True B Bands
- Indicadores
- Arva Sesha Sandeep
- Versión: 1.1
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Bandas True B
Bandas de Bollinger avanzadas con detección de squeeze, seguimiento de la volatilidad y panel de control en tiempo real para un análisis exhaustivo del mercado.
Características principales
- Gráficos de bandas de tres colores con detección automática de squeeze y análisis de volatilidad
- Cuadro de mandos profesional que muestra el análisis del mercado y las señales de negociación en tiempo real
- Alertas inteligentes configurables para tocar las bandas y condiciones de compresión
- Identificación adaptativa de tendencias con detección de sobreventa y sobrecompra
Visualización del cuadro de mandos
Análisis de mercado: Estado de la tendencia, porcentaje de volatilidad, valores de las bandas y posición del precio
Instantánea de la señal: Acción recomendada, distancias a las bandas, precio actual y ratio de compresión
Parámetros
- Periodo Bollinger (por defecto 20)
- Desviación estándar (por defecto 2.0)
- Umbral de compresión (por defecto 0.5)
- Alerta de toque de banda y detección de squeeze
- Opción de activación/desactivación de la visualización del panel
Funcionamiento
Calcula las Bandas de Bollinger estándar con análisis avanzados. Monitorea el ancho de la banda en relación al promedio histórico para la detección de squeeze. Cuando las bandas se estrechan significativamente, identifica una baja volatilidad y una posible configuración de ruptura. Rastrea la ubicación del precio dentro de las bandas y proporciona un estado descriptivo en lugar de números en bruto.
Sistema de alertas
- Notificaciones de toque de banda cuando el precio se aproxima a las bandas superior o inferior.
- Alertas de compresión cuando se detecta una consolidación.
- La deduplicación basada en el tiempo evita el spam de alertas
Detalles técnicos
- Funciona con todos los símbolos y plazos
- Compatible con todas las versiones de MT5
- Indicador superpuesto a la ventana del gráfico
- Cálculos optimizados para un uso mínimo de la CPU
- Cuadro de mandos fijo profesional con fondo sólido y presentación limpia
Perfecto para operadores que necesitan un análisis completo de las Bandas de Bollinger con información visual clara y señales de trading procesables.