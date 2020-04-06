Aurora Gold
- Asesores Expertos
- Ewa Joanna Jagiello Stepien
- Versión: 1.10
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Aurora Gold - Lo último en comercio de oro
Algoritmo Después de años de investigación avanzada y desarrollo algorítmico, Aurora Gold emerge como un MQL5 Expert Advisor de vanguardia diseñado exclusivamente para XAU/USD (Oro).
Este no es sólo otro EA - es un sistema de precisión diseñado para explotar el comportamiento único del precio del oro y las oportunidades impulsadas por la volatilidad.
Especificaciones:
Símbolo: XAU/USD
Plazo recomendado: M15
Depósito Mínimo: $300
Apalancamiento: 1:30 o superior
VPS: Recomendado
Si migra el EA a MQL5 VPS utilizando la función de migración incorporada, establezca el timeframe en H4.
1. Especialización en Trading de Oro
-
Optimizado específicamente para los patrones de comportamiento repetitivos del oro
-
Se desempeña fuertemente tanto en entornos de mercado tendenciales como volátiles
-
La lógica patentada detecta estructuras recurrentes en los movimientos del precio del oro
-
Identifica puntos de entrada de alta probabilidad con una precisión excepcional.
Aurora Gold permite a los operadores establecer su nivel de riesgo preferido directamente en la pestaña Entradas.
Elija entre una amplia gama de modos de riesgo predefinidos:
-
Riesgo muy muy bajo
-
Riesgo muy bajo
-
Riesgo bajo
-
Riesgo medio
-
Riesgo alto
-
Riesgo muy alto
-
Riesgo muy muy alto
Cada configuración ajusta automáticamente la agresividad con la que el EA gestiona la exposición, asegurando que la estrategia se alinea con su tolerancia y objetivos personales.
Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss y Take Profit incorporados.
-
Reacción dinámica al impulso del mercado y al comportamiento de los precios
-
Filtra las configuraciones de baja calidad para evitar operaciones innecesarias.
-
Ejecución de operaciones ultrarrápida y estable
-
Totalmente optimizado para el rendimiento de MetaTrader 5
El desarrollo de un Asesor Experto centrado en el oro requirió un profundo análisis del mercado combinado con modelos estadísticos avanzados.
Después de procesar miles de patrones de precios históricos, identificamos comportamientos consistentes exclusivos del XAU/USD.
Utilizando métodos de aprendizaje automático, el algoritmo fue entrenado para reconocer estos patrones bajo condiciones específicas con alta precisión.
Extensos backtesting y pruebas en vivo aseguraron que Aurora Gold se adapta naturalmente a la volatilidad del mercado del oro.
-
Operadores de oro que buscan una ventaja sistemática basada en datos
-
Inversores que desean operar de forma automatizada y sin emociones
-
Usuarios que necesitan un control del riesgo claro y ajustable
-
Operadores de MT5 que buscan un algoritmo de oro de alto rendimiento
-
La volatilidad del oro se convierte en oportunidad con el algoritmo adecuado
-
Elimina la toma de decisiones emocionales - las operaciones se basan en la lógica y la estructura estadística
-
Personalización completa a través de los parámetros de entrada
-
Opción de probar el EA primero alquilándolo antes de comprarlo