GridMaster Infinite

GridMaster INFINITO

CONVIRTIÓ $100,000 EN $1,071,180.27 (BACKTEST 2020-2025)

GridMaster INFINITE es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para la estabilidad y el crecimiento. A diferencia de los bots de rejilla aleatorios, este EA utiliza una estrategia de confluencia multiindicador para entrar en operaciones con precisión, utilizando un mecanismo de rejilla inteligente sólo como una herramienta de recuperación.

IMPORTANTE - DATOS DE RENDIMIENTO: Las capturas de pantalla mostradas muestran los resultados de un backtest del probador de estrategias que cubre el periodo de 2020 a 2025.

  • Saldo Inicial: $100,000

  • Beneficio Neto: +$971,180.27

  • Factor de ganancia: 2.52

  • Condiciones: La prueba incluye los periodos de alta volatilidad de la pandemia y los cambios posteriores del mercado, lo que demuestra la resistencia del algoritmo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Entradas de precisión (sin operaciones aleatorias): El bot no adivina. Filtra las operaciones utilizando una estricta confluencia de 4 indicadores:

  1. Media móvil (MA): Dirección de la tendencia.

  2. RSI: Niveles de sobrecompra/sobreventa.

  3. Rango porcentual de Williams (WPR): Momentum timing.

  4. Oscilador Asombroso (AO): Fuerza de la tendencia.

✅ Recuperación de la Red Inteligente: Si el mercado se vuelve en contra de la posición inicial, el EA activa una lógica matemática de recuperación.

  • Distancia Dinámica: La rejilla se expande (usando Grid_Dist_Mult ) para dar al mercado espacio para respirar.

  • Objetivo de equilibrio: Calcula un punto de salida preciso donde la cesta cierra en beneficios ( Grid_TP_Money ).

Prop Firm & Challenge Ready: Construido específicamente para ayudar a los traders a superar retos de financiación. Incluye protecciones duras:

  • Max Daily Drawdown %: Detiene la negociación si se alcanza el límite diario.

  • Max Daily Loss: Stop diario basado en divisas.

  • Protección del capital: Supervisa el capital total de la cuenta.

Filtro avanzado de noticias: Protege tu capital de deslizamientos durante las NFP, el FOMC o el IPC. El bot descarga datos de noticias y pausa la negociación antes de eventos de alto impacto.

RECOMENDACIONES

  • Pares: XAUUSD (Oro).

  • Marco temporal: M15 o H1 (H1 Recomendado para la estabilidad).

  • VPS: Se recomienda un VPS fiable para operar 24/7.


