Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT5

Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT5

El Smart Money Concepts Expert MT5 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en el gráfico. Incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de múltiples componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a un elemento esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automáticos según sea necesario.

Smart Money Concepts Expert - Especificaciones



Especificaciones Detalles Categoría Utilidad de negociación - Smart Money - Zonas de liquidez Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Usuarios experimentados Tipo de Indicador - Plazos Soporta Múltiples Plazos Estilo de negociación Scalping - Intradía - Swing Trading Mercado Universal (Todos los mercados)

Visión general

Esta herramienta de análisis automatizado se basa en principios institucionales de flujo de órdenes y en el comportamiento del mercado en función de la liquidez. Detecta componentes estructurales como rupturas de estructura, bloqueos de órdenes, gaps de valor razonable y conceptos similares. El experto explora continuamente la acción de los precios y superpone dibujos analíticos precisos en el gráfico en tiempo real.

Cómo instalar el Experto en MetaTrader 5

Un tutorial completo de instalación está disponible por separado. Consulte la guía titulada "Instalación de Expertos en MetaTrader 5" para obtener instrucciones completas, paso a paso.

Habilitación del Comercio Automatizado y Acceso DLL

Para asegurarse de que el Experto Smart Money Concepts MT5 funciona correctamente:

Abra el menú Herramientas de la barra de herramientas superior de MetaTrader 5. Seleccione Opciones. En la pestaña Asesores Expertos, activar: Permitir trading automatizado

Permitir importaciones DLL

Gestión de los componentes de análisis de Smart Money

La primera sección del panel de control gestiona los elementos visuales centrales del concepto Smart Money. Cuando se activa, cada característica muestra automáticamente su elemento gráfico correspondiente en el gráfico.

Trayectoria del precio en zigzag: Traza los máximos y mínimos de las oscilaciones para resaltar los principales movimientos de los precios.

Zonas de bloque de ruptura (BB): Identifica las zonas de bloques de ruptura que suelen aparecer tras rupturas estructurales y retrocesos.

Gaps de valor justo inverso (IFVG): Marca zonas de desequilibrio durante movimientos correctivos del precio.

Killzone: Señala los periodos de máxima liquidez y volatilidad.

Bloques de órdenes: Dibuja regiones sombreadas que representan zonas de bloques de órdenes.

Gaps de valor razonable (FVG): Muestra las brechas de precios mediante marcadores rectangulares de colores.

Zonas BPR: Muestra las regiones superpuestas de la brecha de valor razonable.

Estructura del mercado: Añade CHoCH, BOS y otros elementos estructurales cuando está activado.

Ajustes personalizados del experto

La segunda sección del panel ofrece opciones de personalización adicionales:

Velas a Comprobar: Define cuántas velas históricas analiza el experto.

Últimos Bloques: Muestra sólo los bloques de órdenes más recientes.

Zonas No Comprobadas: Destaca las zonas que el precio aún no ha vuelto a visitar.

Bloques Anulados: Marca las regiones de bloques previamente llenadas o consumidas.

Conclusión

El Experto en Conceptos de Dinero Inteligente MT5 es una potente herramienta automatizada para identificar la estructura del mercado, las zonas de liquidez y los Conceptos de Dinero Inteligente. Su panel de control interactivo ofrece opciones de visualización flexibles, mientras que sus ajustes personalizables proporcionan un control total sobre cómo el experto analiza y muestra los datos del mercado.