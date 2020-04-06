✨ ¡Desata tu potencial de trading en oro con Quantum Signal Pro EA! 🚀

Estás listo para transformar tu trading en Oro? ¡Deje de adivinar y empiece a obtener beneficios con el EA (Asesor Experto) Quantum Signal Pro! Esta herramienta de vanguardia está diseñada para ofrecer resultados consistentes y ayudarle a navegar por el volátil mercado XAUUSD con confianza. No es sólo un EA; es su copiloto personal de trading centrado en la precisión y la gestión del riesgo.

Principales ventajas y beneficios

Consistencia de beneficios: El EA utiliza una estrategia sofisticada, no-Martingale y no-Grid para apuntar a operaciones de alta probabilidad, ayudándole a lograr un crecimiento estable y a largo plazo en su cuenta de trading.

Listo para el Oro (XAUUSD M5): ¡Hemos hecho el trabajo duro por usted! El EA Quantum Signal Pro está totalmente optimizado para operar con Oro en el marco temporal M5 (5 minutos) . Está listo para adjuntar a su gráfico y empezar a trabajar inmediatamente.

Pura Estrategia, Cero Trucos: ¡Diga adiós a las estrategias de alto riesgo como Martingale y Grid ! Este EA se basa en una estrategia de trading robusta y probada, priorizando la seguridad y la preservación del capital .

Totalmente automatizado y sin estrés: Una vez configurado, el EA opera por usted las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Libere su tiempo, elimine los errores emocionales y deje que el algoritmo ejecute las operaciones a la velocidad del rayo y con una disciplina perfecta .

Enfoque en la gestión del riesgo: Los parámetros incorporados le permiten controlar con precisión su exposición, asegurando que su cuenta esté protegida contra pérdidas excesivas.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.



⚙️ Parámetros de entrada potentes y sencillos

El Quantum Signal Pro EA está diseñado para facilitar su uso. Aquí están los parámetros simples pero potentes que puede controlar:

MagicNumber : Un identificador único que permite al EA rastrear sus propias operaciones, incluso cuando múltiples EAs se están ejecutando en la misma plataforma.

RiskPersentase (Porcentaje de Riesgo): Este es su control principal para el riesgo . Determina el porcentaje del saldo de su cuenta que se arriesgará por operación. Para brokers que no sean Exness, debe ajustar este valor para un rendimiento óptimo.

TakeProfit_Points : Define la distancia de beneficio objetivo para cada operación en puntos.

StopLoss_Points : Define la distancia de pérdida máxima para cada operación en puntos, asegurando que cada operación esté protegida.

SpreadFilter : Establece un spread máximo permitido. El EA no abrirá operaciones si el spread excede este valor, protegiendo su entrada de altos costes de transacción.

Max_Lot: Una característica de seguridad para limitar el tamaño de lote máximo que el EA puede operar, independientemente del porcentaje de riesgo calculado.

🎁 ¡Tu primer paso hacia un trading más inteligente!

No te pierdas esta oportunidad de elevar tu juego de trading. El EA Quantum Signal Pro es la solución simple, potente y segura que has estado buscando.

¿Listo para empezar?

Para obtener el mejor rendimiento, inmediato y optimizado, le recomendamos que utilice Exness.

Para otros brokers: ¡La estrategia sigue siendo muy eficaz! Sólo necesitas ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de tu broker y el tamaño del contrato.

¡Descargue el EA Quantum Signal Pro hoy mismo y tome el control de su futuro en el trading de oro! 💰