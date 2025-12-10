Buy Sell Breakout
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
RITZ COMPRA VENTA BREAKOUT
Motor adaptativo de ruptura, volatilidad y RSI
Este indicador es un sistema de análisis de ruptura multicapa que combina lógica de oscilación, confirmación de tendencia, filtrado de volatilidad ATR, análisis de fuerza RSI, mapeo de potencia de volumen y una superposición integrada de noticias económicas.
Está diseñado para operadores que desean señales de ruptura limpias y de alta calidad con validación de las condiciones del mercado.
Características principales
1. Motor de ruptura inteligente
-
Detección de rupturas basada en oscilaciones
-
Confirmación de tendencia EMA-9
-
Sensibilidad de ruptura ajustable para configuraciones agresivas o conservadoras
2. Filtro de volatilidad ATR
-
Filtro de entorno ATR adaptable
-
Umbral mínimo de volatilidad para evitar mercados de baja energía
-
Reduce el ruido y las falsas rupturas
3. Análisis de mercado RSI
-
RSI de marco temporal múltiple
-
Detección de sobrecompra/sobreventa
-
Sensibilidad ajustable para detectar anomalías
-
Volumen y confirmación de falsa ruptura
4. Calendario económico integrado (Ritz MQL5™)
-
Eventos de impacto alto/medio/bajo/desconocido trazados en el gráfico
-
Ayuda a evitar entradas arriesgadas durante las noticias
-
Control de retroceso/adelanto
5. 5. Capa visual avanzada
-
Flechas de ruptura adaptables
-
Panel de tendencias
-
Líneas de soporte/resistencia ampliadas
-
Seguimiento de niveles históricos
-
Mapa de calor de gradiente de volumen (fuerza alcista y bajista)
6. Completo conjunto de notificaciones
-
Alertas emergentes
-
Notificaciones push para móviles
-
Retraso de alerta personalizado para evitar el spam
Lo mejor para
-
Operaciones de ruptura
-
Continuación de tendencia
-
scalping basado en la volatilidad
-
Confluencia de múltiples marcos temporales
-
Operaciones técnicas con conocimiento de las noticias
-
Momento de entrada preciso
Para un análisis máximo UTILÍCELO CON INDICADORES :
1. Vela Kaufmans AMA o Vela MACD SnR
2. Matriz de Equilibrio
Multi-Layer Breakout Analyzer es un avanzado sistema todo en uno de detección de rupturas diseñado para operadores que exigen precisión, estabilidad y confirmación multidimensional del mercado.
Combina la lógica adaptativa de las rupturas, el flujo de tendencia EMA, el filtrado de volatilidad ATR, el análisis de la presión del mercado RSI y la visualización inteligente del gradiente de volumen, todo dentro de un único motor unificado.
Diseñado para operar de forma fiable en Forex, Metales, Cripto e Índices, este indicador interpreta la estructura del mercado a través de múltiples capas de confirmación, asegurando que cada señal de ruptura está respaldada por la fuerza de la tendencia, la presión de la volatilidad y el comportamiento del volumen.
Con Ritz Economic Calendar™ integrado, los operadores obtienen conocimiento de noticias en tiempo real directamente en el gráfico, lo que permite validar o evitar rupturas durante condiciones de mercado de alto impacto.
El sistema incluye flechas visuales inteligentes, niveles de ruptura ampliados, mapeo histórico, información de cuadro de mandos y alertas multicanal que funcionan a la perfección en todos los marcos temporales.
Tanto si el mercado está en tendencia, comprimiéndose, oscilando o experimentando trampas de falsa ruptura, el analizador de ruptura multicapa RITZ se adapta instantáneamente, filtrando el ruido, reforzando la calidad de la señal y guiando al operador con una salida visual limpia y estructurada.
Se trata de un completo ecosistema de ruptura diseñado para scalpers, traders intradía y swing traders que necesitan una confirmación de señal de nivel institucional sin complejidad.
