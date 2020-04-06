Precio actual válido sólo durante 48 horas , pronto aumentará más



Aurora Gold - Lo último en comercio de oro

Algoritmo Después de años de investigación avanzada y desarrollo algorítmico, Aurora Gold emerge como un MQL5 Expert Advisor de vanguardia diseñado exclusivamente para XAU/USD (Oro).

Este no es sólo otro EA - es un sistema de precisión diseñado para explotar el comportamiento único del precio del oro y las oportunidades impulsadas por la volatilidad.



Especificaciones:



Símbolo: XAU/USD

Plazo recomendado: M15

Depósito Mínimo: $300

Apalancamiento: 1:30 o superior

VPS: Recomendado



Si migra el EA a MQL5 VPS utilizando la función de migración incorporada, establezca el timeframe en H4.

Optimizado específicamente para los patrones de comportamiento repetitivos del oro

Se desempeña fuertemente tanto en entornos de mercado tendenciales como volátiles

La lógica patentada detecta estructuras recurrentes en los movimientos del precio del oro

Identifica puntos de entrada de alta probabilidad con una precisión excepcional.

Aurora Gold permite a los operadores establecer su nivel de riesgo preferido directamente en la pestaña Entradas.

Elija entre una amplia gama de modos de riesgo predefinidos:

Riesgo muy muy bajo

Riesgo muy bajo

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy muy alto

Cada configuración ajusta automáticamente la agresividad con la que el EA gestiona la exposición, asegurando que la estrategia se alinea con su tolerancia y objetivos personales.

Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss y Take Profit incorporados.

Reacción dinámica al impulso del mercado y al comportamiento de los precios

Filtra las configuraciones de baja calidad para evitar operaciones innecesarias.

Ejecución de operaciones ultrarrápida y estable

Totalmente optimizado para el rendimiento de MetaTrader 5

La ciencia detrás de Aurora Gold

El desarrollo de un Asesor Experto centrado en el oro requirió un profundo análisis del mercado combinado con modelos estadísticos avanzados.

Después de procesar miles de patrones de precios históricos, identificamos comportamientos consistentes exclusivos del XAU/USD.

Utilizando métodos de aprendizaje automático, el algoritmo fue entrenado para reconocer estos patrones bajo condiciones específicas con alta precisión.

Extensos backtesting y pruebas en vivo aseguraron que Aurora Gold se adapta naturalmente a la volatilidad del mercado del oro.

Operadores de oro que buscan una ventaja sistemática basada en datos

Inversores que desean operar de forma automatizada y sin emociones

Usuarios que necesitan un control del riesgo claro y ajustable

Operadores de MT5 que buscan un algoritmo de oro de alto rendimiento