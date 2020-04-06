GoldFlix

GoldFlix - Estrategia basada en la tendencia y el momento

está diseñadaexclusivamente para el ORO, XAUUSD y operasólo en el marco temporal M15 (15 minutos). Combina la dirección de la tendencia, el impulso y el análisis de la acción del precio para identificar las oportunidades de trading más fiables.

Características principales

  • Detección de Tendencia e Impulso: Utiliza análisis multi-marco de tiempo para detectar el movimiento del precio en la dirección de la tendencia.

  • Negociación en función del tiempo: Abre operaciones sólo durante ventanas de tiempo específicas para evitar posiciones innecesarias.

  • Gestión del riesgo: calcula el tamaño de la posición en función del saldo e incluye un mecanismo dinámico de stop-loss.

  • Estrategia de Expectativas Positivas: Su objetivo es ofrecer resultados consistentes basados en una lógica probada.

Parámetros técnicos

  • Ratio de Riesgo por Posición (%): Riesgo por operación basado en el saldo de la cuenta (por defecto: 1.0)

Notas adicionales

  • Totalmente automatizado; no requiere intervención manual.

  • No utiliza estrategias de scalping, grid o martingala.

  • Se recomienda realizar pruebas retrospectivas y demostrativas antes de utilizarlo en vivo.


Informe de prueba de estrategias del último año ↓ ↓

h ttps:// dominator-success-report-production.up.railway.app/strategy-test-result.html

Otros productos de este autor
The Dominator EA
Erhan Karayigit
Asesores Expertos
El EA Dominator - Estrategia basada en la tendencia y el impulso está diseñado exclusivamente para el par EURUSD y opera sólo en el marco temporal M15 (15 minutos) . Combina la dirección de la tendencia, el impulso y el análisis de la acción del precio para identificar las oportunidades de trading más fiables. Características principales Detección de Tendencia e Impulso: Utiliza análisis multi-marco de tiempo para detectar el movimiento del precio en la dirección de la tendencia. Negociación en
Lot Size Helper
Erhan Karayigit
Utilidades
LotSizeHelper es una herramienta avanzada de gestión de riesgos y cálculo automático del tamaño del lote diseñada para operadores manuales. La herramienta coloca un panel compacto en el gráfico, permitiendo a los usuarios colocar órdenes Buy Stop y Sell Stop con un solo clic. El tamaño del lote se calcula automáticamente en función del porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia de Stop Loss, el valor del pip y el margen libre. Está optimizado para scalping, operaciones intradía, ejecución r
FREE
