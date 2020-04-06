GoldFlix
- Asesores Expertos
- Erhan Karayigit
- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 diciembre 2025
GoldFlix - Estrategia basada en la tendencia y el momento
está diseñadaexclusivamente para el ORO, XAUUSD y operasólo en el marco temporal M15 (15 minutos). Combina la dirección de la tendencia, el impulso y el análisis de la acción del precio para identificar las oportunidades de trading más fiables.
Características principales
-
Detección de Tendencia e Impulso: Utiliza análisis multi-marco de tiempo para detectar el movimiento del precio en la dirección de la tendencia.
-
Negociación en función del tiempo: Abre operaciones sólo durante ventanas de tiempo específicas para evitar posiciones innecesarias.
-
Gestión del riesgo: calcula el tamaño de la posición en función del saldo e incluye un mecanismo dinámico de stop-loss.
-
Estrategia de Expectativas Positivas: Su objetivo es ofrecer resultados consistentes basados en una lógica probada.
Parámetros técnicos
-
Ratio de Riesgo por Posición (%): Riesgo por operación basado en el saldo de la cuenta (por defecto: 1.0)
Notas adicionales
-
Totalmente automatizado; no requiere intervención manual.
-
No utiliza estrategias de scalping, grid o martingala.
-
Se recomienda realizar pruebas retrospectivas y demostrativas antes de utilizarlo en vivo.
Informe de prueba de estrategias del último año ↓ ↓