Buy Sell Breakout

5

RITZ COMPRA VENTA BREAKOUT

Motor adaptativo de ruptura, volatilidad y RSI

Este indicador es un sistema de análisis de ruptura multicapa que combina lógica de oscilación, confirmación de tendencia, filtrado de volatilidad ATR, análisis de fuerza RSI, mapeo de potencia de volumen y una superposición integrada de noticias económicas.
Está diseñado para operadores que desean señales de ruptura limpias y de alta calidad con validación de las condiciones del mercado.

Características principales

1. Motor de ruptura inteligente

  • Detección de rupturas basada en oscilaciones

  • Confirmación de tendencia EMA-9

  • Sensibilidad de ruptura ajustable para configuraciones agresivas o conservadoras

2. Filtro de volatilidad ATR

  • Filtro de entorno ATR adaptable

  • Umbral mínimo de volatilidad para evitar mercados de baja energía

  • Reduce el ruido y las falsas rupturas

3. Análisis de mercado RSI

  • RSI de marco temporal múltiple

  • Detección de sobrecompra/sobreventa

  • Sensibilidad ajustable para detectar anomalías

  • Volumen y confirmación de falsa ruptura

4. Calendario económico integrado (Ritz MQL5™)

  • Eventos de impacto alto/medio/bajo/desconocido trazados en el gráfico

  • Ayuda a evitar entradas arriesgadas durante las noticias

  • Control de retroceso/adelanto

5. 5. Capa visual avanzada

  • Flechas de ruptura adaptables

  • Panel de tendencias

  • Líneas de soporte/resistencia ampliadas

  • Seguimiento de niveles históricos

  • Mapa de calor de gradiente de volumen (fuerza alcista y bajista)

6. Completo conjunto de notificaciones

  • Alertas emergentes

  • Notificaciones push para móviles

  • Retraso de alerta personalizado para evitar el spam

Lo mejor para

  • Operaciones de ruptura

  • Continuación de tendencia

  • scalping basado en la volatilidad

  • Confluencia de múltiples marcos temporales

  • Operaciones técnicas con conocimiento de las noticias

  • Momento de entrada preciso


Para un análisis máximo UTILÍCELO CON INDICADORES :

1. Vela Kaufmans AMA o Vela MACD SnR

2. Matriz de Equilibrio


Multi-Layer Breakout Analyzer es un avanzado sistema todo en uno de detección de rupturas diseñado para operadores que exigen precisión, estabilidad y confirmación multidimensional del mercado.
Combina la lógica adaptativa de las rupturas, el flujo de tendencia EMA, el filtrado de volatilidad ATR, el análisis de la presión del mercado RSI y la visualización inteligente del gradiente de volumen, todo dentro de un único motor unificado.

Diseñado para operar de forma fiable en Forex, Metales, Cripto e Índices, este indicador interpreta la estructura del mercado a través de múltiples capas de confirmación, asegurando que cada señal de ruptura está respaldada por la fuerza de la tendencia, la presión de la volatilidad y el comportamiento del volumen.

Con Ritz Economic Calendar™ integrado, los operadores obtienen conocimiento de noticias en tiempo real directamente en el gráfico, lo que permite validar o evitar rupturas durante condiciones de mercado de alto impacto.
El sistema incluye flechas visuales inteligentes, niveles de ruptura ampliados, mapeo histórico, información de cuadro de mandos y alertas multicanal que funcionan a la perfección en todos los marcos temporales.

Tanto si el mercado está en tendencia, comprimiéndose, oscilando o experimentando trampas de falsa ruptura, el analizador de ruptura multicapa RITZ se adapta instantáneamente, filtrando el ruido, reforzando la calidad de la señal y guiando al operador con una salida visual limpia y estructurada.

Se trata de un completo ecosistema de ruptura diseñado para scalpers, traders intradía y swing traders que necesitan una confirmación de señal de nivel institucional sin complejidad.

Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 16:29 
 

Большинство решений автора, на высоте исполнения!

BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Detection COMPRA Y VENTA El Ritz Smart Detection BUY & SELL es un indicador de negociación de nueva generación diseñado para detectar señales de entrada de alta probabilidad mediante la combinación de la medición de la volatilidad basada en ATR , la detección de inversión de tendencia y la tecnología de alerta inteligente . Ofrece oportunidades de COMPRA/VENTA en tiempo real con objetivos y niveles de riesgo adaptables, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para scalp
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Bloque de pedido Ritz SPECTRA Motor predictivo inteligente para el análisis de tendencias y rangos de velas Decodificar el espectro del mercado - Operar en el futuro. Concepto básico Ritz SPECTRA es un motor predictivo de nueva generación diseñado para analizar Bloques de Órdenes, Estructuras de Velas y Rangos Adaptativos basados en ATR - ofreciendo una experiencia visual y analítica todo-en-uno. Compatible con todos los símbolos y marcos temporales, SPECTRA proporciona una visión multicontexto
FREE
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Bloque de órdenes Smart Finder El Ritz Smart Finder Order Block es una herramienta de reconocimiento de estructuras de mercado de última generación, diseñada para detectar y resaltar de forma inteligente las huellas institucionales dentro de la acción de los precios. Basada en una combinación dinámica de teoría de bloques de órdenes, seguimiento de consolidaciones y modelización adaptativa de la volatilidad, proporciona a los operadores una lente sofisticada para anticipar reacciones de mercado
FREE
Equilibrium Matrix
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indicadores
Ritz EQUILIBRIUM MATRIX Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Ritz EQUILIBRIUM MATRIX está construido sobre la Teoría Premium-Discount-Equilibrium (PDE) - el concepto de que el precio se mueve constantemente entre las zonas Premium (caro) y Discount (barato), mientras que la Zona de Equilibrio representa el valor justo donde compradores y vendedores se equilibran. Este indicador destaca visualmente estas zonas a través de múltiples marcos de tiempo, permitiendo a los opera
FREE
QQE Ritz
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indicadores
RITZ QQE - Estimación cuantitativa cualitativa (con RSI Momentum Anomaly Detector PRO) Analizador de Momento Híbrido RSI-ATR Avanzado Combine con ZigZag Fractal Candle : ver mi producto RITZ QQE es una versión mejorada del clásico indicador de Estimación Cuantitativa Cualitativa, diseñado para los operadores modernos que exigen precisión y adaptabilidad. Fusiona el momentum RSI con el filtrado de volatilidad basado en ATR, creando un motor de señales sensible pero estable tanto para scalping co
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Consolidation Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Area Konsolidasi - Visualizador Inteligente de Compresión de Mercado y Breakout El indicador Ritz Area Konsolidasi detecta y visualiza de forma inteligente las zonas de consolidación del mercado: áreas en las que el movimiento del precio se comprime dentro de un rango definido antes de una posible ruptura. Combinando un análisis de volatilidad adaptativo basado en ATR con una lógica de rango precisa, ayuda a los operadores a identificar zonas clave de acumulación, distribución o indecisió
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicadores
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Sistema avanzado de negociación Fibonacci en múltiples marcos temporales PREDICCIÓN INTELIGENTE Y PRONÓSTICO PRECISO La revolucionaria tecnología de p ivote Fibonacci combina los puntos de pivote tradicionales con las extensiones Fibonacci avanzadas, creando una potente herramienta de predicción para operadores profesionales. Nuestro algoritmo detecta de forma inteligente niveles de precios significativos en múltiples marcos temporales, proporcionando zonas de s
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
PULSO CUÁNTICO RITZ Sistema de inteligencia económica de nueva generación Ritz Quantum Pulse - Sistema de Inteligencia Económica de Nueva Generación. Experimente la precisión de nivel cuántico en el comercio de noticias: detección de eventos en tiempo real, filtrado impulsado por IA y sincronización temporal. Anticipe la volatilidad antes de que ocurra, no después. Donde la Inteligencia de Mercado se encuentra con la Física Temporal. Ritz Quantum Pulse representa la convergencia de la lógica cu
FREE
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Fibo Trend Smart MAXIMUS Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 es un indicador de trading avanzado que integra varias herramientas de análisis técnico en una pantalla completa. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de negociación con alta precisión, utilizando una combinación de Fibonacci, ZigZag, y la confirmación de la acción del precio. Características principales Retroceso Fibonacci inteligente 11 niveles de Fibonacci personalizables (0%, 23,6%, 38,
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
ScalpReactor X Un indicador táctico para operadores de precisión El Ritz Scalping Habbit es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar operaciones disciplinadas y de alta probabilidad mediante señales visuales claras y confirmaciones multiestrategia. Tanto si es un scalper intradía como un swing trader , esta herramienta integra análisis de mercado avanzados en una interfaz única y fácil de usar. Puntos fuertes: Flechas inteligentes de compra y venta - Basadas
ZigZag and Fractal Candle
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
ZIGZAG y VELA FRACTAL PRO ( Sólo velas, Sin panel de resistencia RSI) " Adecuado para QQE RITZ " > Comprobar mi producto es un sistema avanzado de visualización de la estructura del mercado construido para la detección de tendencias de precisión, impulsado por la lógica fractal dinámica y la validación de oscilación adaptativa. Identifica a la perfección los máximos más altos (HH), los mínimos más bajos (LL) y los cambios estructurales clave, lo que permite a los operadores leer el verdadero ri
FREE
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
BUSCADOR INTELIGENTE DE TENDENCIAS ADAPTABLE RITZ Inteligencia de tendencias de precisión. Adaptable. Inteligente. En tiempo real. Ritz Smart Trend Adaptive Fin der es un indicador avanzado de inteligencia de mercado diseñado para detectar y adaptarse a la evolución de las estructuras de mercado con precisión dinámica. Calibra automáticamente su periodo analítico basándose en la volatilidad en tiempo real, el impulso de los precios y la fuerza de la correlación, ofreciendo una verdadera detecció
FREE
Moving Average sentiment
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Media Móvil de Sentimiento "Transforme los datos brutos del mercado en una clara visión del sentimiento" Moving Average Sentiment es un indicador de sentimiento de tendencia adaptativo de nueva generación que visualiza el verdadero sesgo del mercado -alcista, bajista o neutral- en tiempo real. Combina la dinámica de las medias móviles con zonas de volatilidad basadas en ATR , creando una curva de sentimiento fluida y autoajustable que reacciona instantáneamente a la estructura de precios y a lo
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Pivote eXtreme El Pivote es un nivel de referencia que sirve para que el inversor memorice el potencial de soporte y resistencia intradía en cualquier momento. En este sistema, el nivel pivote se compone de P (Punto Pivote utama) , R1-R13 (Resistencia) , y S1-S13 (Soporte) . Punto Pivote (P) El punto de pivote más alto, calculado a partir del rango de precios (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 . Se utiliza para calcular el precio : Si el precio de cierre es P → tren alcista. Si el precio en la zona
FREE
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Trend Adaptive Finder - Detección automática de canales de tendencia dinámicos Un potente indicador de detección de tendencias que analiza de forma adaptativa la estructura de precios utilizando ATR dinámico y filtros estadísticos para descubrir los canales de tendencia más significativos en cualquier marco temporal y símbolo. Esta herramienta encuentra automáticamente el periodo y la pendiente más relevantes para el movimiento del precio y dibuja las zonas superior/inferior del canal
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Vela MAXIMUS RITZ Candle MAX IMUS es un indicador visual de velas que permite realizar análisis de velas basados en la Media Móvil Adaptativa de Kaufman (KAMA) , información sobre el cambio diario (Daily Change), información sobre OHLC para cada hora, y un panel de barras dominante multi-hora. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Opciones Vela de tendencia Warna Adaptif (Velas
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Ayudante manual de comercio es un Asesor Experto MT5 diseñado como asistente automático para la gestión de operaciones abiertas manualmente. Este EA no abre operaciones por sí mismo, sino que mejora las operaciones manuales gestionando automáticamente el riesgo y los ajustes de posición. Gestión Remota a través de VPS + Dispositivos Móviles Cuando se despliega en un Servidor Privado Virtual (VPS), el Asistente de Operaciones Manuales de RitzEAneha permite a los operadores gestionar sus operacion
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Detectar tendencia y consolidación : Push Notif for Mobile Trading Visión general Push Notif para Mobile Trading: Detectar Tendencia y Consolidación es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) desarrollado por Ritz_EANEHA que detecta de forma inteligente si el mercado está en tendencia (alcista/bajista) o en consolidación (lateral) . Utiliza una comparación propia de la Desviación Estándar (StdDev) y el Rango Medio Verdadero (ATR ) para evaluar la volatilidad y la estructura del merca
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Indicador MultiTimeframe Info Feed (MIF) Descripción: MultiTimeframe Info Feed (MIF) es un indicador MQL5 inteligente que muestra un panel de información dinámica en tiempo real directamente en su gráfico, ofreciendo una poderosa visión de las condiciones actuales del mercado. Las características clave incluyen: Visualización en tiempo real de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el precio del tick en tiempo real. Tasa de Tick (ticks por segundo) para evaluar la actividad del mercado P
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Push Notif para comercio móvil (Ahora puedes operar perfectamente a través de notificaciones a tu Gadget Móvil, con Señales que puedes ajustar a tu estilo de trading, Usa VPS para activar el trading en tiempo real) Descripción Push Notif for Mobile Trading es un indicador personalizado de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para enviar notificaciones push móviles a los traders cuando se cumplen ciertas condiciones basadas en precios o indicadores. Esto permite a los operadores supervisar los mercados d
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Ritz_BUYnSELL_Detection Ritz_BUYnSELL_Detection es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) que detecta señales de COMPRA y VENTA basadas en la detección de tendencias y el filtrado de volatilidad basado en ATR. Proporciona flechas visuales , alertas de entrada y notificaciones push móviles , por lo que es adecuado para los operadores que utilizan una configuración VPS para el monitoreo de señales 24/7. Cómo utilizar el indicador Instalar en MT5 : Coloque el archivo .mq5 en la carpet
FREE
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Indicador Visual Panel Strengt MultiTimeframe : Español Descripción Visual Panel Strength MultiTimeframe es un panel indicador de fuerza de tendencia en tiempo real que muestra la presión de compra/venta a través de múltiples marcos temporales seleccionados, como M1, M3 y M5. El indicador utiliza un análisis de volatilidad basado en ATR y un algoritmo de tendencia suavizada para calcular las señales de tendencia. Presentado visualmente como un gráfico de barras horizontales en la esquina de
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Indicador de zonas de soporte y resistencia Este indicador identifica y traza dinámicamente zonas de soporte y resistencia basándose en la acción reciente de los precios y en patrones fractales. Mediante el análisis de los puntos de pivote ZigZag y el seguimiento de las reacciones de los precios (toques, rebotes y rupturas), el indicador determina la fuerza y la validez de cada zona. Características principales: Soporte Multi-Tiempo: Puede trabajar en diferentes marcos temporales. Detección bas
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
SCALPFLASH-X Donde la precisión Fibonacci se une a la inteligencia RSI. Sistema de negociación de última generación que combina pivotes de Fibonacci adaptativos, mapas de calor del RSI y análisis inteligente de velas. Detecte el dominio del mercado, los cambios de impulso y las zonas de inversión en tiempo real en múltiples marcos temporales. Precisión institucional, simplicidad minorista: creado para la velocidad, la claridad y la precisión. Sistema avanzado de inteligencia de mercado basado
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
RUHM REBORN para Cuenta Micro / Cuenta Cent XAUUSD - GOLD (Nota: El sistema basado en rejilla conlleva un alto riesgo durante tendencias largas sin retroceso. Utilice el capital adecuado y comprenda los riesgos que conlleva). RUHM REBORN es un Asesor Experto (EA) basado en Cuadrícula con Entrada ATR desarrollado para proporcionar resultados comerciales consistentes, estables y adaptables en el par XAUUSD (Oro). Este EA está diseñado específicamente para cuentas USD Cent, lo que le permite funcio
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Swing Inteligente HH - LL Este indicador le ayuda a controlar el Swing High (HH) y el Swing Low (LL) de forma precisa y precisa . Este indicador se basa en el rango de análisis ATR adaptable, la confirmación de una vela (pin bar o envolvente), y la opción de añadir un Fractal para validarlo. Ajuste máximo: Detecta los valores Swing High y Swing Low según el ATR y la acción del precio. El multiplicador ATR y la barra de rango son los indicadores más sensibles. Notificación en tiempo real mediante
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Zonas de soporte y resistencia Estructura de Mercado Basada en S/RT ste avanzado indicador detecta y muestra zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad basadas en la estructura real del mercado (máximos y mínimos de oscilación). Gracias a la fusión inteligente de zonas y a los amortiguadores basados en ATR, garantiza que los bloques de zonas estén alineados con los extremos reales de los precios sin huecos. Las zonas se clasifican en función de su fuerza (Probada, Verificada
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Quantum Reflex Kuantum Reflex es un indicador de oscilación basado en el momento, diseñado para proporcionar información rápida, precisa y adaptable sobre el mercado. Diseñado para entornos de negociación en tiempo real, permite a los operadores detectar rápidos cambios de tendencia, identificar niveles de sobrecompra/sobreventa y combinar señales cruzadas a corto plazo con la confirmación de tendencias en plazos más largos. Características principales Detección Visual de Cruces → Detecta señale
BUYER or SELLER
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
COMPRA o VENTA Indicador multisistema FlashScalp El indicador multisistema FlashScalp es una herramienta de negociación de última generación diseñada para especuladores de precisión, estrategas intradía y analistas profesionales que exigen velocidad y claridad en la visualización del mercado. Integra a la perfección análisis inteligentes basados en velas, lógica ATR adaptativa y conocimiento de eventos económicos en tiempo real, lo que le proporciona una visión totalmente sincronizada de la vol
Respuesta al comentario