilibrio durante movimientos correctivos del precio.
  • Killzone: Señala los periodos de máxima liquidez y volatilidad.
  • Bloques de órdenes: Dibuja regiones sombreadas que representan zonas de bloques de órdenes.
  • Gaps de valor razonable (FVG): Muestra las brechas de precios mediante marcadores rectangulares de colores.
  • Zonas BPR: Muestra las regiones superpuestas de la brecha de valor razonable.
  • Estructura del mercado: Añade CHoCH, BOS y otros elementos estructurales cuando está activado.

Ajustes personalizados del experto

La segunda sección del panel ofrece opciones de personalización adicionales:

  • Velas a Comprobar: Define cuántas velas históricas analiza el experto.
  • Últimos Bloques: Muestra sólo los bloques de órdenes más recientes.
  • Zonas No Comprobadas: Destaca las zonas que el precio aún no ha vuelto a visitar.
  • Bloques Anulados: Marca las regiones de bloques previamente llenadas o consumidas.

Conclusión

El Experto en Conceptos de Dinero Inteligente MT5 es una potente herramienta automatizada para identificar la estructura del mercado, las zonas de liquidez y los Conceptos de Dinero Inteligente. Su panel de control interactivo ofrece opciones de visualización flexibles, mientras que sus ajustes personalizables proporcionan un control total sobre cómo el experto analiza y muestra los datos del mercado.

Productos recomendados
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilidades
Asistente de Trading BTC EA Herramienta de Trading Manual con Gestión de Riesgo Automatizada Este Asesor Experto ayuda a los operadores manuales de criptodivisas automatizando la gestión de riesgos, el dimensionamiento de posiciones y la protección de beneficios, a la vez que proporciona una gestión visual de las operaciones a través de una interfaz intuitiva. Breve Descripción BTC Trading Assistant EA es una herramienta diseñada para operadores manuales de criptodivisas. El EA calcula el tamaño
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilidades
BossFXTradePanelEA (MT5) [Primeras 10 copias vendidas a un precio de 50 USD que aumentará a 99USD]. BossFXTradePanelEA es un panel de gestión de operaciones totalmente interactivo diseñado para MetaTrader 5, que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar con un solo clic para ejecutar y gestionar operaciones. Este EA simplifica la ejecución de operaciones , la gestión de riesgos y el control de posiciones combinando órdenes de mercado, stop loss, take profit, trailing stops y funcio
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples v
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
MASS DESTROYER-MANUAL La mayoría de los robots de scalping abren varias posiciones en cuestión de tiempo. En situaciones de emergencia donde digamos más de 30 posiciones se están ejecutando al mismo tiempo y todas estas operaciones van en negativo, cerrar manualmente todas estas posiciones puede hacer que sus pérdidas sean aún mayores debido a los diferenciales y otras condiciones del mercado. Aquí es donde entra DEST001 ... Este robot ha sido diseñado para que las posiciones se cierren en cue
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilidades
El Stop Loss Manger - SL Mange Con el Stop Loss Manager por fin podrá dormir tranquilo mientras gestiona eficazmente su riesgo en las operaciones bursátiles. Simplemente establezca sus límites individuales de stop loss y deje que el gestor opere por usted. No vuelva a preocuparse por las pérdidas: ¡el Gestor de Stop Loss se encarga de ello por usted! Obtenga ahora la ayuda definitiva para sus operaciones y maximice sus beneficios con facilidad. Únase hoy mismo a la comunidad de traders de éxito
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilidades
Anti Grid Position Protector   es una herramienta de utilidad diseñada para protegerlo de la tentación de aumentar una posición perdedora con la esperanza de recuperarse de la reducción, o de tratar de cubrirse cuando no es su intención. --------------------------Entradas----------------------- ---- ¿Permitir cobertura en posiciones perdedoras? -   Es una entrada de verdadero/falso   (haga doble clic para cambiar su valor)   que permite/no permite abrir una operación (ya sea orden pendiente o
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilidades
El Asesor Experto se utiliza para crear Renko gráfico, actualizaciones en tiempo real, fácil para el análisis técnico. Backtest su estrategia con todos los indicadores con Renko gráfico en MetaTrader 5. Parámetros Tamaño de la caja: introduzca el número de tamaño de la caja. Show Wicks : si es true , dibuja una vela con máximos y mínimos. History Start: introduce la fecha de la primera vela. Máximo de barras: limita el número de barras en el gráfico renko. Como utilizarlo Adjunte el Asesor Expe
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
La estrategia de los Asesores Expertos provino de un grupo EA Nation de Facebook. El grupo tiene más de 40 mil miembros. Abre una operación de cobertura para cada nueva vela y abre la cuadrícula cuando la posición está en el lado perdedor de la operación. Cuadrícula promedio = N                     = la suma de 6 barras antes de la barra actual / N Marco de tiempo = abre una nueva operación de cobertura cuando aparece una nueva barra Lote automático = 1 lote significa que en $ 10,000
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilidades
Asesor para operaciones de cobertura o de pares. Un cómodo panel permite abrir posiciones en los instrumentos y lotes de negociación necesarios. Determina automáticamente el tipo de cuenta de operaciones: de compensación o de cobertura. El Asesor puede cerrar todas sus posiciones al alcanzar beneficios o pérdidas (determinados en los ajustes). Se requiere un valor negativo para controlar las pérdidas (por ejemplo, -100, -500, etc.). Si los campos correspondientes son 0, el EA no utilizará e
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de trading manual para MetaTrader 5 Visión general King Chart es un sencillo pero potente panel de trading manual creado para operadores que buscan velocidad, precisión y claridad. Permite una rápida ejecución de órdenes, un claro control de lotes y la monitorización de la cuenta en tiempo real, todo directamente en su gráfico MT5. Características principales Ejecución de Operaciones Multi-Lote 3 botones de compra y 3 de venta para una ejecución instantánea Cada botón está v
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilidades
Introduzca manualmente el precio para la posición de Compra o Venta. Este EA abrirá automáticamente 3 órdenes y también 3 Pendientes (En posición depositada) = Total 6 órdenes por un clic. Por favor, vea la captura de pantalla o videos para más explicación. - Fácil de gestionar sus diferentes órdenes. - Rápido en la modificación de SL y TP. - Puede modificar el SL y TP depende de las técnicas individuales.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real!   Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a d
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilidades
En este artículo, nos gustaría presentar el producto de panel de comercio con el panel Martingale. Este panel está hecho de tal manera que puede satisfacer las necesidades de los comerciantes en gran medida. Este panel de comercio en realidad consiste en dos paneles de comercio al mismo tiempo, con el primero se pueden tomar posiciones con ciertos límites de ganancias y pérdidas, y con el segundo, se pueden tener posiciones con límites de ganancias pero sin límites de pérdidas. Cuando las posici
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
PZ Time Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Utilidades
Este asesor experto puede entrar y salir de operaciones a determinadas horas y en determinados días de la semana, expresados en hora GMT. Ofrece selección de día de la semana, ajustes de gestión de operaciones, una función de martingala y funciones de gestión monetaria. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Horas de entrada y salida totalmente configurables (hasta 5 operaciones) Activación o desactivación de
FREE
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql5 del indicador SSLHybrid . Versión MT4 Más información aquí: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Descripción de la versión TradingView: Este script está diseñado para el método NNFX, por lo que se recomienda sólo para gráficos diarios. Trató de implementar algunas reglas VP NNFX Este script tiene un SSL / Línea de base (se puede elegir entre el SSL o MA), un SSL secundaria para las operaciones continiuation y un tercer SSL para las operaciones de
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilidades
EA toma de ganancias automática, compra/venta automática, administrador de volumen, operación lateral, punto de apertura dinámico 1 – Apertura automática de compra/venta EA abre automáticamente la compra o venta según la configuración: beneficio, stop loss, volumen. Gestión de volumen: número total de órdenes y tamaño fijo 2 – Toma de ganancias automática: toma de ganancias con beneficio mínimo según la configuración, botón de toma de ganancias según beneficio mínimo y máximo 3 – Procesamiento
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indicadores
Candle Perspective Structure Indicator MT5 es un indicador sencillo que define y muestra la estructura de velas del mercado. Este indicador se adaptará tanto a los operadores experimentados como a los principiantes que tienen dificultades para seguir la estructura visualmente. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, visite el sitio web de mis socios: 4xDev Obtenga un 10% de DESCUENTO en servicios de automatización de estrategias
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Otros productos de este autor
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5 . A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directame
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de Riesgo y Recompensa para MT5 El Risk Reward Ratio (R/R) Calculator es una valiosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a establecer los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico mientras se analiza instantáneamente la relación riesgo-recompensa de cada operación. Este indicador viene con un panel de gestión intuitivo que permite ajustar fácilmente todos los niveles, junto con un cuadro de información móvil que muestra claramente los valo
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT5 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 5 (MT5 ) es una versión mejorada de la popular herramienta MT4, diseñada para detectar la dirección de la tendencia, los cambios de impulso y las zonas de inversión de alta probabilidad. Con una optimización mejorada para el motor de MT5, el indicador proporciona señales estables No Repaint y se desempeña eficientemente en múltiples clases de activos, incluyendo Forex, Oro, C
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 4 (MT4) es una de las herramientas sin repintado más populares utilizadas en el comercio Forex. Según fuentes como XS.com y TradingFinder, el indicador está diseñado para detectar la dirección del mercado, la fuerza del impulso y las posibles áreas de inversión con gran precisión. Esta versión para MT4 combina múltiples elementos técnicos, como el análisis de tendencia basado
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT4 La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo: Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de riesgo y recompensa MT4 El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL) , al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R. En el gráfico, los
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 En el mundo del trading, es esencial identificar los desequilibrios de precios y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. El indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 es una poderosa herramienta que ayuda a los operadores a detectar estas oportunidades con precisión. Un FVG representa una brecha en el mercado que se produce cuando el precio se mueve bruscamente, dejando un área donde la oferta y la demanda están fuera de equili
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Risk to Reward Ratio Múltiples Órdenes MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 es un indicador dedicado de MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a controlar con precisión la relación entre los niveles de stop loss (SL) y take profit (TP) en tiempo real. Cuando se abre una operación en MT4 con SL y TP definidos, esta herramienta calcula la distancia entre estos niveles en relación con el precio de entrada y muestra la relación riesgo/recompensa en la esquina superior izquierda d
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador ZigZag para MetaTrader 4 El indicador ZigZag en MetaTrader 4 es ampliamente utilizado para la identificación de máximos y mínimos significativos, conocidos como puntos de pivote, directamente en el gráfico de precios. Al marcar pivotes mayores y menores , ayuda a los operadores a reconocer posibles zonas de inversión y a comprender la estructura general del mercado. Cada pivote se etiqueta como HH, HL, LH o LL , lo que facilita la detección de las tendencias dominantes, así como los mo
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloqueo de Órdenes para ICT y Smart Money Trading en MT4 El indicador de bloque de órdenes es una herramienta importante para los operadores que utilizan los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca las zonas de precios clave donde es probable que se posicionen las órdenes institucionales, ayudando a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y niveles de reacción fuertes. Los bloques de órdenes alc
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Estructura de Mercado BOS CHOCH MT4 El Indicador de Estructura de Mercado BOS-CHOCH es una herramienta inspirada en las TIC desarrollada para MetaTrader 4 (MT4). Está diseñada para ayudar a los operadores que siguen metodologías TIC a identificar cambios en las tendencias dominantes y secundarias del mercado. Al señalar las rupturas estructurales y los cambios en el carácter del mercado, este indicador mejora el análisis técnico y permite tomar decisiones de negociación más precisa
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asistente de Gestión de Operaciones Expert TF MT4 El Asistente de Gestión de Operaciones es un Asesor Experto (EA) especializado diseñado para agilizar la asignación de capital y reforzar el control de riesgos dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este EA ofrece un panel de control intuitivo en pantalla que permite una ejecución fluida de las operaciones, una mejor gestión del riesgo y una distribución eficiente del capital. También incluye funciones automatizadas esenciales como el ajuste
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloque de Órdenes Refinado MetaTrader 4 El indicador Refined Order Block (OBR ) es una herramienta especializada diseñada para los operadores que siguen las metodologías ICT y Smart Money (SMC) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca los bloques de órdenes alcistas en verde y los bloques de órdenes bajistas en marrón, ayudando a los operadores a identificar las zonas críticas del mercado. Las zonas de bloques de órdenes son áreas de precios clave donde las órden
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT4 El Easy Trade Panel es una herramienta especializada diseñada para simplificar y mejorar la gestión del riesgo y del capital en MetaTrader 4 . Este asesor experto cuenta con una interfaz intuitiva y profesional que ayuda a los operadores a gestionar sus órdenes utilizando funcionalidades básicas y avanzadas. Con esta herramienta, los operadores pueden ajustar con precisión los niveles de stop-loss y take-profit, proteger los beneficios y reducir la exposición a
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones Local Rápido Experto MT4 Multi TF Único El Experto Copiador Rápido de Operaciones Locales es una herramienta robusta y eficiente diseñada para replicar instantáneamente operaciones a través de múltiples cuentas MetaTrader 4. Equipado con un completo panel de control flotante, agiliza la sincronización y permite la ejecución de operaciones en tiempo real entre los terminales conectados. Con esta utilidad, los usuarios pueden duplicar con precisión las entradas de operacion
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 4 El Entry TP and SL Time Trader Manager es una potente herramienta de negociación semiautomatizada para MetaTrader 4, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las salidas y ejecutar las órdenes con una sincronización precisa. Este asesor experto permite a los operadores optimizar su estrategia de negociación mediante la definición de parámetros clave como los niveles de entrada, el volumen de operaciones
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas. Con siete módulos de configuración dedi
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador ICT Concepts para MetaTrader 4 El Indicador de Conceptos ICT para MetaTrader 4 es una herramienta analítica avanzada diseñada para operadores experimentados que siguen las metodologías ICT y Smart Money. Proporciona un conjunto completo de componentes ICT -incluyendo Bloques de Órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Bloques Rompedores, elementos de Estructura de Mercado y Kill Zones- a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar. Este indicador permite a los operadores basados en
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 El Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 es una solución totalmente especializada creada para los operadores de prop-firm que requieren un control de nivel profesional sobre su actividad comercial. Permite a los operadores de Forex gestionar con precisión el riesgo y el tamaño de la posición, apoyando la protección del capital y la consistencia a largo plazo. Diseñado como un Asesor Experto modular multisímbolo,
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Price Action Trading Box Manager Expert para MT4 El Price Action Trading Box Manager Expert es una herramienta avanzada diseñada para los operadores que confían en las estrategias de acción de precios y quieren agilizar partes de su ejecución de operaciones y monitoreo. Este Asesor Experto muestra múltiples formaciones de acción de precios dentro de un tablero dedicado en un formato de lista simple. Al seleccionar cualquier patrón de la lista, los operadores pueden colocar instantáneamente una z
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT4 El Smart Money Concepts Expert MT4 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en su gráfico. Esta herramienta experta incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de varios componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a una característica esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automati
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4 El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4 , diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas . Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo. Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Fair Value Gap Indicador de Canal MetaTrader 4 El indicador Fair Value Gap (FVG) Channel para MetaTrader 4 se ha desarrollado basándose en la metodología ICT y en los conceptos de Smart Money . Este indicador calcula el rango medio de los Fair Value Gaps y los muestra como un canal de precios dinámico , permitiendo a los operadores identificar las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no cubiertos (no mitigados) . Especificaciones del indicador de canal FVG Las especificaciones del i
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4 El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4 , basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD . Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo. Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers , proporcionando puntos de entra
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador de estrategia Pro BTB (Back To Break Even) de Poursamadi para MetaTrader 4 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica patentada de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) . Utilizando cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos repentinos del mercado conocidos como picos de precios . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles retrocesos del mercado y
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 4 El Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor es un sistema de trading automatizado desarrollado en base a la detección de picos , la metodología de trading Unicorn y las reglas propias de Poursamadi , diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Combinando el análisis avanzado de la acción del precio , las estructuras de bloques de ruptura y las brechas de valor justo (FVG) , este robot identifica oportunidades comerciales de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario