True B Bands

Bandas True B

Bandas de Bollinger avanzadas con detección de squeeze, seguimiento de la volatilidad y panel de control en tiempo real para un análisis exhaustivo del mercado.





Características principales

Gráficos de bandas de tres colores con detección automática de squeeze y análisis de volatilidad

Cuadro de mandos profesional que muestra el análisis del mercado y las señales de negociación en tiempo real

Alertas inteligentes configurables para tocar las bandas y condiciones de compresión

Identificación adaptativa de tendencias con detección de sobreventa y sobrecompra





Visualización del cuadro de mandos

Análisis de mercado : Estado de la tendencia, porcentaje de volatilidad, valores de las bandas y posición del precio

Instantánea de la señal : Acción recomendada, distancias a las bandas, precio actual y ratio de compresión





Parámetros

Periodo Bollinger (por defecto 20)

Desviación estándar (por defecto 2.0)

Umbral de compresión (por defecto 0.5)

Alerta de toque de banda y detección de squeeze

Opción de activación/desactivación de la visualización del panel

Funcionamiento

Calcula las Bandas de Bollinger estándar con análisis avanzados. Monitorea el ancho de la banda en relación al promedio histórico para la detección de squeeze. Cuando las bandas se estrechan significativamente, identifica una baja volatilidad y una posible configuración de ruptura. Rastrea la ubicación del precio dentro de las bandas y proporciona un estado descriptivo en lugar de números en bruto.





Sistema de alertas

Notificaciones de toque de banda cuando el precio se aproxima a las bandas superior o inferior.

Alertas de compresión cuando se detecta una consolidación.

La deduplicación basada en el tiempo evita el spam de alertas





Detalles técnicos

Funciona con todos los símbolos y plazos

Compatible con todas las versiones de MT5

Indicador superpuesto a la ventana del gráfico

Cálculos optimizados para un uso mínimo de la CPU

Cuadro de mandos fijo profesional con fondo sólido y presentación limpia





Perfecto para operadores que necesitan un análisis completo de las Bandas de Bollinger con información visual clara y señales de trading procesables.